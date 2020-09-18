Как выбрать беговые часы

Зачем вообще покупать беговые часы? Если у меня есть, например, Apple Watch или какой-то фитнес-браслет, они что, не подойдут? В чём отличие специальных беговых часов от Apple Watch и браслетов?

Николай Мутовин: Для контроля ЧСС, темпа, каденса, рельефа трека и передачи трека в Strava или другие приложения на смартфоне. Apple Watch или фитнес-браслет не очень корректно могут собирать всю вышеперечисленную информацию.

Специальные беговые часы позволяют (например в Garmin, Polar) составлять тренировочные планы, которые бывают достаточно сложные, чтобы их запомнить в уме и рассчитывать расстояние, время, ЧСС, темп особенно это касается для планов по фартлекам, интервалам, повторам и т.д.

Беговые часы все эти моменты отслеживают и подсказывают, какой этап сейчас идёт, соблюдается ли заданный ЧСС, темп, какая дистанция и время пройдены.

Евгений Глаголев: Покупать или не покупать часы – вопрос возможности каждого конкретного человека. Если у вас есть Apple Watch или фитнес-браслет, то точно не нужно сразу бежать за беговыми часами. Может быть, вы не станете бегать постоянно, а деньги потратите.

Аркадий Лызлов: Ни один производитель пока не придумал качественный способ дарить достоверный пульс с руки во время бега. Все эти браслеты и т.п. хороши во время малоподвижного режима или ходьбы, но на бегу руки движутся так интенсивно, что оптический датчик неизбежно будет врать. Потому что прибор на руке шевелится от движения, и рука потеет. Можно, конечно, туго затянуть браслет, заодно затруднив кровоток в руке.

Отличие спортивных часов в этом аспекте в наличии нагрудного датчика пульса, который даёт достоверные данные. Другое радикальное отличие спортивных часов – наличие полноценного приёмника GPS.

Корме того, спортивные часы имеют много разных нужных показателей, такие как скорость бега (темп), дистанция и т.п. Это нужно, например, для контроля заданного режима во время тренировки или на соревнованиях. Всё это всячески удобно настраивается.

Алексей Михайлов: Apple Watch, на мой взгляд, уже вполне можно назвать беговыми часами. В них уже есть всё, что нужно, а главное – с каждой версией батарейка становится всё выносливей. Именно батарейки мне не хватало для длинных дистанций несколько лет назад. В триатлоне ещё одним ограничением было – водопроницаемость. Сейчас и оно снято. Думаю, совсем скоро Apple отнимет большой кусок рынка у других игроков.

Самое главное, что должно быть в гаджете, – это точность. Точность измерения темпа, пульса, мощности. Если у вас уже есть корректное измерение – можно не торопиться с покупкой новых гаджетов. Хотя, для многих само приобретение чего-то нового для бега является элементом мотивации. Вот именно к точности измерений дешёвых фитнес-браслетов есть вопросы. Равно как к пульсу и мощности, «снимаемые» с запястья.

Фото: S10.run

Кому нужны беговые часы? Новичку уже надо? Или только если вы решили заниматься бегом всерьёз?

Николай Мутовин: Новичок может первое время обходиться и без беговых часов, использую фитнес-браслеты, но желательно с возможностью измерения ЧСС и с GPS. Так как начальные этапы тренировок проходят в упрощенном виде: надо бегать медленно, определенное количество минут и не превышать заданный в плане тренировки ЧСС.

Евгений Глаголев: Если у новичка есть Apple Watch, то это отлично, потому что пульс они измеряют хорошо. С фитнес-браслетами сложнее, потому что я не встречал хорошо измеряющие пульс под нагрузкой. Тем не менее это лучше, чем ничего. И даже если вы решили заниматься бегом всерьёз, совершенно не нужно сразу бежать за часами.

Покупка должна быть обдуманной и осознанной. Когда понимаешь, чего тебе не хватает в Apple Watch или браслете. Тогда выбрать часы проще. Я рекомендую своим ученикам покупать нагрудный ремень для измерения пульса, потому что он точнее снимает пульс, чем любые часы, а для его работы требуется только подключить подходящее приложение. Дёшево и сердито.

Аркадий Лызлов: Новичку, как и тому, кто давно бегает, нужен контроль пульса. Я бы сказал новичку он нужен особенно. В самом начале тренировок, когда делается только медленный бег, часы не необходимы, можно обойтись только датчиком и приложением на смартфоне.

Поглядывать на него на медленном беге вполне удобно. Датчик подойдёт любой с протоколом ANT+. Я своим студентам рекомендую купить в «Декатлоне» или на AliExpress, большой разницы в качестве нет, работает нормально. Это очень простой прибор, там нечему ломаться.

Но как только начнутся тренировки с контролем скорости, интервальные, темповые, да и вообще любой быстрый бег, считывать информацию со смартфона будет очень неудобно, хотя и возможно. Часы для таких тренировок необходимы.

Алексей Михайлов: Как правило, любой новичок решает заниматься всерьёз и подкрепляет своё намерение покупкой кроссовок, часов и других гаджетов. Необходимость часов в большинстве случаев прогрессирует параллельно эволюции бегуна.

Если серьёзно, то первая задача новичка – втянуться, иначе говоря – правильно начать и не травмироваться на первой же тренировке. В этот период бегун, как правило, пользуется советами окружающих и информацией из интернета. Вся эта информация сводится либо к бегу по ощущениям (но у новичка они ещё не откалиброваны), либо как раз по показателям, которые дают носимые устройства.

То есть в самом начале пути часы выполняют роль тренера, во многих встроены «советчики», которые не дают перегрузиться и часто действительно дают ценную информацию. Важно только уметь её правильно интерпретировать.

На следующем этапе часы нужны, чтобы ваши показатели были доступны уже вашему тренеру (особенно – тренеру онлайн). Этот этап может начаться уже и со второй пробежки, а может через год, но большинство новичков так или иначе приходят к пониманию необходимости тренера. И тренеру ещё сложнее «почувствовать ваш организм», особенно если вы сами ещё не научились.

Ну и третий этап – когда вас начинают мотивировать цели в виде личных рекордов. Это тоже почти неизбежно. Единицы бегают всю жизнь «для удовольствия». Здесь все ваши гаджеты – это глаза тренера. И чем они точнее и полнее, тем эффективнее тренер может построить работу с вами.

Фото: S10.run

Как выбрать беговые часы? Какие марки вы лично использовали? Что понравилось/не понравилось? Почему?

Николай Мутовин: На сегодня, с моей точки зрения, наиболее хорошими марками беговых часов являются Garmin, Polar. Я в самом начале использовал Apple Watch 2, но в них не было возможности задать сложный план тренировок. Затем приобрёл Polar V800 с нагрудным датчиком пульса. Но нагрудный датчик на длинных дистанциях мне натирал грудь, а на самих часах не было пульсометра.

И последний на сегодня вариант – это Garmin Forerunner 935. В них есть встроенный достаточно точный и корректно работающий датчик ЧСС, отличный GPS. А в программе Garmin Connect очень удобно формировать тренировки любой сложности. Передача с часов всех необходимых данных в приложения Strava происходит автоматически (если задан такой вариант в настройках), без плясок с бубном.

Евгений Глаголев: По функционалу. Свои первые часы Polar m430 я купил через год после начала бега, когда понял, что мне больше неудобно бегать с телефоном в руке и наушником в ухе, особенно во время интервальной работы.

Это отличные недорогие часы, в которых есть всё, что нужно для бега, и нет ничего лишнего: темп, пульс, каденс, подключение ремня, возможность вручную делать отсечки расстояния или времени и т.д. Эта модель в десятке лучших беговых часов по некоторым версиям. Поменял я их на более дорогую модель, когда мне перестало хватать батарейки и захотелось часы с современным дизайном.

Аркадий Лызлов: Есть три мировых лидера – Garmin, Polar, Suunto. Другие марки я бы не советовал. Что касается нагрудного датчика пульса отдельно, тут лидер качества Polar H10. Если новичок покупает сначала датчик отдельно, то его вполне можно подружить с часами.

У меня был Polar M400, сейчас Suunto Spartan Ultra. «Осадок» от Polar остался очень хороший. Удобно, интерфейс интуитивно понятный. Любителям ковыряться в данных и детально разбирать тренировки советую именно эту марку, у Polar очень удобные приложение и сайт.

Suunto – весьма своеобразный софт, долго привыкал. Впервые скачал, распечатал и прочитал от начала до конца мануал. Датчик нагрудный пришлось выкинуть, пользуюсь старым от Polar. Возможно, сейчас они уже решили этот баг. Противоречивый бренд, но! Это не касается качества и надёжности.

Алексей Михайлов: Я долго использовал Garmin в связке с пульсометром, что научило меня чувствовать свой организм с точки зрения общего утомления, времени восстановления. Сейчас я пользуюсь датчиком мощности Stryd, который научил меня «чувствовать интенсивность».

Строю тренировки по мощности, часы использую как пульсометр и кнопку старта, либо смотрю на целевую мощность во время гонки. Основная ценность в данных, которые я использую для анализа прошедших тренировок и построения будущих.

Я только Garmin использовал – интерфейс могли бы получше делать, но работают хорошо. Для того, чтобы начать бегать, все марки можно считать дорогими. Они стоят своих денег только если 1) через неделю бег не будет заброшен, 2) данные будут использоваться для анализа и построения планов, а не только мерить количество шагов и показывать время.

Фото: S10.run

Какие марки часов дорогие, но прямо стоят своих денег?

Николай Мутовин: По моему мнению, на сегодня это Garmin и Polar. Они оптимальны по функционалу и цене (есть модели которые не сильно дорогие, но вполне функциональны).

Евгений Глаголев: Думаю, что безумно дорогие и навороченные Garmin Fenix последней серии стоят своих денег, если вы занимаетесь одновременно бегом по асфальту и горам, бегом по мощности, триатлоном, нужно измерять перепады высот и загружать карты.

Если вам всё это надо, то, конечно, берите. Однако за что точно не стоит переплачивать, так это за тренировочные программы и анализ нагрузки. У меня есть возможность сравнить рекомендации ИИ в часах и со своим тренерским опытом, и надо сказать, что рекомендации ИИ порой просто опасны.

Аркадий Лызлов: Думаю, это Garmin. Не слышал, чтобы кто-то жаловался.

Какие марки часов стоят не сильно больших денег, но отлично справляются со своей задачей?

Николай Мутовин: По моему мнению, на сегодня это Garmin и Polar. У них есть достаточно бюджетные модели.

Примерно до 7000-9000 рублей – это экономичный вариант. Более 25 000 рублей уже начинаются дорогие варианты спортивных часов. Дорогие для меня – это свыше 35 000 рублей. Средняя цена хороших часов, на мой взгляд, – это около 15 000 рублей.

Евгений Глаголев: На самом деле, не важно, какую марку покупать. Важно, отвечают ли часы вашим требованиям. Знаю пример, когда человек себе купил часы с тач-скрином и чтением сообщений с телефона, но которые не умеют делать отсечки расстояния вручную. Вот это прям обидно. Мелочь, а неприятная, потому что не сделать точный анализ тренировки.

Я использую Polar, потому что они достаточно честные с точки зрения цены и качества, всё остальное – вопрос необходимости и вкуса.

Аркадий Лызлов: Polar M430.

Алексей Михайлов: Недорогие марки не могу советовать. Если хочется бюджетней – лучше взять б/у версии проверенных марок. Это примерно как купить поддержанную иномарку или новые «Жигули». Я предпочитаю первое, хоть и хотелось бы поддерживать отечественного производителя.