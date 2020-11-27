Около 20% россиян назвали пенсию выше 100 тысяч рублей комфортной для проживания

Согласно опросам, различные представители многих профессий назвали размер пенсии, которой хватит им для комфортного проживания в пожилом возрасте.

Самые высокие запросы оказались у финансистов, строителей, а также программистов. Около 20% работников этих сфер заявили, что для комфортного проживания старости им необходима пенсия в размере более 100 тысяч рублей в месяц.

Учителя, медики, а также работники сфер обслуживания и водители считают приемлемой пенсию в размере 40-50 тысяч рублей в месяц.

Также отметим, что в опросе принимали участие представители восьми сфер деятельности. Это порядка более 3-х тысяч человек.