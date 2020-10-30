Продажи iPhone упали более чем на 20%

Выручка от продаж смартфонов компании Apple стала меньше на 20%.

Apple подешевела на 100 миллиардов долларов в связи с тем, что акции компании на бирже упали на 5%. К такому результату привело уменьшение количество продаж iPhone более чем на 20%. Данная информация о текущей финансовой ситуации и процентах продаж продукции Apple была представлена в квартальной финансовой отчетности компании.

При этом, компания Apple в настоящее время имеет рекордные показатели выручки. Несмотря на это, люди стали гораздо реже совершать покупки смартфонов Apple. Отмечается, что падание выручки продаж iPhone на 20% наблюдается впервые за период последних двух лет.