Собрать в школу юного петербуржца стало дешевле в онлайн-формате

Исследование Райффайзенбанка показало траты петербуржцев на подготовку школьников к новому учебному году. Так, 29% жителей Петербурга планируют потратить на сборы первоклассника от 5 до 10 тысяч рублей, 26% горожан рассчитывают на сумму от 10 до 15 тысяч, а 36% опрашиваемых готовы выделить более 15 тысяч. «Рост цен отражается на потреблении, люди все чаще предпочитают экономить, отслеживая структуры своих трат», сообщает экономист Никита Масленников.

Руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка Дарина Хохлушина считает, что нужно создавать больше возможностей для экономии. Так, держатели карт Райффайзенбанка могут приобрести одежду, канцелярские товары, книги и образовательные программы со скидкой до 30%. Основную выгоду с онлайн продаж получают крупнейшие онлайн-площадки. Так, в Wildberries и Ozon уже зафиксировали резкий прирост продаж в группе товаров для школьников.

Примечательно, что среди онлайн-покупок в преддверии начала нового учебного года наблюдается всплеск продаж электроники и бытовой техники, что означает готовность родителей к возвращению удаленного обучения.