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Участники бегового кэмпа Biruch.Run рассказали про ИЦ «Бирюч»

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© Фото: S10.run

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Компания «ЭФКО» построила в Алексеевке настоящее эко-пространство и создала идеальные условия для научной работы и открытий.

«В первую очередь, в ИЦ «Бирюч» меня поразило то, как гармонично сочетается работа, бизнес, жизнь и природа. Я такого раньше не встречал, это очень интересно», – рассказал Кирилл Шелованов.

На спортивно-интеллектуальный кэмп Biruch.Run в городе Алексеевка Белгородской области приехали победители первого сезона S10 Challenges, тренеры платформы S10 и другие бегуны-любители. Помимо тренировок, для них в ИЦ «Бирюч» были организованы мастер-классы и экскурсии по территории предприятия и исследовательским лабораториям.

«Потрясающее производство с идеальным порядком и чистотой. Передовые технологии на самом высоком мировом уровне. Очень приятно видеть это в России», – рассказал Николай Мутовин.

Компания «ЭФКО» построила в Алексеевке настоящее эко-пространство и создала идеальные условия для научной работы и открытий. «Бирюч» стал крупнейшим частным инновационным центром в России. Люди здесь живут и работают на природе, вдали от городской суеты. При этом на территории ИЦ «Бирюч» создана комфортная среда для жизни и творчества.

«Круто, когда компания уделяет внимание развитию не только бизнеса, но и людей. Бег – это про развитие. И бизнес – тоже про развитие. Здорово, когда бегуны и бизнес смотрят в одном направлении. Надеюсь, что у бега и бизнеса будет общее будущее», – поделился Игорь Матей, тренер платформы S10.run.

Исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов провёл для участников спортивно-интеллектуального кэмпа Biruch.Run экскурсию по производству и лабораториям крупнейшего агрохолдинга страны, рассказал о высокой пищевой науке и будущем еды. Основатель платформы S10.run Юрий Строфилов прочитал спортсменам лекцию о последних трендах в здоровом питании.

«У меня увиденное ассоциируется только со словом когерентность. Когда две волны полностью совпадают и в фазе, и в амплитуде. Прямо как в лазерах. Когерентность «ЭФКО» во всех аспектах очень впечатляет», – рассказал Юрий Строфилов.

Подробнее про уникальное место – смотрите на видео. Если для вас личное и профессиональное развитие на первом месте – присоединяйтесь к команде «ЭФКО». Заходите на http://biruch.ru/ и выбирайте подходящие микропроекты. Или отправляйте резюме на isn@efko.ru

Видео: S10run / YouTube

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