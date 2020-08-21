Biruch Run: организованность, ответственность и домашняя атмосфера

Исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов провёл для участников кэмпа экскурсию по производству и лабораториям крупнейшего агрохолдинга страны, рассказал о высокой пищевой науке и будущем еды. Основатель платформы S10.run Юрий Строфилов прочитал спортсменам лекцию о последних трендах в здоровом питании.

По итогам забега Biruch Run первое место у Ярослава Стороженко с результатом 16:58, среди женщин победила Ольга Тарантинова – 18:44. Сергей Иванов достиг заявленной цели и выбежал из 20 минут с результатом 19:29. Юрий Строфилов поставил новый личный рекорд – 17:22. Вот как это было:

Ярослав Стороженко:

«Мы были в Алексеевке с пятницы по воскресенье. Мне всё очень понравилось: организация на высшем уровне, очень насыщенная и интересная программа. Для нас были созданы все условия для комфортного пребывания. Поселили в хостел на территории, больше похожий на пятизвёздочный отель.

Я знал, что «ЭФКО» – это бескомпромиссная компания, твёрдо смотрящая в будущее. И после экскурсий по производству и лабораториям, лекций и воркшопов я ещё больше в этом убедился. Всё увиденное полностью оправдало мои ожидания.

Для забега всё было подготовлено. Ровная трасса без перепадов. Помощь волонтёров помогли мне выступить в полную силу. Получилась хорошая темповая тренировка с улыбкой на финише. И победа.

Спасибо организаторам за поездку. С удовольствием буду и дальше участвовать во всех мероприятиях от «ЭФКО» и платформы S10.run».

Фото: s10.run

Кирилл Шелованов:

«Мы провели в Алексеевке три дня, которые были насыщены на 100%. Ни минуты без дела: лекции, экскурсии, воркшопы и так далее. Я никогда до этого не посещал столь организованной и продуманной до мелочей компании. В «ЭФКО» ничего на происходит на авось и планируется всё лет на 15-20 вперед. Когда там находишься, то понимаешь, что это не просто слова. Всё можно увидеть своими глазами и пощупать руками.

Мы жили в местечке с интересным названием Бирюч. Можно сказать, что это кампус «ЭФКО»: тут и центр принятия решений, и научные лаборатории с опытными производствами, и жилые дома с инфраструктурой для сотрудников и их семей. Причём всё гармонично вписано в природный ландшафт. На территории чисто и уютно. Настоящее место силы, из которого не хотелось уезжать.

Помимо экскурсий по производству и дегустаций, программа включала в себя много лекций и круглых столов о новых представлениях про здоровое питание, о возможностях современной пищевой промышленности. С удивлением узнал о предрассудках и мифах в отношении «ЭФКО» и других компаний, работающих с растительными жирами. Думал, что «тёмные» годы прошли, но, видимо, не все хотят ковыряться в деталях и до сих пор живут в плену своих предубеждений.

Фото: s10.run

К нам относились крайне внимательно и неустанно заботились о нашем рационе. Больше всего мне понравился сочный мясной бургер на обед, при приготовлении которого не пострадала ни одна корова. Мясо оказалось растительным, но совершенно неотличимым от оригинала и по заверениям «ЭФКО» ещё и более полезным по составу.

Сам забег порадовал организацией. Вроде всего 5 км, а всех экипировали майками, привлекли волонтёров, организовали питание на дистанции. Бежали среди красивых пейзажей Белгородской области. Бег был в кайф. Атмосфера потрясающая! С огромным удовольствием бы вернулся в Бирюч! Спасибо Юрию Строфилову и Сергею Иванову за море интереснейшей информации и организацию кэмпа, а также спасибо «ЭФКО» за гостепреимство!»

Фото: s10.run

Николай Мутовин:

«Я был в Бирюче три дня. Производственный комплекс меня как производственника очень впечатлил организованностью, ответственностью, технологичностью, чистотой и грамотным персоналом. Исследовательский центр – выдающийся. Просто на грани самых передовых исследований и разработок.

Очень комфортные условия труда и потрясающая забота о людях. Требования к ним тоже высокие, но и возможности роста ограничиваются только способностями самого человека.

Нас поселили в модерновом хостеле. Я давно не жил в многоместном помещении, но в этом было что-то прикольное. Всё очень удобно. В программе были интереснейшие лекции. Послушали о новых перспективах пищевой промышленности и новейших исследованиях «ЭФКО». Сергей Иванов провёл нас по всем научно-исследовательским лабораториям, где идут разработки в области заменителей животных белков, генной инженерии и многом другом. Вечером была душевная беседа о том, как и почему каждый начал бегать и что это дало в жизни.

Фото: s10.run

Забег на 5 км организовали отлично – Игорь Матей большой молодец, волонтёры вдохновляли по всей длине трассы. Но итоговый результат у меня был средненький, скорее всего из-за того, что до этого пробежал два полумарафона подряд и похоже не смог полностью восстановиться.

Питание было хорошее, вкусное и разнообразное. Я просто восхищён поездкой: столько нового интересного узнал и увидел! Познакомился с новыми людьми, пообщался в беговой тусовке – узнал разные беговые лайфхаки и кто как тренируется. Юрий Строфилов – очень интересный человек, настоящая ходячая энциклопедия.

Безусловно, хотелось бы ещё раз приехать в Алексеевку, может даже устроить спортивные сборы и побегать дистанции побольше вплоть до марафона. Единственный минус лично для меня, как рыбака, был в том, что не было напрокат спиннинга. Вокруг столько рыбы! В следующий раз возьму свои снасти».

Фото: s10.run

Ольга Тарантинова:

«Я приехала в Алексеевку в субботу рано утром. Нас поселили в хостеле на территории Бирюча. Но это не просто хостел, а самая настоящая гостиница. Мы, три девушки, жили в большом номере. И окна с видом на озеро, просто огненная обстановка. Мы все познакомились. Оказалось, что насколько все разносторонние личности. И в то же время у всех есть общие темы. Не только спорт.

В 9 утра мы пошли на утреннюю пробежку-зарядку: пробежались по территории, определились с дистанцией и местом старта для 5 км в воскресение. Посетили лаборатории Бирюча, где проводят разработку и экспериментальные исследования. Потом нам предложили попробовать растительное мясо и оценить его по нескольким характеристикам, согласно опросному листу. Вечером была изумительная паста-пати с выбором разных макаронных изделий и всяческими соусами на любой вкус.

В воскресенье мне выпала честь провести разминку перед стартом. Трасса мне очень понравилась: дистанция проходила относительно ровно, было минимум поворотов, погода была тоже очень комфортной. Пробежала в удовольствие и в кайф.

Фото: s10.run

Немного передохнули и пообедали, потом послушали лекцию Юрия Строфилова «Бег и еда». Потом был очень впечатляющий выстрел из пушки, после которого мы делились положительными эмоциями и впечатлениями о поездке в Бирюч.

Вся поездка была прекрасна, переживаний и волнений попросту не было. Даже в день старта всё казалось настолько расслабленным и по-своему домашним. На забеге я по возможности поддерживала бегунов на дистанции и просто наслаждалась атмосферой. В итоге я выиграла и получила кубок первого забега в Бирюче.

С удовольствием поехала бы ещё раз, так как надо иногда отрываться от суеты и наполнять себя уединением и спокойствием. И для этого Бирюч – самое лучшее место».