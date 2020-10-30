Стоимость проезда в общественном транспорте возросла за последние 6 лет

С 2014 года стоимость жетонов в Санкт-Петербурге увеличилась почти на 100%.

Каждый год наблюдается рост цен на проезд примерно на 5 рублей. Власти предупреждают, что рост цен может продолжится. Стоимость жетона в скором времени, возможно, составит 60 рублей. По предположением журналистов, в следующем году проезд подорожает еще на 5 рублей.

В Смольном объяснили, что сложившаяся ситуация обусловлена стремлением заработать на туристах, приобретающих разовые билеты и жетоны в общественном транспорте.

Местные жители могут воспользоваться «Подорожником», с помощью него можно обрести скидку. Однако, даже по карточке цена проезда станет больше. Власти намереваются увеличить стоимость на несколько рублей.