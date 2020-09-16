Эксперты сделали прогнозы о подорожании продуктов осенью

Согласно предупреждениям экспертов, осенью в России ожидается подорожание ряда товаров.

С начала 2020 года наблюдается подорожание картофеля – его цена возросла на 29 процентов. Помимо этого, возможно повышение цен на красную икру и подсолнечное масло.

Подорожание затронет хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной муки, и также из смеси ржаной и пшеничной муки. Количество запасов данных продуктов в России сейчас достигает рекордно низкого уровня. Кроме того, прогнозы содержат подорожание яблок, мороженое и газированной воды в стеклотаре.

Также, цена доставки может увеличиться вдвое.

Раннее сообщалось, что в России оптовые цены на овсянку выросли до исторического максимума.