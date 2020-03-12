Всего 100 дней до ночного трейла «Белая ночь 2020»!

Успей зарегистрироваться до 1 апреля по специальной цене 1500 рублей (с 1 апреля 1800 рублей) – http://whitenight.run

Белая ночь 2020 это:

– Самая короткая белая ночь

– Живописный берег Финского залива

– Закат и расцвет на бегу

– Бег и скандинавская ходьба, дистанции 10 и 20 км

– Фановый пижамный забег на 2 км

– Трасса, интересная профессиональным спортсменам, любителям и даже начинающим

– Гостевая зона с интерактивными развлечениями и шоу-программой

– Многочисленные призы и подарки от партнёров трейла

– И многое-многое другое

Фановый забег на 2 км

Если вы хотите фана, веселья и бодрости, примите участие в в фановом пижамном забеге на 2 км.

Бежать нужно в том, в чём спишь: в халате, ночнушке, пижаме, с подушкой или игрушкой!

Долой сонливость, бодрость в массы! Будем просыпаться на бегу! Стоимость участия в пижамном забеге – 500 рублей.

Регистрация http://whitenight.run/#rec26905132

Ждём вас в ночь с 20 на 21 июня в Петербурге на берегу Финского залива. Регистрация здесь http://whitenight.run

А так ночной трейл «Белая ночь» проходил в прошлом году:

Фото в тексте: Ирина Иванова и Леонид Торопов