Особняк Кельха: безумная роскошь и безумная судьба её владельцев

Две свадьбы и покупка дома

Семья Базановых – богатейших золотопромышленников Восточной Сибири имела в конце XIX века капитал в десятки миллионов рублей. После смерти в 1892 году главы рода – Петра Ивановича всё это достались его жене Юлии Базановой и дочери Варваре. Мать и двадцатилетняя дочь жили в основном в Москве, где давно занимались благотворительностью. Юлия за свою долгую жизнь потратила на постройку больниц и библиотек, помощь учебным заведениям, а также обучение сибирских студентов в Москве миллионы рублей. За что даже получила портрет императора Николая II с собственноручной подписью в качестве подарка за труды.

В Москве купчиха Базанова познакомилась с Фердинандом Кельхом, который занимался народным образованием. Делал он это так успешно, что получил множество орденов и баронский титул. Бизнес всегда тянулся к аристократии, вот и Юлия Базанова решила обзавестись для династии дворянским титулом. Для этого она организовала в том же 1892 году свадьбу Николая Кельха, старшего сына барона со своей дочерью Варварой.

Фото: Instagram / @irina_._ru

Но счастье молодожёнов было недолгим, спустя два года Николай скоропостижно умирает. Сразу после похорон Александр Кельх, средний сын барона, делает предложение Варваре, и та соглашается на свадьбу. Так внезапно молодой корнет стал управляющим огромного состояния своей жены. На тот момент оно состояло не только из золотых приисков, но и заводов, и большого Ленско-Витимского пароходства.

Александр Кельх, оставаясь на военной службе, проживал в Петербурге на Большой Морской, 53. Молодая жена же осталась жить с матерью в Москве на Моховой, 6. Через пару лет после свадьбы, в 1896 году, семья Кельхов решила обзавестись собственным жильём и приобрела двухэтажный особняк у греческого консула Ивана Кондоянаки. Дом на Сергиевской (Чайковского) улице, 28 был выкуплен за 300 тыс. рублей и записан на имя Варвары Петровны.

Фото: Instagram / @irina_._ru

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Александр Кельх сразу затевает перестройку двухэтажного особняка в стиле необарокко, хотя он достаточно новый – 1859 года. На масштабную реконструкцию приглашаются два молодых архитектора: Владимир Чагин и Василий Шене. Им была дана полная финансовая свобода, а в оформлении интерьеров дан приказ использовать только натуральные и дорогие материалы. Александр Кельх не смотрел на счета – он их только подписывал.

Особняк находился в районе, где были сконцентрированы здания аристократических и деловых кругов петербургской элиты. Он выполнен в модном стиле историзма, который пришёл на смену однообразному классицизму и ампиру. Свобода, сложность и разнообразие архитектурных форм сочетаются в нём со стилистической точностью воспроизводимых исторических стилей. И особняк Кельха стал ярким представителем этого романтического направления в архитектуре.

Парадный фасад дома Кельхов детально и точно выдержан в стиле французского возрождения. Облицовка выполнена из натурально песчаника: цоколь из розоватого, верхние этажи из желтого. Первый этаж оформлен рустом, второй – пилястрами ионического ордера между окон арочного типа. На верхнем этаже находились три эркера, но правый впоследствии был разрушен во время Второй мировой войны и не был восстановлен.

В целом, особняк Александра Кельха стал достоянием русской культуры и одной из архитектурных жемчужин Петербурга в стиле поздней эклектики. Здание представляет собой уникальную композицию, сочетающую стили готического замка, рококо, французского ренессанса, барокко и ар-деко. Это касается и внешнего облика, и интерьерных решений.

Фото: Instagram / @vlad_pitergid

Весь набор стилей

Планы помещений особняка претерпели лишь небольшие изменения. Но внутренние интерьеры были полностью переделаны под вкусы новых хозяев. Интересно, что на конечном этапе реконструкции дома Варвара Петровна стала резко недовольна результатами и неожиданно сменила архитектора. Заканчивать работы позвали Карла Шмидта, который ранее построил здание ювелирной фирмы Фаберже. Именно он пристроил изящный дворовой корпус и конюшни. Флигелю архитектор придал строго готические черты, а конюшни же выполнены в стиле модерн.

Внутренние интерьеры особняка неожиданно поражают богатством отделки, где каждый зал выполнен в мельчайших деталях в определённом стиле. Наряду с ренессансом и готикой в дизайне используется стиль рококо. При этом каждое помещение особняка Кельха производит очень целостное в стилевом плане ощущение.

За старинными дубовыми дверями особняка находится вестибюль, который оформлен четырьмя живописными полотнами конца XIX века с романтическими пейзажами. Парадная лестница выполнена из белого мрамора и оформлена резьбой. В центре потолка находится световой фонарь с витражом с полихромной арабесковой композицией. В нишах одной из стен установлены мраморные скульптуры «Пробуждение» и копия «Венеры Италийской».

Каждый коридор, лестница, помещение особняка Кельха уникальны и отличаются разнообразием стилей оформления. Здесь можно встретить сложнейшие резные орнаменты на камне и дереве, изысканный лепной декор, сияющие густыми красками витражи, уникальные скульптурные композиции и камины.

В недрах особняка расположена целая бронированная комната размером в 30 метров. Её стены толщиной в метр, а на дверях сейфовые замки. Сейчас там хранится архив, а раньше содержались пасхальные яйца работы Фаберже. Семья Кельха знаменита в мире тем, что имела вторую после царской семьи коллекцию драгоценных яиц. Александр Кельх был постоянным клиентом фирмы Фаберже, заказывал пасхальные яйца, столовые приборы и драгоценные украшения.

Фото: Instagram / @vlad_pitergid

Париж, яйца и развод

В 1898 году Варвара Петровна наконец переезжает к своему мужу в Петербург и в этом же году получает от Александра Кельха в подарок первое ювелирное яйцо Фаберже. История с драгоценными работами довольно странная, ведь обычный офицер вряд ли смог накопить на роскошную работу Карла Фаберже, а ювелирная мастерская принимала, за редким исключением, заказы только царской семьи. Единственным решением того, что у Варвары Кельх появилась коллекция из семи ювелирных яиц, является то, все подарки делались на её деньги и по её распоряжению.

В 1905 году, всего через два года после завершения реконструкции дома, Варвара Кельх неожиданно снимает деньги со счетов, бросает мужа и дочь, и уезжает в Париж вместе с коллекцией из семи яиц Фаберже. Александр продолжил заниматься делами жены и по её доверенности заложил особняк за 700 тыс. рублей. Через два года Кельх уже не в состоянии выплатить долг и в марте 1908 года, после отсрочки, теряет собственность.

В сибирских финансах тоже появляются признаки упадка, и в 1910 году их покупает английская компания «Лена Голдфилдс». Александр Кельх пытался в последующие годы восполнить материальные потери с помощью военной карьеры. Так, всего за несколько лет он числится в справочниках сначала титулярным советником (1907), затем коллежским секретарем (1908) и наконец – статским советником (1913). Последний чин равнозначен современному полковнику. В 1915 году, после 10 лет полностью раздельного проживания, согласно православной традиции Кельхи разводятся. А 30 августа 1916 года, немец Александр Фердинандович принимает православие и становится Фёдоровичем.

Фото: Instagram / @vlad_pitergid

Советское время

После февральской революции Александр Кельх уезжает в поисках работы на Дальний Восток. К этому времени он женится второй раз на портнихе Александре Горкиной, которая моложе его на 20 лет и имеет десятилетнюю дочь. Работы практически не было, и после скитаний семья возвращается в 1923 году в Петроград. Здесь он не смог найти себе никакого применения, а семью содержат жена и падчерица, поступившие чернорабочими на завод «Невгвоздь».

Бывшая жена, узнав о бедственном положении Александра, раз в 2-3 месяца начала посылать ему деньги. Она продала в 1920 году шесть яиц Фаберже парижской галерее «A La Vieile Russie» и имела с этого небольшой капитал.

Варвара даже предлагала Кельху эмигрировать, но тот отказался. Он считал себя ни на что не годным, кроме того, чтобы продавать папиросы. Это была единственная работа, которую он смог найти через Биржу труда. Последнее место жительства Кельха – коммунальная квартира в доме 32/35 по 7-й Советской улице. Оттуда его репрессировали в лагеря в 1930 году, дальнейшая его судьба неизвестна. Варвара Кельх умерла в Париже в 1959 году.

Уникальный особняк был национализирован Советской властью. В 1919 году в нём открылась Школа экранного искусства – первое в мире кинематографическое учебное заведение. Здесь обучали актёрскому мастерству и режиссуре. С 1922 года учебное заведение получило статус института.

С 1936 года в особняке располагался Дзержинский райком партии, в 1991 году здание передали двум организациям: центру ЮНЕСКО и Оргкомитету по подготовке банковского конгресса. В 2011 году передан Министерству Юстиции, там находится юридический факультет СПбГУ.

В период с 2009 по 2012 годы проводились масштабные работы по реконструкции обветшалых интерьеров и сейчас внутри всё выглядит, как раньше. Попасть в особняк можно только с экскурсией.