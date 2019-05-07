Через наводнения и блокаду: история Ленинградского зоопарка

Основу современному зоопарку в самом центре Петербурга положил частный зоосад, открытый голландцем прусского подданства Юлиусом Гебгардтом и его женой Софией. 1 августа по старому стилю (14 августа – по новому стилю) 1865 года император Александр II одобрил прошение Гебгардта о предоставлении городской территории в Александровском парке для размещения на ней Зоологического сада. Первая коллекция животных насчитывала около 40 видов, среди которых были львы, тигры, черепахи и павлины. Супруги содержали всех животных на собственные средства.

Впоследствии зоосад сменил множество владельцев и более полувека оставался частным учреждением. Но всенародную славу ему принес именно немец Эрнест Антонович Рост, второй муж Софии Гебгардт. После смерти Юлиуса в 1871 году вдова долгое время управлялась с зоопарком одна, но из-за старости уже не справлялась. Предприимчивый Эрнст имел на зоосад большие планы и открыл там коммерческие площадки для увеселения публики. Так появились открытая эстрада и закрытый театр. Для привлечения публики все оборудовали по последнему слову техники, а в 1889 году газовое освещение заменили на электрическое и установили на территории зоосада собственную электростанцию.

Фото: pbzoo.ru

При Росте в коллекцию зоопарка были приобретены редкие и ценные животные, например, жирафы, шимпанзе, орангутанг, ленивец, муравьед. Многих из них жители города до этого никогда прежде не видели. В качестве подарка зоосаду император Александр II подарил пару индийских слонов, великий князь Александр Михайлович – леопарда и корейских пони, офицеры корвета «Рында» – белого медведя. На сценах в парке устраивались цирковые представления, хоровые, оперные и оркестровые концерты, а также выступления оркестра.

С 1897 года, после отъезда на родину Роста, хозяева зоопарка часто менялись, и он постепенно пришел в полный упадок. И только в 1910 году новым владельцем зоосада стал русский драматический артист и театральный антрепренер Семен Новиков. При нем были отремонтированы старые клетки, построены новые, вырыт новый пруд для водоплавающих птиц. Звери, приобретенные в эти годы, долго жили в зоосаде и после революции. В это время появилась идея перенести зоопарк на более удобную территорию, где животным будет свободнее жить. Так появился проект переезда в Удельный парк, но дальше разговоров ничего не пошло.

После 1917 года владелец зоопарка уехал в Крым, а все его имущество было передано Управлению Петроградским городскими Народными домами. Для управления зоосадом был создан Ученый совет, в который вошли видные ученые страны, такие как Валентин Бианки, Валентин Догель и Леон Орбели. В советское время была создана научная библиотека, на базе зоопарка начали проводить исследовательскую работу, отправлять научные экспедиции. Сильное наводнение 1924 года нанесло большой урон зоопарку, но администрация быстро провела восстановительные работы и построила новые здания. В 1929 году был основан Кружок Юных Зоологов (КЮЗ), который действует в Ленинградском зоопарке и сейчас.

Фото: zoopicture.ru

К началу Второй мировой войны в Ленинградском зоопарке начали регулярно размножаться белые медведи. В неволе это большая редкость, и именно поэтому этот хищник изображен на его эмблеме. К 75-летнему юбилею в 1940 году зоосад получил огромную территорию 171 га в районе Удельного парка. Но начавшаяся война не дала ему переехать. Часть редких животных успели вывезти в Казань до блокады сотрудники зоопарка, среди них были носорог, тигры, черные пантеры, белые медведи, американский тапир и другие. Оставшихся крупных хищников пришлось застрелить из-за опасности выхода их из клеток во время бомбежек. В первый же день блокады на территорию зоопарка упало три фугасных бомбы, в результате чего погибла слониха Бэтти, жившая здесь с 1911 года. Из-за недостатка мяса в годы блокады даже хищные животные вынуждены были стать вегетарианцами.

Многие знают героическую историю служительницы зоологического сада – Евдокии Дашиной, которая в одиночку спасла бегемотицу Красавицу от смерти. Сильно истощенная женщина каждый день доставляла 40 ведер воды из Невы и подогревала ее. Ей она поила животных, обмывала кожу бегемотихи, а затем смазывала ее камфорным маслом. Для кормления Евдокия распаривала 36 кг опилок и смешивать их с 4 кг отрубей и овощей. Во время многочисленных обстрелов Дашина успокаивала свою любимицу, оставаясь с ней в клетке. В итоге Красавица, жившая в зоопарке с 1911 года, благополучно пережила блокаду и до 1951 года радовала посетителей зоопарка. Именно в память о героическом подвиге сотрудников, сохранивших зоопарк в блокаду, ему при переименовании города оставили прежнее название. Шестнадцать сотрудников зоосада были награждены медалью «За оборону Ленинграда».

Фото: pbzoo.ru

Сейчас справа от центрального входа в зоопарк расположена мемориальная табличка в память о страшных годах. В старейшем сохранившимся здании «Бурого медвежатника» сейчас расположен музей «Зоосад в годы блокады».

В послевоенные годы зоопарк быстро отстраивался и восстанавливался и в 50-е годы в нем появилось много животных, составляющих основу современной коллекции. В 1951 году коллекция зоосада составила 150 видов животных, среди них хищники, обезьяны, копытные, домашние копытные, птицы, рептилии. Например, 9 августа 1956 года в Ленинград приехала пара жирафов, подаривших зоопарку 12 потомков, что является мировым рекордом. Последняя их внучка Соня до сих пор живет здесь. Со временем коллекция расширялась, и к столетнему юбилею в 1965 году был представлен очередной проект генеральной реконструкции зоопарка. Но и ему так и не суждено было воплотиться в жизнь.

В середине 80-х появился новый проект, который предусматривал перенос зоопарка в район озера Долгое. Но и он не состоялся из-за развала СССР. Поэтому до сегодняшнего дня Ленинградский зоопарк находится на своем историческом месте и сохранил планировку конца XIX века. На небольшой площади в 7,4 га живут почти 2.5 тыс. экземпляров и 533 видов животных, представителей фауны почти всех континентов.

Сейчас в зоопарке успешно размножаются многие животные – что является главным показателем их комфорта. Белая медведица Услада имеет 11 пометов, и в общей сложности вырастила 16 медвежат, в том числе одну тройню. Самка андского кондора Ева живет здесь с 1974 года, и за это время произвела на свет 12 птенцов. Ягуар Агнесса и рысь европейская Нелли родили по 11 детенышей. Конечно, животным хочется больше простора и менее заметные клетки, но сотрудники зоопарка прикладывают все усилия для комфорта своих подопечных, и это дает свои плоды.