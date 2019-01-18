Топ-5 бесплатных приложений для спорта и правильного питания

Приложение, чтобы вырабатывать полезные привычки
«По утрам нужно делать зарядку», «в день нужно выпивать по 2 литра воды», «вставай в планку – будешь здоров». Эти и другие советы можно прочитать почти в каждом руководстве по ЗОЖ. Но как выработать у себя полезные привычки? Повторением. Приложения-трекеры привычек созданы как раз для этих целей.
Отличный пример – бесплатное приложение Motivateo. Оно бесплатное и без рекламы. Есть премиум версия, которая позволяет вносить изменения в историю отслеживаемых целей.
Скачать: iOS
Для смартфонов на Android есть хорошая альтернатива – приложение Loop.
Скачать: Android
Приложение для бега
Практически во всех приложений для бега есть платная подписка или надоедливая реклама. А вот Nike+ Run Club от одноименной компании обладает всеми необходимыми фишками: умеет отслеживать маршрут, составлять тренерские программы и подбирать плейлист под настроение.
Фото: Unsplash / Kolleen Gladden
Приложение, чтобы следить за количеством повторений и подходов на тренировке
Fitsession умеет планировать и создавать тренировки: от растяжки до силовой или, например, велосипедной. Начали тренировку – запустите таймер. Либо уже после тренировки можно быстро расписать все выполненные упражнения и их длительность. Все минималистично и понятно. Бесплатное, но со встроенными покупками.
Скачать: iOS
SportNote еще проще. Потренировались – записали. Никаких таймеров. Супер минимализм. Даже встроенных покупок нет.
Скачать: iOS
Самые адекватные бесплатные аналоги в Google Play: GymUp и «Дневник тренировок».
Фото: Unsplash / Victor Freitas
Приложение, чтобы следить за водным балансом
В Water Meter нет встроенных покупок и рекламы. В нем можно подобрать норму потребления воды, учитывая пол и вес. А затем добавлять напитки, которые вы употребляете в течение дня. Есть уведомления.
Скачать: iOS
Waterbalance – тоже отличное приложение для контроля водного баланса. В недавнем обновлении разработчики изменили дизайн и добавили несколько удобных фишек. В App Store, судя по комментариям, все довольны. А в Google Play наоборот, люди жалуются на нововведения.
Фото: Unsplash / Chris Ralston
Приложение, чтобы считать калории и следить за питанием
Лучший способ подсчета съеденных и потраченных калорий – с помощью мобильного приложения.
FatSecret подойдет тем, кто хочет похудеть, набрать мышечную массу или следит за своим питанием. В нем есть все, что нужно: информация о пищевой ценности еды, сканер штрих-кодов продуктов, диетические рецепты, дневник физических упражнений, график изменения веса и история прогресса. Бесплатное, но со встроенными покупками.
Есть парочка аналогов: Lifesum (Скачать: iOS или Android) и Yazio (Скачать: iOS или Android).