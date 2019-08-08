«В Петербурге – любить!»: 10 историй и легенд Поцелуева моста через Мойку

Поцелуев мост – это одно из самых романтичных мест Петербурга и настоящая «копилка» городских легенд. Он перекинут через реку Мойку и является продолжением улицы Глинки. Ближайшая станция метро – «Садовая».

Лучшее место для свиданий?

У Поцелуева моста часто назначаются свидания. Почему так? Во-первых, с него открывается прекрасный вид на Исаакиевский собор. Во-вторых, он весь увешан «замками любви» – символами крепких отношений. Их тут так много, что когда место на перилах закончилось, рядом установили специальную конструкцию.

Но главное – ни одному из петербургских мостов не посвящено столько рассказов, стихов и песен. Горожане и туристы в него не буквально влюблены.

Фото: Instagram / @karetnikovakatyaezhik / @polly_prsnl

Происхождение названия моста не столь романтично

Поцелуевым мост стал вовсе не из-за поцелуев: ещё 1788 году его так назвали по имени купца, владевшего питейным заведением под названием «Поцелуй» на левом берегу Мойки. Однако есть и другие, более романтичные, версии.

По одной версии, когда граница Петербурга проходила вдоль Мойки, мост служил местом прощаний и встреч. Существовала традиция: выезжаешь за город – поцелуйся с любимым на мосту.

Ещё переправа ведёт к воротам Гвардейского Флотского экипажа, а здесь со своими подругами часто прощались моряки, направлявшиеся к месту постоянной службы или в долгое плавание.

Центральный Военно-Морской музей в Петербурге. Бывшие Крюковские казармы. Фото: wikipedia.org

Здесь же с родными могли прощаться арестанты: в прошлом недалеко находилась тюрьма – Литовский замок.

Литовский замок со стороны Офицерской улицы и Крюкова канала, начало 20 века. Фото: wikipedia.org

«Чтобы никогда не расставаться»

Есть легенда, что название моста связано с древней петербургской приметой или даже суеверием: влюблённые при переходе через мост должны были обязательно поцеловаться, и тогда они не расстанутся.

Примерно по той же причине некоторые плюют три раза через левое плечо, завидев чёрную кошку. Или, обойдя с разных сторон столб, бегут обниматься.

Якобы раньше в народе был обычай: целоваться со всеми проходящими и проезжающими через Поцелуев мост, независимо от степени знакомства и родства.

«Место свиданий»

По ещё одной версии, на переправе назначали свидания те, кому приходилось скрывать свои чувства. Здесь встречали в тайне от родственников, друзей и вообще лишних глаз.

Гуляли потом влюблённые, вероятно, не по мосту, а по центру города (не самое лучшее место для конспирации).

Долго целуешься – будет хорошо

С мостом связаны многие традиции. Например, молодожёны могут выехать на него на машине (или выйти пешком) и начать целоваться. Чем дольше получится удержать поцелуй, тем прочнее будет их союз.

А если вы хотите, чтобы ваше расставание с любимым человеком было недолгим, – загадайте это желание и поцелуйтесь в центре моста.

Фото: Instagram / @dolphin__spb / @_valeronich_

Поцелуев мост играет важную роль в популярной песне 1950-х годов

В 1950-х годах композицию «Ленинградские мосты» исполнял Леонид Утёсов. Петербуржцы её очень любили. Авторы слов – Виктор Драгунский и Людмила Давидович, а музыки – Модест Табачников.

В наше время песню можно услышать, например, на концерте группы ЧиЖ и Ко.

Когда мы были молоды, бродили мы по городу,

Встречали мы с подругами рассвет.

Свиданья назначали мы, и все тогда считали мы,

Что лучше моста места встречи нет.

<…>

Весною незабвенною и я встречался с Леною,

И наш маршрут был трогательно прост:

Купив букет подснежников, влюблённые и нежные,

Мы шли всегда на Поцелуев мост.

Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему

Друг в друга влюблены. А в чём секрет?

А в том, признать приходится, что все мосты разводятся,

А Поцелуев – извините, нет!

Кстати, разводятся в Петербурге далеко не «все мосты».

Первый мост петербуржцы сделали сами

Первую переправу на месте «моста для поцелуев» построили ещё в 18 веке. И сделали они её из подручных средств. В 1738 году, когда берега Мойки одевали в гранит, был построен новый, уже деревянный разводной мост, доски которого выкрасили в разные цвета, из-за чего его называли Цветным.

Через 30 лет здесь появился однопролётный (без промежуточных в центре) мост на каменных опорах, предназначенный для проезда гужевого транспорта. А позднеев, 1816 году, – чугунный, украшенный перилами и четырьмя гранитными обелисками с фонарями при въезде. Перилам, кстати, уже более 200 лет.

В начале 19 века деревянный Поцелуев мост заменили чугунным по проекту архитектора Вильяма Гесте. Фото: pastvu.com

Мост был особенным и пережил наводнение

Мост отличался от всех построенных ранее в городе. Газета «Северная пчела» писала: «Величиною, отделкою и красотою, ровно как и скоростью построения превосходит он другие здесь доселе воздвигнутые мосты. Таковые мосты, коим подобных в таковом числе нет ни в одной столице Европы».

В 1824 году случилось сильное наводнение. Переправа была сдвинута стихией и сильно пострадала, поэтому её пришлось ремонтировать.

Рельсы-рельсы

В 1907-1908 годах мост перестроили, расширили проезжую часть и проложили трамвайные рельсы. Гранитные обелиски заменили на чугунные фонари. С 1909 до 2006 года по мосту ходили трамваи.

Здесь река Мойка названа каналом, а Поцелуев мост ещё с фонарями. Фото: Livejournal / @pantv

В советское время гранитные обелиски вернули, восстановили декоративные элементы и позолотили фонари – мосту вернули его исторический вид.

Мост во время празднования 300-летия Дома Романовых. Фото: pastvu.com