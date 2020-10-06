По сравнению с сентябрем 2019 года выручка обувных магазинов по всей стране упала на 17%. При этом сумма среднего чека в обувном магазине составляет 1 866 рублей, что соответствует уровню прошлого года. Однако, средняя сумма покупок в магазинах одежды возросла на 3% и составляет 1 827 рублей. Число самих магазинов также уменьшается. С начала текущего года наблюдается тенденция к сокращению количества обувных коронеров, их стало на 7% меньше. Количество отделов с одеждой при этом сократилось на 13%. Выручка обувных магазинов Петербурга снизилась на 26%, несмотря на то, что сумма среднего чека, наоборот, стала составлять на 2% больше – 2 114 рублей. Доход ритейлеров одежды упал на 13%, средняя выручка на данный момент – 2 220 рублей.
Объемы продаж в обувных уменьшились на 26%
© Фото: pixabay.com
Выручка магазинов сократилась на 17%.
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