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Толбухин маяк: три века на страже Петербурга

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© Фото: Instagram / @__seafort__

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В июне 2019 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассказал, что включит в реестр региональных памятников шесть новых объектов. Среди них знаменитый Толбухин маяк, построенный еще при Петре I и готовящийся отметить в августе 300-й день рождения.

Становление российского флота

 

Во время своих путешествий по Европе Петр I много изучал кораблестроение, мореходство и другие сопутствующие науки. Главной мечтой императора было создание мощного военного флота в России. В этих путешествиях молодой царь узнал в том числе о предназначении и устройстве маяков и осознал их необходимость для кораблей. После этого, еще в 1702 году, появились первые «маяки» в устье Дона во время Азовского похода. Правда, простояли они там совсем не долго, были разрушены первым весенним паводком.

Первый же настоящий маяк в Петербурге был установлен на Царском бастионе Петропавловской крепости. Маячный фонарь был зажжен в апреле 1704 года, почти через год после основания города. Первоначально сигналы в Финском заливе начали устанавливать для навигации военных кораблей, но желание Петра I развивать морскую торговлю и обезопасить плавание остальных кораблей заставили создавать маячное освещение более крепким, соответствующее всем морским стандартам.
Фото: Instagram / @dukapavel
 

22 июля (2 августа) 1718 года император пишет графу Апраксину, президенту Адмиралтейств: «...Для того, когда нашим кораблям идти, тогда и зажигать, а не всегда. А, между тем, когда бог даст мир, можно говорить с торговыми (людьми) иных государств, что будут платить». В том же году началось строительство постоянных маяков – на Котлинской косе и на острове Кокшхере (Кери). К письму прилагался эскиз башни, составленный собственноручно Петром I. На рисунке давались основные размеры башни маяка, а в нижней части сделана рукой императора приписка: «Прочее дается на волю архитектору».

К постройке приступили не сразу, 13 (24) августа 1719 года адмирал Корнелиус Крюйс доносил Петру, что в этот день утром капитан 1 ранга Эдвард Лейн отправился к Сестре-реке для исполнения царского указа – для постановки огней как на материке, так и на Котлинской косе «дабы без потеряния времени заблаговременно изготовлено было». Уже 17 (28) августа сам Эдвард Лейн доносил Петру I, что «тако-жь и на рифе Котлинском огонь в фонаре чрез всю ночь есть же». С тех пор этот день считается датой основания маяка Толбухин.
Фото: Instagram / @dukapavel
 

Деревянный маяк на Котлинской косе

 

Первый маяк был построен из дерева с одобрения Петром I, так как Кронштадтский порт, которому было поручено строительство башни, не располагал таким значительным количеством камня и квалифицированными каменщиками. Но заготовка материалов для постоянного маяка началась в тот же момент. Качество освещения башни не удовлетворяло мореплавателей из-за низкой видимости горящих в фонарях свечей. В 1723 году маяк перешел на освещение конопляным маслом, которое сжигалось в светильниках, но практически дальность видимости огня не увеличилась. Поэтому решили по примеру Готландского маяка перевести башню на освещение дровами и углем.

В 1736 году «Котлинский» был переименован в «Толбухин» в честь полковника Федота Семеновича Толбухина, начальника гарнизона Кроншлота и первого коменданта Кронштадта, разбившего шведский десант при обороне Котлина во время Северной войны. 12 апреля того же года Адмиралтейская Коллегия приняла решение начать строительство нового каменного маяка, которое было поручено Главному адмиралтейскому архитектору Ивану Коробову. После осмотра Котлинской косы Коробов определил первоочередные работы и предложил вначале возвести новый деревянный маяк, постепенно ведя подготовку к строительству каменного.

За год второй временный деревянный маяк был возведен, но построить каменную башню в сжатые сроки так и не удалось, строители положили только фундамент. Работы производились в очень тяжелых условиях, так как косу постоянно заливало, и люди работали по пояс в воде. В 1744 году в пожаре полностью сгорели служебные помещения и караульный дом, пристань, а также весь запас дров и угля. После этого Адмиралтейская Коллегия опять пыталась ускорить строительство каменного маяка.
Фото: Instagram / @dukapavel
 

Каменный маяк, дом и телеграф

 

Лишь в 1809 году началось сооружение каменного Толбухинского маяка. Проект разработал морской офицер Леонтий Васильевич Спафарьев, занимавший должность директора маяков в Адмиралтейском департаменте. Должность эта появилась чуть ранее, после утверждения императором Александром I в 1807 году «Положения о содержании маяков и штате маячной команды». После этого чертежи были поданы на согласование известному русскому архитектору Андреяну Захарову. Он внес в проект много изменений – как в конструкцию маяка, так и в смету на его строительство.

К осени 1810 года были возведены круглая башня из кирпича, цоколь из гранита, караульный дом и баня. На маяке установили 12-гранный металлический фонарь, который освещался 40 масляными лампадами. Внутри установили 24 платинированных серебряных отражателя, значительно увеличивавших дальность его действия. Рядом с башней был построен каменный жилой дом. 22 сентября 1810 года, почти через сто лет с даты основания каменный корпус высотой 24 метра вступил в строй. Маяк обслуживали офицер-смотритель, унтер-офицер и семь матросов.

Так на траверзе Толбухинского маяка начинается морской путь к Петербургу – морской канал, ранее звавшийся «Торная дорога». После того, как на маяке установили телеграф, было принято решение построить над караульным домом второй этаж. В 1833 году этаж был закончен и заодно проведена галерея между домом с башней. Стало удобно обслуживать маяк даже в штормовую погоду, когда вода почти полностью заливала остров.
Фото: Instagram / @morskaya_kapusta, @ale_davydova
 

Всегда на работе

 

Рассказывая историю маяка, невозможно не упомянуть декабриста Николая Бестужева, который был в первых рядах среди восставших 14 декабря и весь день находился на Сенной площади. Только вечером, в беспорядочной толпе, он покинул площадь, заваленную телами убитых и раненых. Бестужев решил бежать на маяк Толбухин, там отдохнуть и потом двинуться дальше – в Швецию.

По льду Финского залива декабрист на рассвете 15 декабря, уставший и промерзший, дошел до Кронштадта. На квартире у своих знакомых он сбрил бакенбарды, надел тулуп вместо офицерской шинели и снова двинулся по Толбухинской косе к маяку. Вскоре он увидел высокую башню, но достичь ее так и не сумел. В маленьком домике рыбака Бестужев решил отдохнуть и поесть, но был настигнут и арестован жандармами. Ранее, в 1821 году, молодой лейтенант установил на Толбухине маячный аппарат, дававший цветопеременный огонь. В память о своих поездках и пребывании здесь Бестужев позже написал рассказ «Толбухинский маяк».
Фото: Instagram / @turbeg, @anna_vi__
 

В 1884 году на Финском заливе произошла сильная буря, которая в том числе нанесла значительный урон маяку. Волнами были повреждены часть оконных заполнений караульного дома, галереи и шлюпочный спуск, уничтожена насыпная площадка перед караульным домом. В 1885 году были проведены очередные капитальные ремонтные работы.

Во время Великой Отечественной войны Толбухин маяк служил важным наблюдательным пунктом. С башни, которая устояла при мощных обстрелах, отслеживали вспышки вражеских батарей, корректировали орудийный огонь с соседних фортов и засекали места падения мин. С годами важность Толбухина маяка не ослабевает и даже сейчас он остается важным навигационным ориентиром для кораблей на подходе к морскому каналу Петербурга и основному судопропускному сооружению защитной дамбы. Он эксплуатируется Управлением навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации.

В 2018 на маленьком искусственном острове были проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы по реконструкции маяка. Была отреставрирована башня, а оборудование заменили на новое, отвечающее самым современным навигационным требованиям. С 3 октября 2018 года обновленный маяк Толбухин снова встал на страже морского пути в Петербург.

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