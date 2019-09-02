Первая церковь на первой площади Петербурга: 10 фактов о Троице-Петровском соборе

Собор построили не с первого раза

Попыток построить церковь было две, а то и три. По преданию, в мае 1703 года Пётр I выбрал конкретное место и срубил на нём куст ракиты. Однако планам царя что-то помешало. Через четыре месяца поступил второй приказ: о закладке «в знак благодарения Триединому Божеству» церкви на правом берегу Невы, неподалёку от строящейся крепости.

На соборе позднее была установлена памятная доска: «построен государем императором Петром I 16-го мая 1703 года, в память взятия бывшей на Охте крепости новые Канцы или Шанцы».

Однако в подробных описаниях иностранных путешественников, посещавших город на Неве в первые годы его существования, Троицкая церковь не упоминается. На плане города того времени её тоже нет. Остаётся сделать вывод, что появился собор не в 1703 году.

Скорее всего, собор заложили в апреле 1709-го, а освятили – в июле 1711 года. Спустя два года небольшую деревянную постройку расширили приделами и трапезной, над которой виднелась двухъярусная колокольня с курантами. Куранты, кстати, сняли с московской Сухаревой башни. Каждые 15 минут они играли «Господи, помилуй».

В 1721 году в память о битве при Лесной был пристроен придел преподобного Харитона Исповедника, где поставили походную церковь Петра. Затем её переделали в приписной Николо-Труниловский храм.

«Берёзовый остров». Фёдор Васильев, 1719 год (Троицкий собор изображён у левого края рисунка). Фото: Русский музей

Любимый храм Петра I

Пётр I любил делать всё своими руками, поэтому он лично принимал участие в строительстве церкви. А позднее – посещал её два-три раза в неделю, читал Апостол и «пением своею особою, стоя на клиросе с протчими певчими, продолжал всенощное бдение часов по пяти и по шести».

«Альбом 200 летняго юбилея императора Петра Великаго 1672–1872 года». Фото: sobory.ru

Центр всех событий

Когда в 1714 году в Петропавловской крепости заложили каменный собор, Троицкая церковь получила временный статус кафедрального собора новой столицы. Здесь в присутствии царя с семьёй и приближёнными совершались все благодарственные молебны по случаю побед, коронаций и других важных событий.

Например, отмечалась Полтавская победа 1709 года и Ништадтский мир 1721 года, когда Россия получила выход к Балтийскому морю, была провозглашена империей, а Пётр I «по прошению сенаторов» принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского.

С крыльца церкви объявлялись новые императорские указы. Здесь же отпевали казнённого в 1718 году царевича Алексея и объявили царевича Петра наследником престола.

Рисунок из журнала «Всемирная Иллюстрация». Фото: sobory.ru

Хранилище реликвий

В 1727 году в собор из упразднённого храма Рождества Богородицы была передана главная святыня Петербурга – чудотворная икона Казанской Божией Матери, которую позже перенесли в новопостроенный храм на Невском.

С 1868 по 1877 год в храме хранилась древняя святыня – Греческая икона Божией Матери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой и привезённая в 1821 году в Россию из разрушенного турками греческого монастыря Монемвасия. В честь иконы служился молебен с водосвятием, собиравший большое количество людей.

Имелись в соборе и другие реликвии: святого Николая, изображённого в кольце, отчего он именовался в народе Николай-обручник; преподобного Нила Столобенского в житии с частицей его мощей; мощевая икона апостола Андрея Первозванного и Новодворской Божией Матери, перед которой служили молебны при вселении в новый дом. В память о коронациях в соборе была устроена особая икона со вделанным в неё крестом-мощевиком.

В храме хранились ценные художественные произведения: пальмовый крест 14 века с Афона с изображением жизни Спасителя, подаренный молдавскому господарю Кантемиру; золочёная серебряная утварь и напрестольное Евангелие в богатом окладе работы Бланкенштейна; ряд старинных образов из московских церквей.

Особое место занимали вещи, сделанные Петром I: небольшой резного мрамора образ Благовещения; паникадило из слоновой кости; коробочка для ладана и бывшее с царём в Азовском походе стрелецкое знамя.

Иконостас в стиле барокко. Фото: encspb.ru

Камень так и не сменил дерево

В январе 1732 года храм решили сделать каменным, потому что «оная церковь совершенно обветшала <…> и невозможно свеч зажигать, что всегда от ветру угасают». Свои проекты предложили Пётр Еропкин и Михаил Земцов. Однако до их осуществления дело не дошло, и приготовленные стройматериалы пошли на Зимний дворец. Службы с 1739 года стали идти в Гостином дворе и в Синодальной канцелярии.

Новый проект храма почти сразу же сочинил Иван Бланк, а через два года проект купольного двухэтажного храма подал Земцов. Однако и они не увидели свет: в апреле 1743 года поступил приказ разобрать деревянную постройку и восстановить «ровно такую, какова прежде была».

В июне 1745 года в церкви был освящён придел преподобного Харитона, вскоре перенесённый в церковь Синода, а в мае 1746 года в присутствии Императрицы – главный придел. Часть икон происходила из прежнего иконостаса, часть написали художники.

Сгорел от упавшей свечи

В марте 1750 года новопостроенный храм сгорел дотла. От упавшей свечи. Спасти удалось лишь иконостас из придела, петровские реликвии и часть утвари.

Спустя два года Троицкий собор решили восстановить на том же месте. Проект новой постройки составил Бартоломео Растрелли. Однако Екатерина II велела не перестраивать собор, а использовать уже готовую деревянную церковь, которая при постройке Третьего Летнего дворца (на месте Михайловского замка) была разобрана и складирована.

Зимой 1753 года детали перевезли и начали собирать. Попытки воссоздать прежний Троицкий собор не увенчались успехом. В итоге по внешнему виду, размерам и внутренней планировке он достаточно сильно отличался от старого. Теперь не было придела.

В июне 1756 года восстановленный собор с новым трёхъярусным иконостасом был освящён и снова открыл свои двери. Императрица пожертвовала ему шитую золотом бархатную сень.

Наводнение

В начале 19 века уже обветшавший собор пришлось ремонтировать. Работами руководил архитектор Луиджи Руска. Храм стал тёплым: были сделаны двойные бревенчатые стены с промежутком, заполненным известью.

В 1824 году случилось наводнение, и собор сильно пострадал. Восстанавливал его архитектор Павел Филиппов.

Троицкая площадь, 12 ноября 1903 года. Фото: журнал «Нива»

Александр II велел, чтобы собор навсегда остался деревянным

Следующий крупный ремонт был проведён в 1875–1876 годах. Архитектор Е. Аникин подвёл под постройку новый фундамент и выстроил часовни. Дополнительные образа для храма написал академик Александр Бейдеман. В декабре 1876 года обновлённое здание освятили. Император Александр II повелел, «чтобы собор навсегда оставался деревянным».

Фото начала 20 века. Источник: encspb.ru

Второй крупный пожар

В ночь на 7 февраля 1913 года в соборе снова случился пожар: сгорели купол, крыша, притвор и колокольня. Через две недели Синод начал сбор средств на сооружение «нового величественного храма, соответствующего значению и достоинству столицы».

Состоялся конкурс, известные зодчие представили свои проекты: кто «в суздальском стиле», кто «на две сажени выше Исаакия», кто в подражание Успенскому собору в Москве.

Был создан строительный комитет во главе с князем Иоанном Романовым, но ведавшему охраной памятников Императорскому Русскому археологическому обществу эти замыслы не понравились. Оно предложило не отдавать сгоревший храм Шамординскому подворью в Стрельне, а восстановить его «как историческую святыню – символ современной русской империи».

Фото 1913 года до пожара. Источник: zvon.ru

Фото 1913 года после пожара. Источник: citywalls.ru

Сгоревший собор покрыли защитной крышей. Службы проходили по соседству – в двухпрестольном деревянном храме, который простоял до конца 1927 года и был копией Троицкого собора.

В него из повреждённого сооружения перенесли отреставрированный иконостас, уцелевшие детали и утварь. Новые колокола отлил Валдайский колокольный завод.

Вид строящейся временной церкви рядом со сгоревшим Троицким собором. Источник: citywalls.ru

Горожане наблюдают за поднятием колоколов на колокольню собора Пресвятой Троицы, декабрь 1913 года. Источник: citywalls.ru

Вторая жизнь собора

Реставрация собора из-за революции и Гражданской войны возобновилась только в 1923 году и шла на деньги прихожан. И уже в 1926 году сооружение восстановили в виде, как до последнего пожара.

Дореволюционная открытка. Фото: wikipedia.org

Закрыли собор 15 августа 1933 года, а через два месяца – снесли по решению Облисполкома. Часть икон поступила в Русский музей, имущество – во Владимирский собор. Освободившееся место занял разбитый после войны сквер. В середине 20 века на месте разобранного собора построили новое здание (дом №3-5 по Троицкой площади) и разбили газон.

В 1998 году был объявлен конкурс на воссоздание храма, который выиграл Дмитрий Бутырин. Архитектор предложил вернуться к зданию середины 18 века. Однако в 2001 году было принято решение вместо этого построить высокую часовню у Троицкого моста – как раз к юбилею Петербурга.

И вот, в память о снесённом Троице-Петровском соборе 8 мая 2002 года был заложен храм-часовня Троицы Живоначальной, который освятили 27 мая 2003-го. Здесь регулярно совершаются богослужения.

Фото: Instagram / @bodjiolini, @2ndbond