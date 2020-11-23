Вклады в банки за октябрь сократились на 111 млрд рублей

По сообщению банка России, население забирает свои сбережения из кредитных организаций. Был зафиксирован отток средств в прошлом месяце. В предыдущем месяце вклады сократились на 0,3% или 111 млрд рублей



Банк России заявляет, что в октябре вклады населения умеренно сократились, в том числе у системно значимых кредитных организаций. Также в банке отметили, что снижение было бы более существенным, если исключить средства на счетах эскроу, которые выросли в октябре на 156 млрд рублей.



Согласно данным отечественного банка ищут альтернативные финансовые инструменты для вложения своих сбережений по низким ставкам.