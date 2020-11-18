Гатчинский полумарафон в Сестрорецке. Чтооо? Дааа! Вот как это было

На прошедших выходных прошёл Гатчинский полумарафон. Обычно его бегут сотни людей, перекрываются улицы, стоит скорая, куча зрителей, безумная атмосфера и поддержка. Но во время пандемии это всё стало невозможным.

Гатчину разрешили бежать лишь 80 самым быстрым атлетам. Остальным предложили поучаствовать в онлайн-забеге на платформе S10.run либо самим организоваться в небольшие офлайн группы – не больше 50 человек, как требует Роспотребнадзор.

Сосновый Бор, Позитив, Ниссан, Зверинец, Петергоф, Москва, Новгород – здесь люди вдохновились идеей и побежали полумарафон офлайн.

Команда S10.run и S10 Challenges тоже присоединилась к призыву #гатчинамыстобой и сделала площадку в Сестрорецке. Распечатали номера, забрали гатчинские медали, организовали хронометраж – всё, как положено.

Фото: Трофим Самойленко / S10.run

Об офлайн забеге в Сестрорецке рассказывает один из его организаторов – Антон Приходько:

«Я хотел пробежать Гатчинский полумарафон в любом случае, даже если его отменят. Гатчина уже давно была, как и большая часть Ленобласти, в красной зоне по ковиду. Уже после Казанского марафона было понятно, что Гатчину либо отменят вообще, либо сделают только для быстрых бегунов. Так и вышло – побежали лишь 80 человек.

Организатор гатчинского забега Юрий Виноградов в рассылке предложил людям пробежать полумарафон онлайн. И даже получить медаль (а для многих это важный элемент забега).

Мы с Юрой (Юрий Строфилов, создатель платформы онлайн-тренировок и онлайн-забегов S10.run – прим. ред.) поняли, что нужно организовывать это на S10.run. Для удобства мы сделали выбор локации при регистрации. Официально было 15 локаций офлайн и ещё целая куча неофициальных. По итогам мы составим общий протокол всех, кто бежал Гатчинский полумарафон онлайн и офлайн.

Фото: Трофим Самойленко / S10.run

С онлайном понятно. Но ещё мы решили сделать свою локацию Гатчинского полумарафона – Сестрорецке. От идеи до старта прошло около 10 дней.

Трассу в Сестрорецке мы уже бегали в августе. Нужно было только её промерить. Мы проконсультировались с сертифицированным измерителем и взяли высокоточное дорожное измерительное колесо. Правда, пришлось катить его вручную по трассе для полумарафона. Прогулялись с колесом по трассе в обе стороны, по расстоянию это было где-то 2/3 дистанции. Осталось только расставить отметки каждые 5 км и всё. У нас трасса проходила там, где никаких перекрытий не требовалось. Это упростило организацию офлайн забега.

Когда стало понятно, что желающих, мягко говоря, дофига, мы с Юрой решили сделать всё красиво. Были номера, медали, пункт питания. Это отличный опыт.

Фото: Трофим Самойленко / S10.run

Накануне забега Роспотребнадзор объявил, что сократил количество участников для массовых мероприятий с 80 до 50. Всё ок. Нас как раз было около 50. Но в день старта при подготовке трассы мимо нас начали проезжать полицейские машины. Мы, конечно же, поднапряглись, но продолжили выставлять отметки.

Позже оказалось, что первый автомобиль полиции сломался рядом с нами, а остальные приехали ему на помощь. Мы думали, что за нами пристально наблюдают, а полицейские просто ждали подмогу. Участники забега подходили и восхищенно говорили: «Ого, вы даже полицию наняли!». Получилось очень забавно.

Для фиксации результатов мы использовали приложение для паркрана «Виртуальный волонтёр». Так мы отщёлкали всех участников временными отсечками и выгрузили данные в удобном виде».

Фото: Трофим Самойленко / S10.run

Эмоциями от офлайн забега поделились и сами участники.

Сергей Рябцев, его результат 1:26:46:

«Готовился к ГПМ, заявился. А потом оказалось, что могут бежать только ТОП-80. Столько усилий и зря? Пришлось прорабатывать варианты от «встать рядом и побежать неофициально в Гатчине» до просто «с номером в Выборге пробежать контрольную». Но организаторы ГПМ за неделю объявили, что возможно участие офлайн и перечислили фамилии тех, кто берётся за организацию.

Так как в день забега мне нужно было успеть на работу в ночную смену, то смотрел ближайшие варианты (Сестрорецк, СПб). Был этап жизни, когда жил и работал в г. Сосновый Бор, где меня знают лыжники-любители (в хороших дружеских отношениях). Они приглашали к себе, но из-за расстояния я вежливо отказался.

По фамилии во «ВКонтакте» нашёл Юрия Строфилова, списался с ним. Он подтвердил, что планируется забег и дал ссылку на S10.run. Мне было важно бежать с номером и чтобы кто-то бежал темпом 3:50-4:00/км и 4:00-4:10/км. Так всё и произошло, чему я рад! До этого вообще не знал о платформе S10.run и не бегал никаких онлайн-забегов.

Фото: Трофим Самойленко / S10.run

Когда добрался до старта, особых эмоций не было. Был «в себе». Но отметил, хорошо, что заявился в Сестрорецк, так как соревнования настоящие (стартовый городок, выдача номеров, орги последние приготовления заканчивают, разметка, контроллеры). Всё это организовать – требуется ресурс.

На забеге всё было чётко и понятно. Юрий Строфилов на брифинге все нюансы осветил. И это при том, что по этой трассе я бежал впервые. Организаторы справились со своей задачей по пятибалльной системе на 5,5! Всё было по регламенту соревнований и при этом не потеряно тепла, душевности что ли.

Разумеется орги (Антон Приходько, Юрий Строфилов) знают тему изнутри, что не могло не сказаться на качестве организации. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Надеюсь, ещё поучаствую в подобном! Для меня это безусловно праздник. Соревнования возвращают меня в детство, а именно из детства много положительных эмоций. От себя ещё раз хочу выразить благодарность организаторам! Лично для меня не был бы проблемой стартовый взнос 500-1000 рублей за такое хорошо проведённое время».

Кстати, на сайте S10.run есть кнопка Donate, организаторов можно поддержать рублём – прим. ред.

Фото: Трофим Самойленко / S10.run

Александр Ботов, его результат 1:27:13:

«Узнал, что можно пробежать офлайн на официальном сайте Гатчинского полумарафона. Сестрорецк выбрал, так как понимал, кем будет организованно, что всё будет сделано по максимуму комфортно и интересно (летом уже бегал полумарафон на платформе S10.run).

По навигации, которую отправляли в чате, было всё предельно понятно, добрались до места старта без проблем, всё сразу нашли. Трасса была размечена, волонтёры грамотно направляли на разворотах, здесь было всё просто отлично. Да и сама трасса очень интересная – с необычным рельефом и достаточно хорошим покрытием. Организаторы справились на 100%! Огромные молодцы!

Первые эмоции на финише… Хотелось блевать, конечно (смеётся). Так как вложился хорошо, а две недели назад бежал ещё один полумарафон. Сильно запомнилось, что все поддерживали, это помогало финишировать. Результатом своим доволен вполне – получилось сделать личник!»

Фото: Трофим Самойленко / S10.run

Илья Чистяков, его результат 1:31:18:

«Узнал про то, что будет организован офлайн забег в Сестрорецке, от тренера и из групп S10.run в Telegram. Выбрал эту площадку, потому что в числе организаторов как раз был мой тренер. Всё понравилось – очень порадовала разметка, 5 км отсечки, оранжевые фишки, волонтёры.

На забеге всё было понятно. Организаторы справились со своей задумкой. Единственное что – нужен был чуть раньше и больше на две минуты брифинг до старта и символический подиум в конце. С удовольствием бы поучаствовал в офлайне ещё раз».

Фото: Трофим Самойленко / S10.run

Ольга Печуева, её результат 1:32:51:

«Об офлайн забеге узнала, как только ГПМ объявили о сокращении количества участников и создании офлайн забегов. Дождалась более подробной информации у Юрия Строфилова. Прошла регистрацию на S10. И я готова была бежать!

Добралась на автобусе до дороги к шалашу Ленина, а организаторы меня подкинули оттуда до старта на машине. Эта локация была самая привлекательная многим: осенний лес, рядом разлив, чистый воздух, ровная трасса.

Организаторы и волонтёры были моими героями в тот день, так как им удалось организовать всё в довольно короткие сроки. А с учётом пандемии – это настоящий праздник. А праздники не должны заканчиваться! Ну вы понимаете меня (смеётся)».

Фото: Трофим Самойленко / S10.run