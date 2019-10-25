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Сергей Лянко: Слёзы радости и космическое чувство счастья

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© Фото: личный архив Сергея Лянко

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Московский марафон стал первым в жизни для многих спортсменов-любителей. Сергей Лянко, студент Дежурного тренера S10.run, также преодолел эту дистанцию впервые. О сложностях, радостях и победе над собой – в рассказе Сергея.

Ночью перед забегом я плохо спал. Это больше напоминало дрём с постоянным пробуждением. Поэтому встал немного разбитым, но после душа пришёл в себя. За окном +6°C. Решил все-таки бежать налегке: футболка и тайтсы. Дождь утром закончился, и я надеялся, что успею согреться за первые полчаса бега.

Сначала всё пошло хорошо. Только темп задрал до 6:10 мин/км на первых километрах, при этом установка была на 6:20. Возможно, из-за холода, возможно, из-за того, что боялся повторения прошлого сценария. Тогда на первом километре я потерял 1,5 минуты.

Методика с отсчётом темпа по 5 км, которой поделился Дежурный тренер S10.run, супер! Бежал по ней до самого конца. На часах только пульс и секундомер, остальное – враньё. Сначала пульс не понравился, было около 145 ударов, а на тренировках такой темп был при 135 ударах. Поэтому со второго километра я пытался сбросить скорость до заданного темпа и снизить пульс, но реально это получилось сделать только после 5 км. Кстати, на пятикилометровой отметке я шёл с опережением графика на 27 секунд.

Дальше всё стало идеально, но на восьмом километре начались ливень и сильные порывы ветра. Было неприятно. Немного пожалел, что нет ветровки. Но к десятому километру дождь закончился, выглянуло солнышко, стало комфортно.

Первая большая горка – и пульс уже выше 150. Но настроение хорошее. Смотрю по сторонам и любуюсь Москвой. Пил с 9 км каждый пункт по глотку, как советовал тренер, заходило хорошо. Приноровился не сразу бросаться за водой на пунктах питания, а подбегать к 3-4 столу – так получалось быстро и без запинок. Захотелось справить малую нужду, но в кабинки очереди поэтому, каждый раз, пробегая мимо туалета, надеялся на следующий. В итоге после 15 километра это желание пропало и вернулось только за 4 км до финиша. Но в этот раз я сказал организму, что сейчас это вообще несерьёзно, и он согласился.

На дистанции в 10 км пропали отсечки километража. Наугад приходилось бежать по 3-4 километра. Как потом выяснилось, изначально отсечки всё же были, но порывы ветра не оставили им шансов.

Уже совсем не холодно. На 15 км меня ждала группа поддержки, что дарило тёплое чувство внутри. А пока передо мной небольшой спуск и пейсмейкеры на 4:29, которые стартовали в самом начале моего кластера. Выждав момент, я рывком обогнал эту толпу и окрылённый побежал вперёд к поддержке.

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На 18 км снова ливень и ветер. Очень поддержал пожилой китаец, бежавший в этот момент чуть впереди босиком! Глядя на него, я даже залюбовался. Отметка 21,1 км – 2:13:00 по секундомеру. Бегу в нужном темпе, но немного страшно. Кажется, запаса нет, а впереди ещё половина. С 23 км начался трёхкилометровый тягун. О нём предупреждали, но было, на удивление, комфортно. Светило солнышко, сил полно. Не упираясь, потихоньку обгоняю идущих пешком. На вершине меня ждут. Самочувствие отличное, улыбаюсь и машу рукой. Дальше спуск – расслабляюсь.

На 27 км первые признаки усталости. Снова дождь, а ещё через 500 м снег. Вот это было здорово! Даже настроение поднялось. Отметок нет, часы в ауте – по их мнению, я стою на месте. Бегу по ощущениям.

30 км. Дальше неизвестность, больше на тренировках я не бегал. Тренер предупреждал, что будет страшно на 31-35 км, и я готов дать бой, силы есть. Небольшая горка, сзади нас громко подбадривает девушка. Очень действенно. На 32 км ждёт поддержка. Спускаюсь с горы. Бегу комфортно, но всё, как в тумане. Воспоминаний мало, хотя это самый центр Москвы. 33 км, 34 км, выбегаю на финишную набережную – обещанного страха по-прежнему нет.

35 км. Заболели икры. Финиш ещё так далеко, бежать становится трудно, ноги еле поднимаю. 37 км жду с нетерпением, но он так долго приближается. Осталось полчаса потерпеть, а силы тают и тают. Группе поддержки уже еле улыбаюсь. Но родные говорят, выглядел адекватно. Правую ступню начинает сводить. Спустя километр и это проходит. Появляются мысли, а не пойти ли пешком. Но убеждаю себя терпеть и просто переставлять ноги. На удивление, отсечки теперь стоят регулярно и, несмотря на тяжесть ног, боевой темп держится!

35-39 км самые тяжёлые. Бок не болит, бегу что есть сил (точнее переставляю ноги), в голове туман, зубы стиснуты, пульс 165-170, поднимать выше боюсь – неизвестно, что впереди, жду углеводную стенку. Предлагают Пепси – молодцы, но там же столько сахара, да и тренер ничего не говорил. Пробегаю дальше.

40 км. Рядом у кого-то заболел бок, друзья бегуна поддерживают его и дают советы. Кажется, что мы все накатываем, как гигантская волна, медленно и неотвратимо.

41 км. Поворот на финиш, за 500 метров до конца подбадривают болельщики. Вспоминаю о резерве в руках, и они меня разгоняют. Оказывается, силы-то есть ещё! Снова дождь, но лечу на финиш. Получается очень легко. Ног не чувствую. Финиш уже с улыбкой. Слёзы радости и космическое чувство счастья.

Падаю в объятия родных. 4:25:58. Установка тренера выполнена! Результат (выбежать из 4:30:00 и вообще добежать) достигнут! Средний пульс – 157. Время первой половины дистанции совпадает со временем второй. Фантастика!

Фото: личный архив Сергея Лянко

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