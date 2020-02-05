Особняк Румянцева: о владельцах, коллекции, упадке и возрождении

Особняк до Румянцева

Строительство легендарного особняка в отрезке набережной между Крюковым и Ново-Адмиралтейским каналами началось в 1730–1740-х годах. Оно не сопровождалось особыми проблемами, потому что тогда владельцами участка были князья Голицыны – представители одного из самых знатных и самых разветвлённых российских княжеских родов. А именно – Михаил Михайлович Младший – генерал-адмирал Российского флота.

Следующим владельцем особняка стал его сын Александр Голицын – сенатор, помощник канцлера (в царской России канцлер – высший гражданский чин; первым канцлером был сподвижник Петра I граф Фёдор Головин, который собрал вообще все высшие чины России) и обер-камергер царского двора. Последний чин предписывал Голицыну руководить придворными кавалерами и представлять членам императорской фамилии тех, кто получил право на аудиенцию.

Богатый и состоятельный потомок известного рода первым решил перестроить особняк. За дело взялся француз Вален-Деламот, который приехал в Россию в 1759 году по протекции своего дяди – знаменитого зодчего Блонделя. Именно Валлен-Деламот стал первым профессором архитектуры в Академии художеств, её вице-ректором, а также заложил в архитектуре города на Неве традиции классицизма, господствовавшего вплоть до середины 19 века.

В 1770-х годах особняк был перестроен. В период этой перестройки дом со стороны Английской набережной получил внешние архитектурные пропорции, которые сохранил до сегодняшнего дня: трёхэтажный особняк на одиннадцать осей. Вскоре после перестройки Александр Голицын дом продал, так как с концами переехал в Москву.

С 80-х годов 18 века владельцами дома были английские купцы: Фаркварсан, затем Фома Варра.

Старая открытка, вид на особняк и Английскую набережную. Фото: citywalls.ru

Новый хозяин

Свою историческую значимость и название особняк на Английской набережной получил из-за самого известного его владельца – Николая Румянцева – выдающегося государственного деятеля, канцлера Российской империи, просветителя и мецената. За жизнь он побывал членом нескольких правительственных комиссий по экономическим вопросам, директором дворянского банка, директором водяных коммуникаций и экспедиций об устройстве в России дорог, министром коммерции, министром иностранных дел и ещё много кем.

Румянцева называли «глаза и уши Екатерины II». Одна из заслуг графа – участие в заключении Фридрихсгамского мирного договора, который положил конец Русско-шведской (Финской) войне 1808–1809 годов. За столь важный пункт в биографии Румянцеву и присвоили чин государственного канцлера – первого должностного лица в гражданской иерархии Российской империи.

Потомки графа запомнили по его увлечению – любви коллекционировать. Находясь на дипломатической и государственной службе, Николай Петрович занимался собиранием памятников русской истории. Долгие годы, проведённые в Германии, приучили его к аккуратности и систематизации. Это позволило ему не только собрать огромную коллекцию, но и сделать её уникальной по качеству и подбору.

Кстати, Румянцев принадлежал к древнему российскому дворянскому роду. Его дед – Александр Румянцев – принимал активное участие в политической жизни России первых десятилетий 18 века. Затем фамилия Румянцевых была прославлена победами полководца Петра Румянцева-Задунайского. По стопам полководца пошли и его двое сыновей: Николай и Сергей Румянцевы.

Портрет Николая Румянцева. Художник: Джордж Доу. Источник: wikipedia.org

Дом-сокровищница

Купив особняк в 1802 году, Румянцев превратил его из скромного жилища частного человека и купца в парадный, во вкусе Наполеоновского времени, дом важного государственного человека, богача и аристократа, где бывал сам император.

Сначала перестраивали внутренние покои. Жил граф в трёх комнатах с окнами на Неву. Во всех остальных помещениях особняка находились его бесценные сокровища. В те времена скромный фасад здания, не отличающийся от соседних построек, был обманчив: внутри дом выглядел гораздо богаче.

В 1824 году Румянцев пригласил для работы над проектом перестройки особняка молодого, только что вернувшегося из пенсионерской поездки по Западной Европе архитектора Василия Глинку. Перед архитектором стояла сложная задача: практически без изменений пропорций архитектурного объёма создать новый фасад, который бы сразу привлекал внимание. Глинке это удалось. Он закрыл здание мощным, сильно выдвинутым 12-колонным портиком, установленным на высокий цоколь. Колонны портика с капителями коринфского ордера (верхняя часть) подчёркивали его монументальность. Похожее строение имеют колонны Пантеона.

Фото: pixabay.com

Дом украсил горельеф, созданный скульптором Иваном Мартосом, – «Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины». По сторонам композиции – атрибуты наук и искусств.

Проект был по тем понятиям настолько хорош и талантливый, что Академия художеств дала за него Глинке звание академика.

В 1826 году Николай Румянцев скончался, оставив устное поручение младшему брату – Сергею Петровичу – предоставить дом на Английской набережной со всеми находящимися в нём артефактами под музей, «на благое просвещение».

Дубовый кабинет, стены которого обиты тиснеными кожаными обоями с позолотой. Фото: «Петербургомания»

Дамская гостиная (будуар). Фото: «Петербургомания»

Музей после Румянцева

Исполняя волю покойного брата, Сергей Голицын устраивает перепланировку дома под музей. Покупает новую мебель. Для особо ценного помещения – Большого зала, где должна была располагаться минералогическая коллекция, – выполняются фигурные шкафы, столики, стулья из карельской берёзы и другие элементы декора. Кстати, император повелел назвать музей Румянцевским, отдав должное не только собраниям Николая Румянцева, но и хлопотам, финансовым вложениям и пополнениям коллекций произведениями искусства его брата.

В 1831 году музей был открыт. И не просто музей, а первый в России частный публичный музей. Это стало важнейшим событием в научной и культурной жизни Петербурга, о чём написали все газеты.

В доме располагалась огромная библиотека, составленная из собраний русских и славянских рукописей, русских книг церковной и гражданской печати, иностранных изданий и карт. Весь Большой (Белый) зал занимал минералогический кабинет. Музей хранил коллекции монет и медалей, собрание одежд и вещей островитян, привезённых из кругосветного путешествия капитаном Отто Коцебу. В особняке работали учёные-историки, лингвисты, археографы. Здесь проводились не только научные изыскания, но и публичные лекции, чтения, концерты.

Парадная гостиная. Фото: spb-guide.ru

После смерти Сергея Румянцева в 1838 году начался упадок музея из-за нехватки денег. Даже государственные средства не помогли. Поэтому в 1861 году, после заключения комиссии специалистов и архитекторов о крайне неудовлетворительном состоянии «домов Музеума», Румянцевский музей был переведён в Москву, в Пашков дом. Позднее его коллекции легли в основу собрания Российской государственной библиотеки и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Каждый новый владелец – отдельная жизнь особняка

Затем опустевшим домом на Английской набережной владело множество почитаемых личностей: журналист и писатель Альберт Старчевский (при нём здание снова перестраивается в доходное, появляется третий этаж, производится капитальный ремонт внутри и снаружи особняка); купец Иоганн Шумахер, купивший здание за 250 тыс. рублей; почётный потомственный гражданин Егор Дрябин, его вдова и сын; супруга Его императорского величества Евгения Романовского (при ней дом находился уже совсем в аварийном состоянии, укрепляется и перестраивается внутри и снаружи, становится богаче); дворяне Евгений Лейхтенбергский и Зинаида Богарне; Дарья Евгеньевна – представитель династии Романовых; князь Лев Кочубея.

Музыкальный зал. Фото: «Петербургомания»

Белый (танцевальный) зал. Фото: «Петербургомания»

В 1916 году особняк купило «Общество товарных складов, страхования и транспортирования товаров». В эти годы должна была начаться перестройка зданий на участке, но работы отменили из-за социально-политических перемен в стране.

В 1917 году недалеко от особняка крейсер «Аврора» произвёл свой самый известный холостой выстрел, который стал сигналом к началу штурма Зимнего дворца. В 1939 году по проекту архитектора Александра Гегелло в этом месте поставили памятник из кoвaнoгo гpaнитa. Фото: citywalls.ru

В 1918–1921 годах парадные залы со стороны набережной Красного флота (так называлась Английская набережная с 1918 года) пустовали. В помещениях с улицы Галерной располагались жилые квартиры.

С 1921 по 1938 год в здании располагались: Союз металлистов, Петропрофобр, центр социального страхования, Леноблкоопсоюз, облсобес, школа пионервожатых, промкомбинат предприятий инвалидов, лаборатория по семконтролю и карантину сельхозрастений и областное управление кинофикации.

С 1938 года в особняке начал размещаться музей истории и развития Ленинграда. Располагавшиеся здесь учреждения съезжали до 1946 года. Жильцы квартир были расселены лишь в начале 1990-х годов.

Особняк был не готов к окончательному переезду музея: требовался капитальный ремонт и масштабная реставрация, сотрудникам необходимо было исследовать здание и проложить экскурсионные маршруты, денег не хватало, а музейные фонды и имущество насчитывали более 100 тыс. единиц хранения.

В марте 1941 года исполком Ленсовета выделил дополнительные средства, обязав коллектив музея завершить работу к 25-й годовщине Октябрьской революции. Великая Отечественная война и блокада Ленинграда нарушили эти планы.

Война и реставрация

В июле-августе 1941 года коллекции были эвакуированы в город Сарапул в Удмуртии. Оставшиеся предметы хранились в залах музея и в Исаакиевском соборе. В особняке разместился стационар для музейных работников.

Весь период блокады здание охранялось специальными службами. Были укреплены дверные и оконные проёмы, а доступ в здание со стороны набережной и дворовых флигелей закрыли. Каждый работник имел инструкцию на случай воздушной тревоги и обстрелов. Вскрытие ящиков с оставшимися музейными предметами в залах особняка и систематический контроль за их состоянием предотвратили утрату и порчу коллекций.

В сентябре 1945 года сотрудники музея и всё его имущество вернулись в город на Неве. Начался период оценивания коллекций, инвентаризации и систематизации. Но Ленинградское дело вновь приостановило музеефикацию особняка. В целях дискредитации Ленинграда и нивелировки его истории музей получил название «Музей архитектуры Ленинграда». Первая послевоенная экспозиция, открытая в 1946 году, называлась «Строительство и городское хозяйство Петрограда-Ленинграда».

В апреле 1953 года, через месяц после смерти Иосифа Сталина, музею возвратили историко-краеведческий профиль. Он стал именоваться Государственным музеем истории Ленинграда. С этого времени началось активное развитие всех направлений музейной деятельности.

Фото: citywalls.ru

К 300-летию города на Неве была закончена реставрация исторических интерьеров особняка. На фасаде восстановлена надпись «От государственного канцлера Румянцева на благое просвещение».

Сейчас особняк Румянцева – филиал Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Фото: wikipedia.org

Настоящее музея: истории, живопись, фотографии, лекции

В музее проводятся различные выставки и экскурсии. Например, экспозиции по истории города первой половины 19 века предваряет выставка «Особняк Румянцева. История дома и его владельцев», где можно понять цепочку событий со времён основания дома до возвращения ему статуса музея.

Экскурсия «НЭП. Образ города и человека» рассказывает об одном из ярких и интересных периодов в истории города 20 века – новой экономической политике. Посетители могут погрузится в атмосферу того времени, услышать популярные мелодии, ощутить повседневную жизнь города 1920-х годов.

Можно посетить экспозицию, открытую в 1964 году в канун 20-летия полного разгрома фашистских войск под Ленинградом, и узнать о том, что пережил город в военное время.

Если вам хочется чего-то более интерактивного – сходите на экскурсию-квест «Увлекательное путешествие вокруг света с капитаном Коцебу». Это увлекательное и захватывающее приключение, полное тайн.

В уютном внутреннем дворе особняка возможно проведение деловых мероприятий, вечерних туристических программ.

Официальный сайт

Фото: Instagram / @andrei_mikhailov