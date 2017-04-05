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Мария Гайдар стала советником Порошенко

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© Фото: Афиша Daily

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Ранее она была депутатом Одесского областного совета.

Президент Украины Петр Порошенко назначил депутата Одесского областного совета Марию Гайдар своим внештатным советником, сообщается на сайте главы Украины

«Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)», — говорится в документе, который Порошенко подписал еще 28 марта, но известно о нем стало только сейчас.

Гайдар переехала на территорию Украины летом 2015 года, чтобы занять должность советника губернатора по социальным вопросам Михаил Саакашвили, который на тот момент возглавлял Одесскую областную администрацию. 

Ранее СМИ сообщали, что депутат Одесского областного совета Мария Гайдар заявила об уходе с должности и.о. заместителя председателя одесской облгосадминистрации из-за конфликта с местными активистами.

Мария Гайдар – политик и общественный деятель, журналист, учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос». Родилась в известной семье: ее отец Егор Гайдар, прадеды – Аркадий Гайдар и Павел Бажов.

Гайдар активно поддерживала идею Марша несогласных. Участвовала во многих политических акциях вместе с Борисом Немцовым, Ильей Яшиным и другими известными оппозиционерами. Активно выступала в поддержку Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Светланы Бахминой. 

В 2015 году она отказалась от российского гражданства в пользу украинского.

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