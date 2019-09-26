Дежурный тренер S10.run делится успехами своих студентов

В воскресенье, 22 сентября, участие в Московском марафоне приняли 26 студентов команды Дежурного тренера S10.run, одиннадцать из которых пробежали забег-спутник на 10 км, а пятнадцать финишировали на марафонской дистанции.

Суммарно студенты Дежурного тренера обновили 16 личных рекордов. Все вместе они стали быстрее на 2 часа 33 минуты. В среднем результаты улучшены на 9,5 минут. Один из личных рекордов на марафоне быстрее трёх часов.

Для шестерых студентов этот марафон был первым в жизни. Трое дебютантов финишировали его быстрее четырёх часов. Ещё трое впервые приняли участие в соревновательном забеге на 10 км.

Руководитель команды Дежурного тренера Юрий Строфилов также финишировал на марафоне с личным рекордом (2:46:15) и первым местом в своей возрастной категории!

Юрий Строфилов на дистанции. Фото: Алексей Сметкин

Студенты Дежурного тренера с удовольствием поделились впечатлениями от забега и работы с наставником.

Денис Никифоров пробежал свой первый марафон с результатом 3:57:42: «Очень доволен результатом на Московском марафоне. Пробежать марафон было давней мечтой. До этого бессистемно бегал лет десять. Регулярными эти пробежки было назвать никак нельзя – месяц-другой весной-летом и два-три раза зимой-осенью. Понятно, что с такой интенсивностью больше, чем на десять километров из часа, рассчитывать не приходилось.

В конце весны наткнулся на блог Юрия Строфилова и его систему S10.run. С должной долей скептицизма досконально изучил всё о методике системы, прочитал про Юрия и решил попробовать занятия с их Дежурным тренером (группа тренеров + система мониторинга показателей, которые составляют график занятий и помогают в процессе подготовки) в надежде в этом сезоне всё-таки добежать до марафона.

Методика подготовки на низком пульсе сработала. На пару минут перевыполнил задачу «выбежать из четырёх часов». Поскольку никаких чрезвычайных ситуаций на дистанции не возникло, сейчас уже кажется, что всё было не так уж сложно. Но марафон есть марафон, бежите вы его из трёх или из пяти часов.

Ближайшие задачи – остаться в тренировочном процессе и нарастить беговые объёмы. Весной хочу пробежать один из европейских стартов и получить заряд для дальнейшего развития!»

Фото: личный архив Дениса Никифорова

Сергей Лянко тоже впервые преодолел марафонскую дистанцию. Результат на финише – 4:25:58. «Результатом доволен! В целом, думал, что будет гораздо сложнее, были сомнения, боялся, что не готов. Но тренер сделал хорошую установку, просто надо было чётко ее выполнить. Финиш словами сложно передать! Эйфория и счастье!» – поделился Сергей.

Алёна Берёза финишировала на марафоне с результатом 3:53:20, улучшив личный рекорд больше, чем на 11 минут: «Я очень довольна своим результатом. Дистанция далась легко. Даже неожиданно легко.

Небольшая предыстория. Я год назад бежала свой первый марафон. 23 сентября. Московский марафон. Комфортная погода +12°C и дождь. 35 км пробежала хорошо, с темпом 5:35 мин/км. На 36 км отказали ноги. Совсем не слушались. Закончила с огромным трудом. Результат – 4:04:35.

В апреле запланировала бежать марафон в Вене. Было жарко, оделась теплее, чем нужно. Ноги отказали после 30 км. Я бегала всю зиму. Объёмы были по 60-70 км. Не хватило. Результат – 4 часа 14 минут. После Вены стало ясно, что нужен человек, который разберётся, что со мной не так, и скажет, что делать.

На платформе S10.run я зарегистрировалась давно, но никак не могла решить, к кому обратиться. Есть фотографии, есть информация, но кого из тренеров выбрать? С кем будет взаимопонимание? Так я оказалась в группе Дежурного тренера. Команда профессионалов и Искусственный интеллект.

Думаю, подготовка великолепная. За полгода я пробежала Московский полумарафон, повторив прошлогодний личный рекорд, 10 км на «Бегущих сердцах» с личным рекордом, первый в своей жизни ультра-забег Golden Ring Ultra Trail T50 и Московский марафон с личным рекордом.

Дистанция на Московском марафоне далась очень хорошо. Дежурный тренер сказал бежать первую половину в темпе 5:40 мин/км и не рисковать. Бежала легко и с удовольствием. Невольно стала прибавлять. Сложно было ориентироваться по километровым отсечкам. Не уверена, что все флаги стояли на своих местах из-за шквалов ветра. К тому же GPS-приёмник вёл себя нестабильно. Больше ориентировалась по самочувствию. Прибавлять получалось легко. Как потом выяснилось, местами темп был по 5:11 мин/км. Никакой стены не было, сил хватило на всю дистанцию, ноги работали прекрасно. Средний пульс оказался 139 ударов.

Самый неприятный участок получился в конце по набережным из-за ветра и снегодождя в лицо. Но там я бежала быстрее всего. Во время бега смотрела по сторонам, рассматривала здания. Думала, что очень хорошо бежится. Мне психологически очень помог GRUT. Думала: «Я же пробежала 52 километра. А тут всего 42».

Финишная прямая тоже получилась со снегодождем в лицо. Но, когда видишь финишную арку, совсем легко становится. Было холодно и хотелось спрятаться побыстрее, поэтому никаких фотографий сразу после финиша у меня в этот раз нет. Но не это главное. У меня ничего не болело после забега, прекрасное самочувствие. Думаю, это всё благодаря грамотной подготовке!»

Фото: личный архив Алёны Берёзы

Татьяна Михайлова с результатом 4:07:55 также обновила собственный рекорд на 7 минут: «Результатом довольна, уже третий день радуюсь. У меня было в уме целевое время, и всё получилось. Конечно, когда бежишь на личный рекорд, легко не бывает. Но уже на следующий день начинаешь строить планы на будущее: какие ошибки можно исправить, сколько ещё минут и секунд можно выиграть у себя самой, как построить тренировки и чем озадачить Дежурного. Марафон – это интересная задача со многими неизвестными, её можно решать всю жизнь.

Что я почувствовала после финиша? Холод. Ледяную воду на открытой коже и ветер. На дистанции на такие мелочи внимание не обращаешь».

Максим Злобин пересёк финишную черту с результатом 3:38:31, улучшив личный рекорд на 36 минут: «В сентябре 2018 года я поставил себе цель подготовиться и выбежать марафон из четырёх часов. И вот, спустя год наконец-то выбежал. Спасибо Дежурному тренеру за подготовку, советы и мотивацию. Были некоторые споры, но не было травм. И, Юрий Строфилов, спасибо за то, что сделал сервис для себя, а после со всеми поделился!»

Фото: личный архив Максима Злобина