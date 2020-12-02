За время «черной пятницы» петербуржцы потратили 670 млн рублей

В Санкт-Петербурге за время «черной пятницы» петербуржцы потратили на шопинг около 670 млн рублей. Согласно данным эквайрингового бизнеса ВТБ, по сравнению с 2019 годом петербуржцы потратились на 60% на шопинг.

В основном жители Северной столицы во время «черной пятницы» покупали электронику и бытовую технику и потратили на эти категории около 146 млн рублей, что выше на 40% по сравнению с прошлым годом. В среднем за покупки в этой категории средний чек составил 8200 рублей

Согласно статистике, менее затратной оказалась одежда и обувь. На это петербуржцы потратили 140 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Еще чуть менее затратным оказались товары для дома и ремонта — 130 млн рублей.