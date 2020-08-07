Школа тренеров S10.run: до и после

Исполнился ровно год первому выпуску Школы тренеров платформы S10.run. Теперь бывшие студенты тренируют онлайн новичков и любителей по всей России. Они научились работать с начинающими бегунами, мотивировать и поддерживать их в занятиях спортом. И для этого было не обязательно пять лет (или больше) учиться в университете физкультуры и спорта.

Конечно, в мире полно профессиональных тренеров, но все их методики рассчитаны на работу с теми спортсменами, кто имеет огромный опыт бега. Обычного новичка такие наставники перегружают настолько, что он запросто может сдаться и полностью бросить занятия бегом.

При этом тренеров, которые работают с новичками, практически нет. Мало кто знает, как правильно заниматься с теми, кто начал бегать вчера. Плюс делать всё это онлайн. Именно поэтому платформа S10.run основала Школу тренеров. За год было проведено 6 потоков и обучено 87 студентов. Все они получили новую профессию и возможность удалённой работы – а это дополнительные деньги и классные знакомства.

Новый поток Школы тренеров начнётся через пару дней – 10 августа. Вся информация об обучении по ссылке – https://s10.run/school

А ещё 7 августа в 20:00 по мск основатель платформы S10.run и Школы тренеров S10.run Юрий Строфилов проведёт бесплатный вебинар на тему: «Тренер без профобразования – как перестать сомневаться и начать зарабатывать на том, что любитель бега знает больше, чем профессионал». Регистрация по ссылке – http://sten.tilda.ws/live За час до эфира на указанные контакты придёт ссылка на трансляцию в Zoom.

А вот что студенты первого выпуска Школы тренеров рассказывают о себе и том, как поменялась их жизнь:

Андрей Вахутинский:

«Как раз недавно я начал потихоньку наращивать количество студентов, но полностью не перешёл на работу тренером. Для меня это больше хобби, которое существует в моей жизни гармонично. Как говорилось в нетленном произведении Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Времени берёт самую малость, а пользы от него, между прочим, целый вагон!»

После окончания Школы тренеров я понял, что действительно очень люблю помогать людям. И это совсем не про деньги. Мне хочется поделиться опытом, поддержать, помочь, получая при этом обратную связь (что очень важно). Оказалось, что мне это нужно!

Мои личные тренировки особо не поменялись, так как раньше я тренировался у Дежурного тренера S10.run.

Для меня откровением стало разбиение тренировочного цикла на этапы (базовый, выносливость, специфичный) и разные виды тренировок (повторы, интервалы, длительная). Я раньше, конечно же, их знал, но вот что даёт/развивает каждый вид, понятнее стало только на лекциях. Теперь я знаю, почему мой тренер даёт ту или иную тренировку.

Первых учеников было брать очень страшно, так как раньше я тренировал только лично, и я всё контролировал. Удалённая работа меня сначала пугала. Потом я понял, что главное наладить связь со студентом и тогда расстояние – не помеха! Теперь могу сказать, что плюсы тренерства очевидны. Это дополнительный доход, отсутствие привязанности к месту работы, кайф от применения своих знаний и опыта, постоянный рост, большое количество потенциальных студентов, общение с большим количеством интересных людей».

Антон Приходько:

«За год я не стал бегать больше или чаще. После окончания Школы тренеров S10 я на многие вещи смотрю иначе. Все знания, полученные в Школе, ценны и я постоянно применяю их на практике к себе и к студентам. Регулярно возвращаюсь к старым лекциям и просматриваю/прослушиваю их снова и снова. Каждый раз нахожу для себя что-то новое.

Работа со студентами у меня не отнимает времени. Дело в том, что так я сам всё больше погружаюсь в бег. Да, жизнь поменялась, но она и так постоянно меняется под действием внешних факторов. И бег, и тренерская деятельность отлично вписались в мою жизнь и никуда из неё в ближайшее время деваться не собираются.

Вообще, кайф работы тренером в том, чтобы закручивать в бег всё больше людей».

Александр Крючков:

«За прошедший год для меня в беге ничего не поменялось. Я тренируюсь в триатлоне по своей программе. Но Школа тренеров помогла мне систематизировать ту информацию, которая была раньше.

Теперь у меня есть 6-8 учеников. Но я не ищу их целенаправленно, хотя понимаю, что мой потолок 10-15 учеников одновременно. Тренерская работа занимает где-то 4-7 часов в неделю. Каждый день появляется какой-то новый опыт в работе. И на примере учеников я могу оценивать свои результаты. Также могу их сравнивать с показателями всех спортсменов.

Для меня это работа точно не для дохода. Мне нравится помогать начинающим бегунам, готовить их к стартам и следить за прогрессом. От всего этого я получаю опыт и информацию, которую потом могу использовать для своих тренировок».