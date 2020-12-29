В Смольном рассказали, как можно экономить на поездках в метро

Власти северной столицы объяснили гражданам города, как они могут экономить денежные средства на проезде на общественном транспорте.

С 1 января стоимость проезда на метро составит 60 рублей. Цена проезда на общественном транспорте также увеличится до 55 рублей. Однако у некоторых граждан будет возможность пользоваться общественным транспортом за более низкую цену.

Так, владельцы карты «Мир» будут платить за поездку 44 рубля. Если карта есть в мобильном устройстве и для оплаты проезда используется смортфон, цена будет еще ниже – 33 рубля. Также для оплаты граждане Петербурга могут использовать единую карту петербуржца. В таком случае за поездку надо будет заплатить 39 рублей. В случае оплаты токенизированной картой стоимость проезда составит 36 рублей.