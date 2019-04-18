Крути педали: как велосипед улучшает экологию и экономику

В Петербурге уже наступила полноценная весна, в городе стало тепло, поэтому велосипедисты начинают массово выходить на дороги Северной столицы. В воскресенье, 21 апреля, состоится открытие велосезона. Утром все желающие могут прокатиться по одному из маршрутов, которые предлагают организаторы.

Последние несколько лет любители двухколесного транспорта не устраивают масштабный забег в центре Петербурга. По их словам, в открытии сезона постоянно участвуют слишком много велосипедистов, что начало создавать дискомфорт для всего города.

Посмотреть все маршруты заездов можно в официальном сообществе от клуба «ВелоПитер». Всех участников забегов просят соблюдать правила дорожного движения, воздерживаться от любых действий, связанных с созданием возможных помех жителям Петербурга и не участвовать в мероприятиях от сомнительных организаторов.

«Открытие – это повод для велосипедных клубов и движений заявить о себе, привлечь новую аудиторию. Благодаря приобщению к клубам, новички получают возможность ознакомиться с широким спектром велосипедных вопросов – от погружения в нюансы велосипедных ПДД и организации велокомфортной городской среды до увлечения велотуризмом и соревнованиями», – подчеркивают активисты.

Велосипеды положительно влияют не только на дорожную ситуацию и здоровье людей, но и на экологию, и даже экономику. Примеров, собранных экспертами, хватит, чтобы убедить каждого.

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Эстафета по экватору, или как накатать 1000 евро

Каждый велосипедист, который ежедневно проезжает по 10 км, позволяет сократить выбросы загрязнений в атмосферу на 1,5 тонны в год. Факт внушительный, хотя по-прежнему на уровне «Да, это интересно... пойду прогрею машину». А что если в качестве аргумента привести не абстрактные газы, а реальные деньги?

Европейская ассоциация велосипедистов провела детальное исследование относительно влияния велоезды на экономику на примере Европейского союза в 2028 году. Именно ЕС считается лидером по количеству велосипедистов. Задача исследования заключалась в том, чтобы понять, можно ли рассматривать велопрогулки как своего рода инвестицию, подразумевающую реальные «дивиденды».

Для полноценной картины исследователи выделили девять основных составляющих: климат и экология, энергоресурсы, здравоохранение, экономика, технологии и дизайн, время и пространство, социальные отношения, транспортная инфраструктура, разнообразие культуры велоезды. За основу взяли дистанцию в 134 млрд км, которую, по прогнозам, жители ЕС совокупно будут преодолевать на велосипеде ежегодно с 2028 года.

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Климат и экология

Выхлопные газы – это не абстрактные килограммы, влияющие на климат, это реальные деньги, уходящие из бюджета. С учетом текущей тенденции в 2028 году велосипедисты ЕС позволят своим странам ежегодно экономить в совокупности 2,2 млрд евро. Дополнительно 10 млрд будут высвобождаться за счет различных косвенных факторов, связанных с сокращением выбросов углекислого газа. Итого в климатическом аспекте ожидается экономия в пределах 12,2 млрд евро в год за счет сокращения вынужденных расходов на устранение последствий природных катаклизмов. Например, в прошлом году в Калифорнии, чтобы только расчистить завалы после крупного лесного пожара, потребовалось 3 млрд долларов.

Последствия загрязнения воздуха и шумового загрязнения, которые не влияют напрямую на изменение климата, но нарушают экологический баланс, с помощью велосипедистов снизятся на 430 и 300 млн евро соответственно.

Для каждой страны существуют определенные квоты на вредные выбросы в атмосферу. Если их уровень превышен, за это нужно платить. И наоборот, если квота не израсходована, на этом можно зарабатывать, получая выплаты от стран, которые не придерживаются правил Киотского протокола – соглашения о сокращении или стабилизации выбросов парниковых газов.

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Энергоресурсы

Через девять лет использование велосипедов в ЕС позволит сократить расходы на закупку топлива на 2,8 млрд евро в год. Это цифра получена с учетом текущей динамики в «двухколесном» вопросе. Не нужно покупать топливо, соответственно, средства могут быть направлены на обязательные или дополнительные социальные расходы.

Здравоохранение

Это самая объемная статья экономических преимуществ езды на велосипеде. О ее положительном влиянии на здоровье говорится часто, при этом во внимание редко принимается тот факт, что улучшением собственного самочувствия дело не ограничивается.

Только на увеличении продолжительности жизни текущая тенденция в использовании велосипедов на территории Евросоюза к 2028 году обеспечит ежегодную экономию бюджетных средств в размере 97 млрд евро. Это сопоставимо с общим ВВП Болгарии и Хорватии.

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Улучшение физического здоровья людей с учетом самых оптимистичных показателей высвободит 39 млрд евро, умственного – 30 млрд. Эти показатели включают в себя только взрослое население. Улучшение детского здоровья за счет включения физической нагрузки в сидячий образ жизни – это еще 20 млрд евро.

Сокращение числа легких и тяжелых травм, а также летальных исходов в результате автомобильных аварий в совокупности высвободит для экономики ЕС дополнительно 770 млн евро в год. Сумма сопоставима с отчислениями Мальты в бюджет объединения за десять лет.

И последняя достаточно крупная статья экономии, связанная с улучшением самочувствия работников компаний и организаций, – сокращение числа больничных, что уменьшит совокупные расходы на их оплату в размере 4,5 млрд евро ежегодно.

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Промышленность и сфера услуг

Чем больше на улицах велосипедов, тем, соответственно, больше объемы производства как готовых моделей, так и запасных частей, экспорта, ремонтных услуг. Ежегодно экономика ЕС будет получать от этого дополнительно почти 16 млрд евро.

Велотуризм – вообще одно из самых перспективных направлений. По оптимистичным прогнозам, он принесет объединению дополнительно 44 млрд долларов, не считая еще более 3 млрд долларов экономии на восстановлении дорожного покрытия и прочей дорожной инфраструктуры.

И так в общем-то практически со всем, что имеет прямое или косвенное отношение к поездкам на велосипеде. Например, экономия пространства из расчета 1:10 (соотношение количества велосипедов к одной машине на парковке) и 1:5 (в движении) обеспечит экономию средств в размере 20 млрд долларов в год.

Цитата Герберта Уэллса, приведенная в начале, пожалуй, самый лучший мотиватор. Если нет, тогда работайте над своей 1000 евро в год.