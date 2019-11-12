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Жемчужина на левом берегу Невы: история Смольного собора

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Ансамбль Смольного собора. Вид сверху.
© Фото: strana.ru

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Одно из самых известных произведений русского барокко и один из красивейших храмов Петербурга. Вспоминаем о его назначении и наследии, об императрицах, Растрелли, смоле и войне.

Желание императрицы – закон

 

Впервые о строительстве Смольного собора задумалась дочь Петра I Елизавета Петровна. На месте «Смольного дома» – дворца, в котором она провела юность, императрица хотела видеть величественный монастырь, где в тишине и покое завершились бы её дни. Это было и есть одно из самых красивых мест на берегу Невы.

По планам, Воскресенский Новодевичий монастырь предназначался для 120 девушек из благородных семей. Для каждой из них требовались отдельные апартаменты с комнатой для прислуги, кухней и кладовой. В монастырский комплекс должны были войти храм с домовыми церквями и колокольней, а также отдельный дом для императрицы. Архитектором для столь сложного проекта выбрали Франческо Растрелли.

Смольный собор заложили в 1748 году. Здание вместимостью до 6000 человек и высотой 93,7 метра решили расположить в центре монастырского двора. Смольный – одно из самый высоких исторических зданий Северной столицы (самое высокое – Петропавловский собор в 122,5 метра).

Фото: «Открытый город»
 

Строительство велось с небывалым размахом, финансирование из казны было щедрым и регулярным. На строительстве Смольного собора ежедневно было занято до 2000 солдат Петербургского и Кронштадтского гарнизонов, а также 1500 мастеров из Ярославской и Костромской губерний «за плату в три копейки в день».

Рядом с собором Растрелли хотел построить самую высокую пятиярусную колокольню в России высотой 140 метров. Но этим планам не суждено было сбыться: гениальный архитектор умер в 1771 году. А его последователи решили, что высокая колокольня не впишется в городской пейзаж.

Семилетняя война

 

Собор без отделки был готов ещё к 1757 году. Но с началом Семилетней войны из-за недостаточного финансирования строительные работы замедлились. В начале 1762 года умерла сама императрица (причиной смерти стало горловое кровотечение вследствие неустановленного медициной тех времён хронического заболевания).

После смерти Елизаветы Петровны работы постепенно остановились. С 1762 года после отъезда Растрелли в Италию главным архитектором Смольного собора назначили Юрия Фельтена. Был оштукатурен фасад собора, выполнены модели украшений для церковных глав, а также модели скульптурных украшений для фасадов собора по рисункам Растрелли.

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В итоге весь монастырский комплекс доводили до ума 87 лет, побив все рекорды долгостроя. Внутреннюю отделку Смольного собора завершили лишь в 1835 году при Николае I, спустя почти 90 лет после его закладки. За это время состояние здания постоянно ухудшалось: то на сводах появились трещины, грозящие обрушением; то высокие подвалы затапливались водой.

Смольный монастырь, 1852 год. Фото: wikipedia.org
 

Ансамбль из учебных заведений

 

В 1764 году в монастырских корпусах, окружающих собор, возникло первое высшее женское учебное заведение России – Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт благородных девиц Петербурга). Здесь учились девушки благородного и мещанского происхождения.

Смольный институт. Литография Степана Галактионов. Фото: wikipedia.org
 

Общество было создано для того, чтобы «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». Позднее Екатерина II учредила училище для девиц низших сословий, располагавшееся в здании, построенном рядом и названном Александровским институтом. Выполнено оно было в стиле раннего классицизма по проекту Фельтена. 

Третья часть ансамбля – здание Смольного института. Построено оно в классическом стиле по проекту архитектора Джакомо Кваренги. Центральную часть здания украшает восьмиколонный ионический портик с фронтоном. Во времена революции 1917 года здесь размещался Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Что касается Смольного собора, после революции в 1922 году иконостасы, хрустальная балюстрада, проповедническая кафедра храма были разграблены. Помещения монастыря использовались под склад. Иконостас храма был демонтирован только в 1972 году. В 1990 году с соборе открылся концертно-выставочный комплекс.

В июле 2001 года во время урагана с центрального купола собора упал шестиметровый золоченый крест, в крест попала молния, его основание надломилось, и крест вонзился в кровлю. В апреле 2004 крест вернули на место после реставрации.

До 2015 года в стенах исторического здания играли на органе, проводили концерты хоровой музыки, организовывали выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, а также научные и историко-художественные музейные выставки. В январе 2016 года, в день святой мученицы Татианы, Смольный собор был передан Русской православной церкви.
Виды с колокольни Смольного собора. Фото: Instagram / @orey.pro, @leavetheoffice
 

Смольный на Смольном

 

Название Смольный произошло от Смольного дворца, построенного в 1729 году Петром I близ деревни Смольной, в которой находился дегтярный завод. Рядом располагался Смоляной (или Смольный двор), на котором хранили смолу для Адмиралтейской верфи и флота.

Ныне здесь проходит Смольный проспект, от которого идёт Смольный проезд, пересекающийся с аллеей Смольного.

 

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