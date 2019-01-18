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Топ-5 бесплатных приложений для спорта и правильного питания

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© Фото: Unsplash / Steven Lelham

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Поддерживайте водный баланс, следите за весом, бегайте и делайте зарядку. «Санкт-Петербург.ру» подобрал самые нужные приложения для спорта и правильного питания.

Приложение, чтобы вырабатывать полезные привычки

 

«По утрам нужно делать зарядку», «в день нужно выпивать по 2 литра воды», «вставай в планку – будешь здоров». Эти и другие советы можно прочитать почти в каждом руководстве по ЗОЖ. Но как выработать у себя полезные привычки? Повторением. Приложения-трекеры привычек созданы как раз для этих целей.

Отличный пример – бесплатное приложение Motivateo. Оно бесплатное и без рекламы. Есть премиум версия, которая позволяет вносить изменения в историю отслеживаемых целей.

Скачать: iOS

Для смартфонов на Android есть хорошая альтернатива – приложение Loop.

Скачать: Android

 

Приложение для бега

 

Практически во всех приложений для бега есть платная подписка или надоедливая реклама. А вот Nike+ Run Club от одноименной компании обладает всеми необходимыми фишками: умеет отслеживать маршрут, составлять тренерские программы и подбирать плейлист под настроение.

Скачать: iOS или Android

Фото: Unsplash / Kolleen Gladden
 

Приложение, чтобы следить за количеством повторений и подходов на тренировке

 

Fitsession умеет планировать и создавать тренировки: от растяжки до силовой или, например, велосипедной. Начали тренировку – запустите таймер. Либо уже после тренировки можно быстро расписать все выполненные упражнения и их длительность. Все минималистично и понятно. Бесплатное, но со встроенными покупками.

Скачать: iOS

SportNote еще проще. Потренировались – записали. Никаких таймеров. Супер минимализм. Даже встроенных покупок нет.

Скачать: iOS

Самые адекватные бесплатные аналоги в Google Play: GymUp и «Дневник тренировок».

Фото: Unsplash / Victor Freitas
 

Приложение, чтобы следить за водным балансом

 

В Water Meter нет встроенных покупок и рекламы. В нем можно подобрать норму потребления воды, учитывая пол и вес. А затем добавлять напитки, которые вы употребляете в течение дня. Есть уведомления.

Скачать: iOS

Waterbalance – тоже отличное приложение для контроля водного баланса. В недавнем обновлении разработчики изменили дизайн и добавили несколько удобных фишек. В App Store, судя по комментариям, все довольны. А в Google Play наоборот, люди жалуются на нововведения.  

Скачать: iOS или Android

Фото: Unsplash / Chris Ralston
 

Приложение, чтобы считать калории и следить за питанием

 

Лучший способ подсчета съеденных и потраченных калорий – с помощью мобильного приложения.

FatSecret подойдет тем, кто хочет похудеть, набрать мышечную массу или следит за своим питанием. В нем есть все, что нужно: информация о пищевой ценности еды, сканер штрих-кодов продуктов, диетические рецепты, дневник физических упражнений, график изменения веса и история прогресса. Бесплатное, но со встроенными покупками.

Скачать: iOS или Android

Есть парочка аналогов: Lifesum (Скачать: iOS или Android) и Yazio (Скачать: iOS или Android).

Фото: Unsplash / Ali Inay
 

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