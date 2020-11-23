Samsung планирует заменить Galaxy Note на смартфоны с гибким дисплеем

Компания Samsung заявила о том, что не планирует больше выпускать смартфоны серии Galaxy Note и полностью от них отказаться. Вместо старых смартфонов придут на замену смартфоны с гибким дисплеем.

На замену смартфонам Galaxy Note придут раскладные телефоны Galaxy Z Fold 3. Об этом сообщает южнокорейское издание Aju News. Новый смартфон планируют выпустить в июне 2021 года. Новинку обучат работать с электронным пером S Pen.



Samsung уверяет, что новое поколение гибких смартфонов в разложенном состоянии будет приближен к компактным планшетам и будет набирать большую популярность среди пользователей.