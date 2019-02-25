Зачем зажигают Ростральные колонны и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

Факелы на Неве

Ростральные колонны уже двести лет стоят на стрелке Васильевского острова Петербурга. Некоторые жители и гости города называют их то «расстрельными», то «растрелльными» колоннами в честь известного русского архитектора Растрелли. Молодежь предпочитает называть их просто факелами. «Санкт-Петербург.ру» разобрался в истории появления Ростральных колонн и их судьбы.

Первая Ростральная колонна появилась еще в 260 году до н. э. в Риме в честь победы над карфагенянами в морской битве при Милах. Название произошло от латинского слова «rostrum», что означает «нос корабля». Подобный обитый металлом нос, больше похожий на клюв птицы, применялся для тарана судов неприятеля. А «рострами» с побежденных судов украшались колонны, которые с Древнеримских времен воздвигались как символы морских побед. Традиция украшать колонны трофеями перекочевала со сражений на земле.

Ростральные колонны в Петербурге придумывались как олицетворение мощи и величия морского флота Российской империи. Этим монументальным сооружениям придавалось огромное значение. Об этом говорит в том числе тот факт, что все работы по их проектированию и строительству проводились французским архитектором Тома де Томон под строгим руководством Совета Академии художеств, возглавляемым Андреяном Захаровым.

Окончательный проект по формированию облика стрелки Васильевского острова был утвержден 26 февраля 1804 года. Сразу после этого была создана «Комиссия по построению биржевого здания и обложению невского берега камнем» во главе. Основные работы по строительству биржевого ансамбля закончились в 1810 году.

1910-е годы. Фото: citywalls.ru

Наяда, водяной и голова крокодила

На стволе каждой колонны симметрично в четыре яруса укреплены по восемь корабельных ростр с различными украшениями. Самая крупная их пара расположена внизу колонны. Одна носовая часть обращена к Бирже, а другая – к реке. Ростры украшает фигура речного божества – наяды. Другая пара ростр находится перпендикулярно первой, ее украшает изображение головы крокодила, морских коньков и рыб. Третью пару ростр украшает голова водяного, а четвертую – изображения морских коньков. Колонны также украшены рельефными якорями.

Фонарь на южной колонне указывает путь в Большую Неву, а на северной – в Малую. У подножия колонн расположены две мужские и две женские фигуры, которые, согласно распространенной гипотезе, аллегорически представляют великие реки России: у северной колонны – Волга и Днепр, у южной – Нева и Волхов. Однако сам Тома де Томон писал: «База каждой колонны украшена огромными фигурами, которые символизируют божества моря и коммерции».

В городском фольклоре, конечно, существует своя версия значения колонн. По одной из легенд, объясняющей название Васильевского острова, здесь до основания города жил некий рыбак Василий с женой Василисой. Предание гласит, что именно эта супружеская пара дала название острову. Тот же фольклор утверждает, что именно эти старожилы удобно устроились у подножия Ростральных колонн, охраняя любимый остров.

1947 год. Фото: citywalls.ru

1970-е годы. Фото: citywalls.ru

Масло – нет, электричество тоже не подойдет

В качестве материала для скульптур сначала была выбран чугун, но из-за сложности работы выбор пал на пудостский известняк, который добывался в поселке Пудость Гатчинского района. Мягкий и эластичный в земле известняк быстро твердеет после извлечения на поверхность, создавая прочную и величественную основу. Жозефом Камберленом была выполнена мужская фигура у северной колонны, остальные сотворены Жаком Тибо.

Внутри каждой колонны находится винтовая лестница, ведущая на верхнюю смотровую площадку. Раньше на ней располагалась огромная чаша-светильник с металлической треногой, удерживающей ее. Сначала для освещения использовали смоляные факелы, которые позже попытались заменить конопляным маслом, но при горении масло выбрасывало множество огненных брызг, что было небезопасно для проходящих мимо горожан.

Ростральные колонны служили маяками в темные ночи и во время тумана вплоть до 1885 года, когда торговый порт из центра был переведен на Гутуевский остров. В 1896 году с появлением электричества в Петербурге была попытка подключить на колоннах светильники с мощными лампами, однако этот способ оказался слишком дорогим и от него отказались «по причине великого расхода».

В 1957 году к запоздалому 250-летию Ленинграда партией было поручено в срочном порядке оборудовать Ростральные колонны горелками и подключить их к газовому снабжению. Специалисты 6 июня провели пробный пуск газового оборудования, а 23 июня возродили красивую традицию зажигания огня в честь праздника.

1816 год. Фото: citywalls.ru

«Доделки» и настоящая реконструкция

Советские годы и Великая Отечественная война нанесли значительный урон памятникам. В советское время было принято к важным юбилейным датам в быстром темпе поправлять и подлатывать памятники без должной реконструкции и ремонта. Делалось это наспех и без научного подхода. В тело скульптур вбивали штыри в качестве арматуры для очередной гипсовки, разрушенные фрагменты заменяли новыми из камней иных пород. И все это щедро замазывалось свежей масляной краской. Во время войны украшения на колоннах были пробиты осколками и сильно поржавели.

В 1947-1948 годах металлические украшения заменили дубликатами. Были восстановлены и скульптуры, их заменили дубликатами из медных патинированных листов. Тогда были заменены в том числе четырехугольные площадки, на которых покоятся чаши-светильники.

И только в 1998-1999 годах специалисты провели настоящую реконструкцию и восстановили памятники архитектуры. Был целый ряд работ по новой реставрационной технологии, примененной ранее к скульптурам у Адмиралтейства. Фигуры у Ростральных колонн промыли, нанесли на них состав от биопоражений, удалили поздние «доделки». Затем при помощи специального раствора укрепили недостающие детали из известняка. В качестве соединительных стержней были использованы изделия из корундовой керамики. Далее были проведены антикоррозирование, тонирование и защита от влаги.

Яркие языки пламени на крупные праздники

Многие туристы любят фотографироваться у одной из статуй колонны, так как она представлена на 50-рублевой купюре образца 1997 года вместе с изображением реки Невы.

В честь крупных праздников и годовщин на колоннах зажигают настоящий огонь. Семиметровый столб пламени ярко горит над акваторией Невы. Увидеть это можно в такие даты как Новый год и Рождество, День полного снятия блокады Ленинграда (27 января), День Победы (9 мая), День города и в день проведения праздника выпускников «Алые Паруса». В порядке исключения список может быть расширен, так, например, от огоня на Ростральных колоннах зажгли факел Паралимпиады в Сочи.