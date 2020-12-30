С 2021 года доплаты для пенсионеров будут начисляться автоматически

С 2021 года в России будут автоматически начисляться доплаты, чей доход ниже прожиточного минимума, для пенсионеров. Такую же схему начислений планируют использовать в Пенсионном фонде для социальных и страховых пенсий по инвалидности.

Максим Топилин, глава Пенсионного фонда России (ПФР), рассказал о новых правилах ничисления пенсионных выплат. Он заявил, что с 2021 года ПФР будет автоматически начислять федеральную социальную доплату неработающим пенсионерам, у кого доход ниже прожиточного минимума в регионе, где они проживают.

С 2022 года ПФР планирует назначат пенсионные выплаты всем гражданам с инвалидностью без заявлений.