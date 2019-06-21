Ропшинский дворец: забвение или реконструкция

Ропшинские источники

Места на Ропшинских высотах старинные, первые поселения появились здесь еще в эпоху неолита 5-6 тыс. лет назад. В районе Ропши находится много источников и родников с минеральной водой, самый известный из них – «Иордань». В древность люди тянулись к таким местам, а торговые пути к морю позволяли поселениям жить и развиваться. В допетровскую эпоху в разное время район Копорья принадлежал Новгородской республике, а затем Шведам.

После того как генерал-фельдмаршал Борис Шереметев изгнал шведов из Копорского уезда в 1703 году, район быстро начал процветать. Петр I основал в Ропше небольшую усадьбу с деревянными строениями и регулярным садом на месте шведской мызы. Императора привлекли все те же минеральные источники, водой из которых он лечился. Именно отсюда, с Ропшинских высот, он повелел проложить водоводы к Петергофу. Естественный ток воды по тем самым трубам и каналам петровских времен до сих пор питает знаменитые фонтаны.

В 1714 году Петр I пожаловал усадьбу своему сподвижнику Федору Ромодановскому, который был руководителем Преображенского приказа, занимавшегося политическим сыском. За свою жестокость его прозвали «пытошным мастером». По слухам, при нем в Ропше существовало «пытошное заведение», об этом писал историк Николай Карамзин: «Я видел глубокие ямы, где сидели несчастные; видел железные решетки в маленьких окнах, сквозь которые едва проходил воздух и свет».

Федор Ромодановский умер в 1717 году, и землями Ропши стали владеть его наследники, однако в 1742 году, всего через 30 лет, они потеряли родовое имение. Сразу после дворцового переворота, совершенного Елизаветой Петровной, владелец усадьбы граф Головкин оказался в опале. Лишь в последний момент казнь ему заменили на пожизненную ссылку в Сибирь, а поместье конфисковали в пользу государства. Михаил Головкин успел построить на месте деревянной резиденции настоящий каменный дворец. Новая усадьба вобрала в себя все лучшее и характерное для русского паркостроения первой половины XVIII века.

Фото: soglas-proekt.ru

Императорская резиденция

Императрица Елизавета Петровна устроила в отобранном имении путевой дворец по дороге из Петергофа в Царское Село и Гостилицы, куда она часто приезжала поохотиться и попировать к своему фавориту графу Алексею Разумовскому. Усадьба оказалась слишком мала для многочисленной свиты императрицы, и в 1748 году архитектор Бартоломео Растрелли создал план совершенно новой царской резиденции в Ропше. Он сохранил центральную часть старого дворца и пристроил к ней длинные одноэтажные галереи, одна из которых заканчивалась Кухонным корпусом и Эрмитажным павильоном. Также по план-проекту Растрелли восточнее дворца был заложен обширный парк, получивший название Нижнего. Он имел в ширину 400 саженей и простирался далеко на восток, переходя в лес. Вдоль аллей Нижнего парка высадили испанские липы, кроны которых были подстрижены в геометрические формы. Многие двухвековые деревья сохранились там и сейчас.

Облик парков XVIII века не обходился без прудов, каналов и прочих «водяных забав». Ропшинский дворцовый ансамбль был окружен всевозможными водными артериями, через которые было перекинуто 15 мостиков. Пруды питаются водой из десятков родников, которые вытекают со склона Михайловского оврага.

В 1761 году Елизавета Петровна умерла, оставив после себя 17 млн рублей долга, поэтому часть проекта Ропшинского дворцового комплекса осталась недостроенной. Незадолго до своей кончины императрица подарила имение наследнику престола великому князю Петру Федоровичу. Новый император Петр III удержался на троне всего 187 дней и в результате дворцового переворота был взят под стражу, а затем отправлен в свою загородную резиденцию. В Ропше его убили при загадочных обстоятельствах. То ли императора отравили, то ли задушили, но по официальной версии Петр III скоропостижно скончался от геморроидальной колики. Новая императрица Екатерина II строго указала: «О Ропше не вспоминать».

Фото: soglas-proekt.ru

В 1764 году Екатерина II подарила обширные поместья под Петербургом вместе с Ропшинским комплексом своему фавориту Григорию Орлову. Дурная слава прочно закрепилась за дворцом и граф «не жаловал Ропшу», а все время и средства тратил на резиденцию в Гатчине. Во второй половине XVIII века усадьба пришла в полное запустение, а регулярный парк погиб. И только Павел I возродил Ропшинское имение в память об убитом здесь отце. Чтобы избежать гнева своей матери Екатерины II, он сделал это через подставного владельца.

В 1796 году имение Ропша за 4 млн рублей покупает император Павел I. Он хотел назвать Ропшу «Кровавое поле», в память о гибели своего отца, но это ему не удалось – его самого убивают в Михайловском замке. При Александре I дворцовый комплекс находился под строгим наблюдением кабинета его Императорского Величества и за ансамблем велся постоянный и тщательный уход. В 1826 году император Николай I подарил усадьбу Ропша своей супруге – императрице Александре Федоровне. Она очень полюбила это тихое место и много времени проводила здесь, а также открыла в поселке общеобразовательную школу и филиал больницы, существующие и сейчас.

В начале XX века на месте предыдущих одноэтажных галерей были возведены двухэтажные постройки, слившиеся с основным корпусом. Последний император Николай II часто приезжал в Ропшу с семьей на отдых, занимался в обширных угодьях охотой и ловил форель в прудах парка.

Фото: soglas-proekt.ru

Солдатские казармы

После революции 1917 года Ропшинский дворцово-парковый ансамбль был включен в число памятников, взятых под государственную охрану, и использовался как дом отдыха для партийных руководителей. Здесь, в частности, любил бывать Ленинградский градоначальник Сергей Киров. Перед войной дворец был в очередной раз перестроен, а второй этаж был удлинен в каждую сторону на три окна.

Во время Великой Отечественной войны Ропшу захватили фашисты. Они построили в парке настоящий укрепрайон, изрыв все траншеями и нашпиговав минами. Во время бегства немцы подожгли дворец. Советской армии понравилась идея использовать здание под военные нужды, так во дворце разместили 3-й отдельный батальон химзащиты.

До недавнего времени в кустах рядом с дворцом можно было найти вход в один из подземных ходов, по которому местные девчонки из поселка пробирались прямиком к потайной лестнице на второй этаж, к солдатам. Изначально лестница вела в царскую спальню.

Войсковая часть покинула Ропшинский дворец в конце 1980-х годов. При этом внутри были сняты полы, двери и окна. До 1985 года усадьба пустовала, а затем была передана Ломоносовской птицефабрике. К началу 90-х годов внутри усадьбы произошло несколько пожаров, сильно повредивших дворец. Полностью выгорел второй этаж, обрушились перекрытия, рухнула крыша и частично обрушились стены, а конюшня и флигеля были разграблены мародерами. Парки тоже пришли в запустение и вскоре окончательно погибли. С 1990 года комплекс входит в состав памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

Попытки реставрации

Восстанавливать Ропшинский дворец пытались дважды. В 1993 году сюда даже завезли стройматериалы, но внезапный ночной пожар уничтожил все планы. Вторую попытку отреставрировать памятник архитектуры предприняли итальянцы. В 2006 году они готовы были вложить в усадьбу 200 млн долларов. Проект предусматривал превращение дворца в бизнес-центр с магазинами, гостиницей и развлекательным центром. Компании отказали в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом РФ.

В начале 2010 года рухнули деревянные леса вокруг Ропшинского дворца, воздвигнутые в 1990-х годах для поддержания фасада. В январе 2015 года обрушился фронтон дворца. Еще в мае 2013 года под свое попечение Ропшинский дворец хотел взять городской музей-заповедник «Петергоф». Все необходимые для этого документы были подписаны президентом Владимиром Путиным в декабре 2013 года. Уже к лету 2014 года музей представил несколько концепций реставрации дворца. Но из-за сложностей с оформлением ансамбля в имущество музея дальше дело не пошло. В апреле 2016 года гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая рассказывала, что стоимость восстановления дворца составит более 5 млрд рублей.

Фото: soglas-proekt.ru

Некоторые специалисты считаю, что реставрация и даже реконструкция дворца невозможна, так как износа здания дворца превышает допустимые пределы. Однако комплекс может быть воссоздан по фотографиям, как это было сделано с дворцами Петергофа и Пушкина после войны.

С 2016 года Ропшинским дворцово-парковым комплексом заинтересовался главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он вместе с министром культуры Владимиром Мединским направил Владимиру Путину письмо с просьбой передать усадьбу в аренду компании на 99 лет. Минкультуры и «Роснефть» обсуждают возможность воссоздания ансамбля императорской усадьбы «с его приспособлением для современного использования за счет средств компании».

В ноябре 2018 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволяет распространить механизм концессии и государственно-частного партнерства (ГЧП) на ряд памятников истории и культуры, в том числе и Ропшинский дворец. Согласно действующей редакции законов о концессиях и ГЧП, бизнесу могут быть переданы объекты культуры. Внесенные поправки разрешат также передачу объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. 19 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который может решить участь бывшего императорского дворца Романовых.

Сейчас попасть в Ропшу можно от станции метро «Проспект Ветеранов» на маршрутке № 650а и автобусе № 486 и от станции метро «Ленинский проспект» на маршрутке № 639а. На автомобиле нужно двигаться по Таллинскому шоссе до деревни Кипень, затем повернуть направо до Ропши. Также можно ехать по КАД до съезда на Ропшинское шоссе, затем 10 км до самого поселка. Так как руины дворца сейчас находятся в плачевном состоянии, их обнесли двухметровым забором. Проход к остаткам усадьбы закрыт.