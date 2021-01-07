Алексей Косарев: Благодаря занятиям с Дежурным тренером S10.run существенно улучшились результаты

«Впервые начал бегать в августе 2018. Это было осознанное желание попробовать себя в новой физической активности.

Всегда любил ходить много пешком, но на определённом этапе растолстел. Поэтому до бега занимался пару лет скандинавской ходьбой, чтобы избавиться от избыточного веса и не нагружать суставы.

Помню первую пробежку, на которой 1-2 минуты бега чередовались с 5-10 минутами ходьбы. Занимался по программе подготовки к забегу на 10 км, найденной в сети.

Программой были определены пульсовые зоны и наборы упражнений, но понимания их значимости не было, поэтому периодически игнорировал отдельные элементы и не всегда жестко соблюдал рекомендации по пульсовым зонам, тренируясь на пульсе около 160.

В результате пробежал первую десятку за 1:10 и прекратил занятия с приходом холодов.

Фото: из личного архива

В 2019 году беговой сезон начал только в середине лета с мыслью: «А не пора ли?» Затянуло окончательно, купил беговые кроссовки и форму. Начал искать официальные мероприятия в Москве.

Так я оказался на Московском марафоне, преодолев дистанцию 10 км уже за 54 минуты. Затем была тёплая осень и зима. Пробегал до самоизоляции.

В домашних условиях поддерживал форму аэробными и силовыми нагрузками. После окончания периода самоизоляции сразу начал готовиться к Московскому полумарафону, тоже найдя программу в сети.

Преодолев трассу за два часа и оставшись очень довольным достигнутым результатом, решил дальше работать с тренером.

О платформе S10.run узнал из книги Юрия Строфилова (бестселлер «Не про бег» основателя S10), которую буквально проглотил за пару дней. Философия и отношение Юрия к жизни оказались очень близки. Также давно близким стало образование онлайн в различных сферах.

Выбрал Дежурного тренера S10.run в августе 2020 года в качестве базового варианта, чтобы попробовать работу системы. В итоге продолжаю заниматься до сих пор.

Благодаря занятиям с Дежурным тренером существенно улучшились результаты (темп и дальность). Преимущества – план тренировок (таких заданий и их последовательности я сам себе никогда бы не придумал) и объяснение важных моментов бега, включая значимость тренировок на низком пульсе.

Сейчас идёт подготовка к Московскому марафону и предшествующим ему столичным забегам. Занимаюсь шесть дней в неделю. Выхожу на улицу, не обращая внимания на погоду.

Остаться дома может заставить только природный катаклизм наподобие недавнего ледяного дождя или болезнь. Хотелось бы бегать ежедневно, но пока физически не получается – нужен день отдыха».