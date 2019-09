Андрей Вахутинский: Вот и свершилось то, к чему я шёл последние пять месяцев

В конце февраля у меня была серьёзная хирургическая операция, первое время после которой не было ни сил, ни желания что-то делать... А потом наступил интересный по ощущениям момент, когда силы появляться уже начали, а заниматься мне было ещё нельзя (был риск расхождения швов). И вот в этом состоянии избытка энергии я принял решение, что, как только врач разрешит, я обязательно побегу!

Поэтому сразу же после слов хирурга о том, что небольшие нагрузки уже возможны, я начал бегать по 2-3 километра вокруг пруда. Потом вспомнил все мои предыдущие начинания и понял, что, если продолжать в том же духе, совсем скоро я соскочу, потому что у меня нет абсолютно никакой цели.

Цель появилась быстро. Вообще, в июле у бегуна целей может быть несколько, но самая важная только одна – GRUT в Суздале. Для меня он проходит четвертый год подряд. Учитывая моё физическое состояние, цель была выбрана в виде дистанции Т10 (чуть больше 10 км с бродом, небольшим промежутком трейла). Тренера я искать не собирался, ибо для десятки я себя и сам подготовлю. Бегали, знаем!

Начал бегать, но нерегулярно и то много, то мало. По счастливой случайности мне на глаза попался сайт S10.run, на котором лично я увидел интересный интерфейс онлайн-взаимодействия тренера и студента. Поставил для себя галочку в голове о том, что надо как-нибудь попробовать выбрать тренера (ибо вспомнил, насколько более регулярными становятся у меня тренировки с тренером, я уж молчу о результате). И через какое-то время желание не соскочить, а продолжать тренировки и пробежать эти 10 км пересилило еврейскую экономию, тем более что там были совсем недорогие варианты.

Фото: личный архив Андрея Вахутинского

Я выбрал самый подходящий мне вариант – Дежурного тренера. И решил позаниматься онлайн на платформе месяц, а потом уже решить, продолжать или нет. Удобный онлайн-интерфейс плюс интеграция с Telegram лично для меня оказались важным дополнением к самому тренеру и гибкой программе, которую он пишет раз в неделю и, если необходимо, ежедневно подстраивает под меня.

Начинал заниматься я с трёх занятий в неделю с перерывами. Пару раз приболел и пропустил тренировки. Потом всё-таки чувство долга перед тренером (а оно у меня, как оказалось, достаточно сильное, часто сильнее лени) победило, и я начал заниматься более регулярно. Как это ни удивительно, но раньше не мог найти время и на три пробежки в неделю, а сейчас бегаю целых шесть дней! Очень боялся больших нагрузок, но нагрузки были, как надо – ни много, ни мало. Сначала даже казалось, что можно было бы и побольше.

В итоге мы с друзьями съездили в Суздаль, я пробежал там свои Т10. Всё делал по указанию тренера и пробежал хорошо. Особенно с учётом предостережений о перегрузках от моего хирурга. После решил, что надо бежать что-то более существенное. Тем более что ощущения от забега были самые приятные, и никакого негатива от операции не осталось.

Когда я услышал о том, что в Минске проходит полумарафон в сентябре, сразу вспомнил, что там разрешены казино, и решил совместить приятное с полезным! Так начались мои 2,5 месяца подготовки к полумарафону.

Такие странные ощущения. Все эти тренировки я уже делал без труда 3-4 года назад. Раньше бегал намного быстрее. А сейчас не могу. Потом периодические споры с друзьями о том, насколько правильная методика тренировок, в которой много восстановительных тренировок на низком пульсе. А мне нравится! И после прочтения книги «Не про бег» Юрия Строфилова нравится всё больше!

И, что самое интересное, раньше я почему-то думал, что могу бегать только в компании с кем-то, и не мог заставить себя выйти на пробежку один. Сейчас выбор огромный: музыка, аудиокнига или размышления наедине с собой. И я стал от этого кайфовать!

В итоге мы едем в Минск на машине, попадаем на День города, закрытие мотосезона, день танкиста (один из моих дедушек был танкистом) и, конечно, полумарафон. Путь в Минск на машине – это 8 часов без особой спешки с небольшими остановками, встречей с байкерами, перекусами и круиз-контролем.

Дальше небольшая уютная квартирка, еда, прогулки по городу, еда, казино и снова еда. Тренировка, еда, ЭКСПО, отдых, небольшой мандраж вечером, ибо хотелось не просто пробежать. Полумарафон меня особо не пугал, ведь на тренировках и больше бегали. Мне хотелось пробежать с нужным темпом, установить личный рекорд.

Указания тренера были следующие: «Забудь обо всём и беги по 5:10, это твой темп, ты сможешь!» Учитывая большинство тренировок на темпе около 6:30-7:00 мин/км, темп 5:10 казался мне чем-то сильно далёким.

Утро, прохлада, отличная погода без дождя, последние приготовления и старт. Начинаю по 5:05, бежится легко. По пути встречаю нескольких бегунов в футболке GRUT, обязательно кричу всем и получаю в ответ порцию позитива!

Постоянно боюсь, что буду «топить» слишком быстро, и силы улетучатся раньше, чем нужно. А вот на 7 километре я начинаю чувствовать мозоль на стопе... Обидно, раньше она пару раз вылезала на 15-18 километрах. Подумываю о том, чтобы сойти без личного рекорда, но понимаю, что «DNF is not an option», и продолжаю!

В середине гонки по плану съедаю свой гель, запиваю водой и мчу дальше. Одно замечание к организаторам: когда я подбегал к столикам с водой, её только наливали, а стаканы с уже налитой водой отсутствовали, что немного тормозило. Хотя с едой таких проблем не было. Похоже, надо учиться бегать быстрее и прибегать к воде раньше.

Море позитива, куча заряженных людей, беговое братство – как же я по всему этому соскучился!

Бегу со средним темпом 5:06 и где-то на 15-16 км понимаю, что силы есть, мозоль сильно не напрягает, дыхание ровное, и есть все шансы на личник. В это время со мной поравнялся парень, который сказал, что я даже не вспотел. Посмеялись с ним и помчали вместе, потихоньку ускоряясь.

В Минске, надо заметить, отличный финиш – с лёгкой горочки. Вот с этой горочки мы и вбежали в финишный створ! Итого 01:46:56, на две минуты быстрее моего официального личного рекорда – первого и последнего полумарафона в Риге, который я бегал на скорость. Средний темп – 5:01.

Очень счастлив, что такая долгая история со стрессами, сложностями в жизни, операцией и проблемами со здоровьем всё-таки привела меня обратно в бег. И не просто в бег, а ещё и в тренерство по бегу, где у меня есть ученики, которые также достигают своих целей. Один из них, кстати, финишировал в Минске свой первый полумарафон из двух часов, не бегая до этого, чему мы оба несказанно рады!

Спасибо всем, кто помогал мне и поддерживал в достижении результата! Особенно команде Дежурного тренера, лично Юрию Строфилову, Юле Вахутинской, которая страдала от моих ежедневных пробежек, наверное, больше всех, и моим родителям, чью невидимую поддержку я ощущал и ощущаю, и мысли о которых много раз помогали мне не сойти с дистанции, не уйти с тренировки. Благодарю всех и каждого!