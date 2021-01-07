  • 7 Январь 2021
USD 01.01.2021 73.8757 +73.8757
USD ММВБ 00:05 75.0845  
EUR 01.01.2021 90.7932 +90.7932
EUR ММВБ 00:05 92.2249  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Алексей Косарев: Благодаря занятиям с Дежурным тренером S10.run существенно улучшились результаты

Автор:


© Фото: из личного архива

Темы дня

Студент Дежурного тренера Алексей Косарев рассказывает о том, как на первой тренировке 1-2 минуты бега чередовались с 5-10 минутами ходьбы, а сейчас бегает по шесть дней в неделю:

«Впервые начал бегать в августе 2018. Это было осознанное желание попробовать себя в новой физической активности.

Всегда любил ходить много пешком, но на определённом этапе растолстел. Поэтому до бега занимался пару лет скандинавской ходьбой, чтобы избавиться от избыточного веса и не нагружать суставы.

Помню первую пробежку, на которой 1-2 минуты бега чередовались с 5-10 минутами ходьбы. Занимался по программе подготовки к забегу на 10 км, найденной в сети.

Программой были определены пульсовые зоны и наборы упражнений, но понимания их значимости не было, поэтому периодически игнорировал отдельные элементы и не всегда жестко соблюдал рекомендации по пульсовым зонам, тренируясь на пульсе около 160.

В результате пробежал первую десятку за 1:10 и прекратил занятия с приходом холодов.

Фото: из личного архива
 

В 2019 году беговой сезон начал только в середине лета с мыслью: «А не пора ли?» Затянуло окончательно, купил беговые кроссовки и форму. Начал искать официальные мероприятия в Москве.

Так я оказался на Московском марафоне, преодолев дистанцию 10 км уже за 54 минуты. Затем была тёплая осень и зима. Пробегал до самоизоляции.

В домашних условиях поддерживал форму аэробными и силовыми нагрузками. После окончания периода самоизоляции сразу начал готовиться к Московскому полумарафону, тоже найдя программу в сети.

Преодолев трассу за два часа и оставшись очень довольным достигнутым результатом, решил дальше работать с тренером.

О платформе S10.run узнал из книги Юрия Строфилова (бестселлер «Не про бег» основателя S10), которую буквально проглотил за пару дней. Философия и отношение Юрия к жизни оказались очень близки. Также давно близким стало образование онлайн в различных сферах.

Выбрал Дежурного тренера S10.run в августе 2020 года в качестве базового варианта, чтобы попробовать работу системы. В итоге продолжаю заниматься до сих пор.

Благодаря занятиям с Дежурным тренером существенно улучшились результаты (темп и дальность). Преимущества – план тренировок (таких заданий и их последовательности я сам себе никогда бы не придумал) и объяснение важных моментов бега, включая значимость тренировок на низком пульсе.

Сейчас идёт подготовка к Московскому марафону и предшествующим ему столичным забегам. Занимаюсь шесть дней в неделю. Выхожу на улицу, не обращая внимания на погоду.

Остаться дома может заставить только природный катаклизм наподобие недавнего ледяного дождя или болезнь. Хотелось бы бегать ежедневно, но пока физически не получается – нужен день отдыха».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    ЗОЖ
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram