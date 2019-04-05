Юбилейный марафон «Белые ночи»: 30 лет вокруг Дворцовой

30 июня 2019 года в Петербурге стартует международный марафон «Белые ночи», которому в этом году исполняется 30 лет. Каждый год спортсмены из более чем 60 стран мира съезжаются в Северную столицу, чтобы стать частью этой истории.

Тридцать лет назад марафон «Белые ночи» проводили, что логично, во время белых ночей. Спортсмены из многих городов России, а также бегуны из Великобритании, США и ФРГ стартовали ровно в 23:00 на Дворцовой площади в забеге на 42 км. Их ждала встреча с прекрасным ночным городом, окутанным легкой дымкой, а также с шестичасовым само-испытанием на прочность.

«Ночной» марафон не привлекал большое количество зрителей. Спустя некоторое время «Белые ночи» перенесли на вечер, в 17:00. Вплоть до 2010 года регламент не менялся, однако в связи с перегруженностью городских улиц, а также сложностью организации марафона он стал проводиться в воскресенье утром.

Фото: vk.com/wnmarathon

«Мой первый марафон»

Бывший курсант Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова Вячеслав в своих заметках писал, что «Белые ночи» – его первый марафон. В 1992 году, по совету преподавателя кафедры физической подготовки, он позвонил в городскую федерацию легкой атлетики, где ему сообщили: марафон состоится в ночь с субботы на воскресенье – приходите и записывайтесь!

Времени оставалось меньше месяца, но Слава принял решение участвовать. Из-за учебы и вечной загрузки он не смог должным образом пройти подготовку. «Пару лет назад прочитал книги «Бег с Лидьярдом», «Лассе Вирен», «Питер Снелл», «Цель 42». Вот и все. Все, что мог позволить, – пробежки 3-4 раза в неделю по 10-12 км», – писал бывший курсант в своих заметках.

В нужный день он прибыл на Дворцовую, чтобы подать заявку – в федерации уверяли, что можно будет записаться непосредственно перед началом. Но счастье тут же оборвалось: заявки больше не принимали. Никакие отговорки не спасли курсанта, стартовый номер ему не выдали. Предложили прийти в следующем году. Что оставалось делать? Правильно! Бежать без номера.

Оказавшись среди единомышленников, Вячеслав завидовал счастливчикам и про себя думал: «В следующем году обязательно заявлюсь заблаговременно». Единственной целью курсанта было всего лишь добежать марафон до конца. Ни о каком времени, ни о километрах он и думать не мог. Организаторы дали старт. У крейсера «Аврора» с бурными возгласами его встречали одновзводники, которые убежали из казармы, чтобы поболеть за товарища.

На промежуточных этапах-пятерках спрашивали его номер. «Я без номера сегодня, не успел», – отвечал Слава. Пропускали без вопросов. На 36 километре зарядил ливень, и курсант попросту сбился с трассы. Знал лишь одно – Дворцовая где-то рядом. Так и было – спустя некоторое время вывеска финиша красовалась у Александрийского столпа, а Слава стал марафонцем с результатом в 2:53.20. Организаторы без упреков вписали имя Славы в протокол – он же пробежал целый марафон! История курсанта ВМА им. С.М. Кирова на этом не закончилась – через год он вовремя зарегистрировался на тот же марафон и, подготовившись серьезнее, побил собственный рекорд с результатом 2:36.12.

Фото: vk.com/wnmarathon

И забег, и экскурсия в одном флаконе

Таких бегунов, как Вячеслав, десятки и сотни, а место их встречи остается неизменным – марафон «Белые ночи». Правда, теперь зарегистрировать участие куда проще. Трасса все та же, что и три десятка лет назад, может, с небольшими изменениями.

«Старт марафона на Дворцовой площади и финиш – тоже на Дворцовой. Проходит забег одним большим кругом – это уникально для нашей страны. Как на лучших марафонах мира: в Нью-Йорке и Берлине», – рассказал генеральный менеджер и организатор марафона, вице-президент Спортивной федерации легкой атлетики Петербурга Антон Уйк.

«Белые ночи» – это и забег, и экскурсия по центру Северной столицы, проходящая мимо самых известных памятников архитектуры: Сенатской площади, Невского проспекта, набережной Фонтанки, Медного всадника, Невы и других прекрасных мест нашего города. За три месяца до старта уже официально зарегистрировано участников из 62 стран. Сотни людей из Италии, Германии, США готовятся к масштабному событию этого лета. На данный момент участие в марафоне подтвердили 5580 спортсмена.

21 апреля, в рамках подготовки главного старта, на Крестовском острове состоится Полумарафон «Белые Ночи». Более 1500 спортсменов пробегут дистанцию в 21 км по прекрасному парку на Крестовском. Старт планируется в 11 утра. Он поможет спортсменам повысить свой уровень мастерства и развить международные дружественные спортивные связи. Помимо всего прочего – полумарафон выявит сильнейших спортсменов для формирования составов спортивных сборных команд Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях. На сегодняшний момент на полумарафон «Белые ночи» уже зарегистрировались спортсмены из 25 стран! И это за месяц до старта.

Фото: vk.com/wnmarathon

Подготовка и трудности

Поддерживают «Белые ночи» многие организации, в том числе и лидер рынка, безалкогольный бренд №1 в России – «Балтика 0». На протяжении многих лет компания сотрудничает со спортивными мероприятиями и рассказывает о том, что безалкогольное пиво вполне может сочетаться со здоровым и активным образом жизни.

«Нам очень приятно, что мы являемся частью тренда здорового образа жизни и поддерживаем его. Это полностью отражает философию как нашего бренда, так и продукта. Всем хорошо известно, что потребление безалкогольного пива и активный образ жизни прекрасно между собой сочетаются. На протяжении трех лет мы являемся генеральным партнером марафона «Белые ночи», – рассказала директор по маркетингу «Балтики 0» Алина Кржевацкая.

Подготовка к марафону идет полным ходом: уже готовы рекламные баннеры, заказаны медали, футболки, партнеры марафона – во всеоружии. Призовой фонд составляет порядка 5 млн рублей, а за каждым участником можно будет следить в режиме онлайн! Достаточно просто знать фамилию или номер бегуна, прямо как на Чемпионате мира!

Каждый год не только спортсмены испытывают трудности, в том числе и в борьбе с дистанцией. Горожане страдают не меньше. Дело в том, что во время марафона некоторые дороги перекрывают, а автобусы и вовсе могут снять с маршрутов. Чтобы не доставлять лишние проблемы жителям города во время марафона, за неделю до старта организаторы предоставят всю информацию о том, какие изменения произойдут на главных дорогах трассы, какие автобусы уберут, а какие – поменяют свой маршрут. Трудности можно пережить, считает Антон Уйк, и задается вопросом: «Много ли в наше время событий такого масштаба, на которые съезжаются люди со всех континентов?»

Стоимость участия в марафонском забеге 42 км до 1 мая составляет 1800 рублей, после – 2200 рублей. Стоимость участия в забеге-спутнике на 10 км 1 мая составит 1000 рублей, а после – 1300 рублей. Зарегистрироваться на марафон можно здесь.