МИД РФ: Румыния угрожает России из-за размещения там системы ПРО США

Румыния после появления на ее территории элементов противоракетной обороны США стала представлять явную угрозу безопасности России, заявил директор Четвёртого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко.

"Что касается позиции руководства Румынии, которое превратило страну в форпост, то для нас это явная угроза. Румынской стороне об этом заявлено, в том числе, публично", - передает "Интерфакс" слова Боцана-Харченко.

По его словам, со стороны Бухареста наблюдалась откровенная русофобская линия "при вдохновенной реализации санкций и взахлеб антироссийской риторике".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости развивать систему противоракетной обороны альянса. При этом он подчеркнул, что система ПРО НАТО направлена против угроз за пределами североатлантического региона, а не против России.

В декабре минувшего года американская организация "Совет по международным отношениям" назвала возможный конфликт Росси и НАТО "главной угрозой для США в 2017 году".