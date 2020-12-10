Экономист предупредил россиян о падении доходности в 2021 году и повышении цен

По словам экономиста Максима Кривелевича, доходность жителей России в следующем году упадет в разы, как это и происходит последние десять лет. Экономист подметил, что все приведенные данные являются официальными и приведены Росстатом.

В основном повышение цен наблюдается на товарах, которые привозят из-за рубежа, т.е. те товары, которые не являются продовольственными.

«Не делайте фетиш из Нового года — ценники в магазинах переклеивают каждый день, никто не подстраивается под конкретную дату», — заявил Максим Кривилевич. Также экономист отметил, что могут подорожать только те продукты, которые не зависят от доллара, например, картошка.