Кондитер рассказал о возможном повышении цен на торты, зефиры и пастилу

Кондитеры России стали жаловаться на то, что в стране очень высокие цены на сахар. В связи с этим, может увеличиться стоимость тортов, пастилы и зефиров.

Вячеслав, Лашманкин, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, заявил, что в январе цены на сахар очень сильно повысились. Так, в январе стоимость за килограмм «песка» выросла до 44 рублей. Тем самым, ожидается, что цены на кондитерские изделия вырастут на 6-30%.

«Промышленные потребители покупают сахар по свободным ценам. <…> Если в нашей стране нет дефицита сахара, а оптовые покупатели <…> могут приобрести продукцию по фиксированной цене, то почему не разрешить кондитерам покупать его по такой же стоимости?», — заявил кондитер.