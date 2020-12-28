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Станислав Кузовиткин: Благодаря Дежурному тренеру S10.run в процессе тренировок исчезло чувство застоя и рутины

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© Фото: из личного архива

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Станислав Кузовиткин занимается с Дежурным тренером S10.run несколько месяцев, параллельно увлекается воркаутом. Он рассказывает, как пытался самостоятельно достичь баланса в процессе тренировок, питании и распорядке дня. Но понял, что без квалифицированных знаний не обойтись:

«Как сейчас помню, начал бегать 20 мая 2018 года. Как и многие, чтобы сбросить лишний вес (на тот момент он был 83 кг, сейчас 67). И, конечно, привить себе правило активного образа жизни. Много работал за компьютером и преобладал сидячий образ жизни.

Первые три месяца бегал 1-2 раза в неделю и чередовал с заездами на велосипеде (2-3 тренировки). Ближе к концу года установилась лёгкая «зависимость» от бега (смеётся) и начались постоянные тренировки, минимум 3 раза в неделю. С общим недельным объёмом 20-30 км.

Сначала было сложно пробежать без одышки даже 3 км. После наращивал объёмы и к концу года пришёл к стабильным 8-10 км за тренировку. Вспоминаю, как осенью впервые побежал 7 км, это был шквал эмоций, эндорфинов и усталости. Потом побежал 9.2 км – сложно, но реально... И понеслось.

Начинал бегать с темпа 6:30 – 6:00 за км. За год отлично прогрессировал. Старался не гнаться за темпом, в приоритет ставил увеличение дистанции.

До тренировок с Дежурным тренером удалюсь поучаствовать в официальных забегах: в сентябре 2018 международный полумарафон в Петербурге. Считаю, что пробежал достойно для новичка, с результатом 1:37:00. Потом учувствовал в трёх трейлах от 10 до 20 км, без призовых мест, но стабильно входил в первую двадцатку.

Всегда мониторю новые забеги, регистрируюсь, ставлю новые цели и бегу готовиться.
Фото: из личного архива
 

Полумарафон и марафон уже пробежал, основные цели на 2021 год определены, теперь нужно улучшать личник и двигаться вперёд. И добавлю пару-тройку трейлов для красоты картинки.

О платформе S10.run узнал на своём первом забеге – полумарафоне в Петербурге. Пейсером был один из ваших тренеров, мне понравился его стиль на забеге. Начал изучать платформу.

Всегда хотелось внести системность в свои тренировки, много читал о процессе тренировок, питании и распорядке дня. Но без квалифицированных знаний трудно достичь баланса самостоятельно. Продолжал активно бегать много и через день (по состоянию). Объёмы уже были 50-60 км в неделю, максимальная дистанция на забеге 28 км.

Летом случилась травма – «колено бегуна». После реабилитации всерьёз задумался о работе с тренером. Вспомнил, что я отслеживаю новости платформы и подписан на её основателя, плюс на S10.run постоянно проходят различные челенджи, на тот момент офлайн забегов почти не было.

Зарегистрировался, попробовал, понравилось. И поэтому я до сих пор здесь.

Онлайн формат в тренировках по бегу считаю самым оптимальным. Тренироваться можно в любое время и в любой точке планеты. Задания все получаю онлайн в личном кабинете и они дублируются в Telegram.

Заранее получаю план тренировок на наделю и моя основная задача – выполнять задания тренера качественно и по плану. После тренировок всегда приходит обратная связь от тренера, бывает, хвалит, а случаются и замечания. Вся информация подаётся доступно, без лишней воды. Чувствуется экспертность и хорошо отработанная система.
Фото: из личного архива
 

При работе с Дежурным тренером повысилось качество тренировок, чувствуется рост показателей и желание ставить цели и двигаться вперёд. В процессе тренировок исчезло чувство застоя и рутины.

Чувствуется ответственность перед тренером за пропуск тренировок. Даже если был сложный день, встаёшь и делаешь. Стараюсь быть ответственным в первую очередь перед собой и никогда не сдаваться.

Бегать стал чаще, недельные объёмы увеличились с 55 до 70 и даже 99 км в неделю. Сейчас бегаю 4-5 тренировок в неделю.

Раньше просто бегал по состоянию длительные или обычные кроссы, иногда позволял поблажки и не выходил. Теперь же в арсенале появились интервальные, развивающие, темповые, длительные и восстановительные тренировки. Про них я раньше много читал, слышал, но не делал.

Бегаю круглогодично и регулярно, погода не пугает. Даже наоборот. Люблю некое чувство преодоления себя, когда бежишь в ливень, много думается, очищается сознание. При беге в метель – тяжёлый рок в голове и наушниках.

Всегда бегаю в отпуске, на бегу проще увидеть больше интересных мест за меньшее время. Пешие прогулки стали для меня медленными и не информативными. Когда понимаешь, что пробегаешь этот участок за пару минут, а пешком он занимает 10 минут и картинка статичная.

Дополнительно делаю ОФП и воркаут-тренировки на свежем воздухе, не забываю про растяжку. Мне нравится мое состояние и возможности роста. Чем сложнее тренировка, тем большее удовольствия я получаю в результате.

Заставить пропустить тренировку может только болезнь. Если я не бегаю больше одного дня, начинается постоянное беспокойство и возникает чувство долга.

Помимо бега, более года назад я увлёкся воркаутом. С 2018 года параллельно с бегом делал отжимания, планку. Возникла цель научиться подтягиваться в хорошей технике, хотя бы 10-15 раз, плюс укрепить верхнюю часть тела.

Подошёл системно и по сей день работаю по программе тренировок. В любое время и в любую погоду я иду на турники в соседних дворах (всегда меняю площадку). В результате подтягиваюсь 20 раз, а за тренировку доходит и свыше 50. Уже перехожу к тренировкам более сложных элементов на турниках и брусьях.

Воркаут и бег вполне совместимы и дополняют друг друга, дают возможность гармонично развивать все чести тела. Главное – не переусердствовать. Количество тренировок каждый сам выбирает под свой уровень и состояние, но чтобы тренировки были эффективными, их должно быть не менее трёх в неделю.

Если у меня восстановление в беге, то в неделю делаю четыре силовых и одну на растяжку. Если готовлюсь к старту, тогда в неделю три силовых тренировки и одна на растяжку. Не забываю про разминку и заминку.

Конечно, если активно бегать и параллельно тренироваться на турниках, то трудно будет нарастит существенную мышечной массу, но тело всегда будет оставаться в хорошей форме!»

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