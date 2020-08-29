Второй сезон S10 Challenges: больше участников – больше конкуренции

Александр Павленин:

«Мне нравится идея челленджей, они помогают держать форму в тонусе. Про «ЭФКО» 5 км узнал где-то недели за 3-4 до старта. Решил настроиться, как следует, и сделал пару подводящих тренировок. Удалось разменять 15 минут, запас небольшой остался, тем более бежал у себя в парке, обегал людей.

Место старта выбираю просто – рядом с домом. Для меня оптимально как можно меньше поворотов, разворотов и чистый асфальт без перепада высот. Бегать по большей части люблю в одиночестве. Так легче держать нужный темп. А то бывает, что хочешь побегать восстановительный кросс, а кто-то рядом бежит и начинает раскручивать скорость, и бег уже не восстановительный, а в ущерб.

Челлендж удобен как вид соревнований. Можно встать одному, выбрать темп и трассу и равномерно бежать».

Алла Сидорова:

«Про онлайн-забеги узнаю в интернете, в инстаграме. Это был мой третий челлендж за лето. Я бегу их, если старт не мешает моей основной подготовке. Два раза бежала дома в Мытищах, а в последний раз бежала в Кисловодске.

Стараюсь выбирать трассу по правилам соревнований, предварительно измерив и опробовав её. На самом деле разницы никакой нет, где бежать, к таким стартам я отношусь как к контрольной тренировке.

Конечно, мандраж присутствует, но всё равно не такой, как на обычных стартах. Когда бежишь одна, нет давления от соперников, бежишь на свой результат. Можно сказать, что челленджи больше про бег в удовольствие».

Фото: из личного архива Аллы Сидоровой

Правила нового рейтинга остаются те же: верхние строчки занимают не самые быстрые бегуны, а те, кто может стабильно хорошо бежать любую дистанцию в любое время. Поэтому в лидерах могут быть и профессионалы, и стабильно прогрессирующие новички. Платформа S10 – это площадка для всех.

Владислав Акулич:

«Я бегаю 3-5 раз в неделю в основном по родной Коломне. Узнал о забеге «ЭФКО» из телеграм-канала Kolomna run club. Посмотрел календарь, оказалось, что этот онлайн-забег проводится в мой выходной день, ну и решил попробовать.

Трассу выбрал по знакомому мне маршруту вокруг «Парка Мира». 15 августа стояла прекрасная прохладная погода, я размялся на стадионе 4 км лёгким бегом и выдвинулся в район парка. Включил группу Metallica на плеере и понёсся выбегать 5 км из 16:40. Последние 1,5 км дались нелегко, но свою задачу я выполнил».

Александр Малыгин:

«Из своих 38 лет 30 я занимаюсь спортом. Мастер спорта по ориентированию, призёр Чемпионатов России, победитель Кубка России. 15 лет работаю тренером, в том числе тренером сборной России.

Про онлайн-забеги услышал в начале пандемии, но как-то значения им не придал. В начале августа увидел в инстаграме ссылку на забег «ЭФКО» 5 км. Зарегистрировался, сбегал, дома часы синхронизировались, и результат забега уже на платформе. Это был мой первый и единственный пока онлайн-забег. Сейчас ещё зарегистрировался на 5-6 сентября.

Мне понравилось, это очень удобно и соревновательный эффект присутствует. В выборе трассы проблем нет: за всю беговую жизнь много трасс отмеренных-перемеренных. Бегаю я каждый день, иногда по две тренировки, это в основном издержки работы. Если идёшь на результат, то трасса должна быть достаточно пологая, без резких поворотов и изгибов, желательно в лесу с защитой от ветра, ну и покрытие твёрдое. Самое скоростное – это асфальт, но приятней бежать по грунту».

Роман Петряков:

«Это был мой первый онлайн-забег, о котором я узнал от друга. Сейчас я готовлюсь к участию в Пермском полумарафоне и тренируюсь по 6-7 раз в неделю. Стараюсь участвовать в различных стартах, клубных забегах, паркранах. Выступаю в районных и областных соревнованиях за своё предприятие «Пермские моторы».

Занятие спортом приносит мне огромное удовлетворение. В тот же день, когда я бежал онлайн-забег, наш пермский клуб «Вита» проводил старт на две мили. Я решил бежать его и дальше добежать до 5 км. И на двух милях я занял третье место. Судьи были удивлены, когда на финише я побежал дальше!

«ЭФКО» челлендж понравился тем, что я смог сравнить свой результат среди всех участников и увидеть уровень моей подготовки. Буду принимать участие в следующих челленджах».