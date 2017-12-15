Депутаты ЗакСа хотят расследовать деятельность чиновников

Комитет по законодательству одобрил законопроект о парламентском расследовании, сообщил один из авторов инициативы Денис Четырбок.

Законом предлагается наделить Заксобрание правом проводить расследования в отношении городских чиновников и должностных лиц муниципалитетов – в случае, если им переданы отдельные государственные полномочия.

Четырбок напомнил, что такая инициатива была принята Госдумой еще в 2005 году и появилась во многих субъектах России. По его словам, этот закон призван раскрыть контрольные функции ЗакСа.

«Принятие законопроекта позволит Заксобранию, как органу, наделенному контрольными функциями, оперативно реагировать на нарушения прав жителей, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением законов», - пояснил парламентарий.

Для парламентских расследований будут создавать комиссией для рассмотрения конкретных случаев. Комиссия будет наделена правом проводить заседания, слушания, направлять запросы в органы госвласти и собирать информацию в госорганах. По итогам расследования депутаты смогут выдвинуть предложения об обращении в правоохранительные органы, отстранении чиновников от должности, выражении им недоверия или наложении на них взыскания.