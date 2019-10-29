Алексей Баутин: Вместе с Дежурным тренером в мою жизнь пришла регулярность и дисциплина в беге

Бегать я начал достаточно давно, но очень несистемно. Бегал по настроению, нерегулярно, а в холодное время года вообще не выходил на пробежки. Наверное, как и большинство новичков, бегал быстро, мало и редко. Темповые и интервальные тренировки не делал вовсе. А пробежка в 5 километров была уже длинной для меня.

Но бегом и околобеговыми темами интересовался. Однажды в сети увидел блог Юрия Строфилова. Понравился его подход к бегу, тренировкам и питанию. Также часто он упоминал сервис S10.run.

Конечно же, я пытался участвовать в забегах, проводимых в родной Казани и других городах. Обычно это были «десятки», так как на большее моей подготовки не хватало. Результаты не менялись, всегда было чуть из 50 минут. Но я считал, что это неплохо. Кроме того, пробежал полумарафон в Уфе. Пришлось пострадать в конце, но тогда мне казалось, что это норма. Несколько раз регистрировался на забеги, но не участвовал, так как не был готов.

Я всегда мечтал преодолеть марафон, но как-то откладывал подготовку и не бежал, справедливо полагая, что без нормальной базы делать это не стоит.

Летом понял, что без дополнительной мотивации мечта так и останется мечтой, и зарегистрировался в сервисе S10.run. Никого из тренеров я не знал, поэтому выбрал Дежурного – команду, состоящую из специалистов и неких алгоритмов. Оказалось, это очень удобно. Тренер присылает задания, потом контролирует выполнение, получив данные с моих часов, и редактирует дальнейшую подготовку.

Самое главное – вместе с Дежурным тренером в мою жизнь пришла регулярность и дисциплина в беге. Сначала было неудобно пропускать тренировки, чувствовалась ответственность, а сейчас несколько дней без бега, и как будто чего-то не хватает. Тренировался и в дождь, и в холод, и в длительном путешествии по США. Постепенно стал чувствовать, что форма растёт, и я даже немного похудел.

Появилось больше организованности и в жизни. Раньше мало что могло заставить меня встать в семь утра в воскресенье. Сейчас длительную тренировку бегу почти всегда утром, потом весь день свободен. Тренировки были очень разнообразными: и интервальные, и темповые, и длительные. Особенно полезной показалась прикидка на 10 километров в целевом темпе. Она придала уверенности в том, что и на соревновании всё получится. Во время прикидки неожиданно улучшил результат на «десятке». Понял, что всё делаем правильно.

Фото: личный архив Алексея Баутина

Готовился я к полумарафону в Казани. Хотелось выбежать из 1:50. Но это был скорее ориентир, способ узнать, как меняется форма, как идёт подготовка. Казань выбрал просто потому, что это домашний старт. Также очень удачное время, красивейшая трасса по набережным и мостам. Организация забега тоже на высоком уровне: чёткая километровая разметка, отличная работа волонтёров, детские забеги после основного. Всем советую пробежать в Казани, особенно во время основного, весеннего, марафона.

За неделю до забега чувствовал себя очень усталым, просил у тренера выходные. Но он убедил продолжать, говорил, что это просто страх. Тренировки заходили неплохо. Предложил тренеру попробовать пробежать чуть быстрее, и он согласился. А накануне забега получил план на гонку.

Старт. Начал по плану по 5:10, может, чуть быстрее. Бежалось подозрительно легко, старался притормаживать себя. Видел, как удаляются пейсмейкеры на 1:45 – значит, всё делаю правильно. По плану надо было прибавлять после половины дистанции, что я и сделал. Километру к 13 неожиданно нагнал пейсмекеров на 1:45 и испугался – это был совсем не мой целевой темп. Но решил попробовать бежать с пейсмейкерами, сколько получится, потому что в толпе бежится легче, да и просто веселее. У них играла музыка в колонке, они подсказывали, с какой стороны пункты питания, и всячески подбадривали. На удивление, темп держался легко.

Километре на 16 у пейсмейкеров начал массово отваливаться народ. Они решили притормозить и подождать, отправив нас, группу из пяти человек, вперёд. Потом часть нашей группы прибавила, и я вместе с ней. На финише ускорился ещё.

Так и прошёл забег – с улыбкой на лице, без мучений и преодолений. Финишный створ, руки вверх, медаль на шею, поздравления от жены, сообщение тренеру. 1:43:50. Минус десять минут с личника. Результатом очень доволен. Наверное, мог бы ещё лучше, но есть, куда стремиться. Огромное спасибо семье, которая всегда поддерживала, Дежурному тренеру за подготовку и мотивацию, Юрию Строфилову за S10.run.

В планах теперь марафон следующей осенью, к которому я буду готовиться, конечно, с Дежурным тренером. Планирую бегать и поздней осенью, и зимой. Надеюсь, да даже уверен, что подготовка пройдёт отлично, и я сделаю то, к чему стремился так долго.

Фото: личный архив Алексея Баутина