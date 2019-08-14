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Первый общественный транспорт Петербурга: памятник «Конке» на Васильевском острове

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© Фото: cityguide-spb.ru

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У метро «Василеостровская» в начале пешеходной улицы 6-7 линии стоит памятник первому общественному транспорту города – конке. Как за год она перевезла миллион человек, почему ей управляли только мужчины и что в ней запрещалось делать?

Миллион пассажиров за год

 

В России первые омнибусы – многоместные повозки на конной тяге – появились летом 1830 года. В Петербурге они использовались как сезонный транспорт. 

К 1851 году курсировало четыре маршрута. Словно ветки метрополитена, кареты каждого маршрута окрашивались в разный цвет. Постепенно омнибус был вытеснен конкой – «каретой на рельсах».

Первый петербургский омнибус, 1832 год. Фото: wikipedia.org
 

На углу 7-ой линии и Среднего проспекта Васильевского острова, рядом с вестибюлем станции метро «Василеостровская», находится интересный памятник – точная копия конки конца 19 века.

Композиция с лошадьми и вагоном установлена здесь не случайно: по маршруту «6-я линия – Конногвардейский бульвар – Адмиралтейская площадь» с 1863 года начала курсировать первая городская конка – родоначальник нового для того времени городского рельсового общественного транспорта, электрического трамвая.

В окрестностях Петербурга к тому времени уже опробовали новый вид транспорта (с 1854 года). В Москве, например, первую конно-железную дорогу начали строить спустя почти 20 лет.

Предприятие оказалось выгодным, к тому же людям было интересно попробовать что-то новое: за год петербургская конка перевезла почти миллион пассажиров. Бизнес расширялся, и было организовано товарищество с ограниченной ответственностью, имевшее шесть конных парков и 3 500 лошадей.

В 1910-х годах уже действовало около 30 конных маршрутов. Проходили они по центральной части города: Невскому проспекту, Садовой улице и от Адмиралтейской площади до Николаевского моста. До окраин конки не ходили. К концу 19 – началу 20 века это было самое популярное средство для массовой перевозки людей.

Развитие карет. Фото: wikimedia.org
 

Женщинам запрещалось ездить наверху

 

Конку можно назвать первым общественным транспортом Петербурга. Конечно, кареты тоже использовались для перевозки пассажиров, но не в таких масштабах. Вагоны были двух видов: с одним или двумя этажами. Одноэтажные конки возила одна лошадь, двухэтажные – две. 

У двухэтажных конок наверху располагалась открытая площадка – империал, на которую вела металлическая винтовая лестница в четверть оборота, располагавшаяся в углу площадки.

С лестницами были большие проблемы: они была неудобными и опасными. Позже их сделали пологими, во всю ширину площадки, а с 1903 года женщины получили официальное разрешение ездить на империале.

Почему нельзя было раньше – неизвестно. Возможно, из-за того, что взбираться по крутой лестнице – занятие не из приятных. Тем более, если на пассажирке надето платья и ворох нижних юбок.

Фото: citywalls.ru
 

Верхняя и нижняя площадки различались расположением скамеек: наверху посередине была установлена одна двухсторонняя скамья, и пассажиры сидели спинами друг к другу. Внизу же боковые скамейки стояли как сейчас в современных трамваях. Кстати, наверху проезд стоил дешевле.

Ездили конки по специальным рельсам, которые тоже были весьма несовершенными: желобков для колёс тогда ещё не придумали, путь был замощён булыжником, шедшим вровень с рельсами. Иногда, особенно на поворотах, конка грохотала прямо по камням, что не особо нравилось пассажирам. 

Плевать в вагоне было нельзя

 

Были и правила поведения в конке. Например, мужчины, входящие в вагон, должны были склонить голову в сторону сидящих дам. Курить разрешалось только на площадках и в открытых вагонах. С домашними питомцами кататься было запрещено.

Нетрезвые пассажиры и граждане, «имеющие на себе слишком загрязнённую одежду», в вагоны не допускались. «Плевать в вагоне» категорически воспрещалось.

Фото: wikimedia.org
 

Управляли конками только мужчины

  

Экипаж конки состоял из двух мужчин (работа была тяжёлой) – вагоновожатого и кондуктора. Первый правил лошадьми, а кондуктор – продавал билеты и давал сигналы остановок и отправления.

Управление конкой требовало не только сил, но и мастерства: во время движения вниз по мосту достаточно было допустить малейшую ошибку, и тяжёлый вагон мог наехать на лошадей. А это – авария и травмы животных. 

Когда вагон спускался вниз, в торможении принимал участие и кондуктор: надо было внимательно следить за ходом и при необходимости сразу тянуть ручной тормоз.

На участках дороги с крутыми подъёмами прицеплялись дополнительные лошади, ими управлял отдельный кучер. После крутого виража коней отцепляли, и те оставались ждать следующую конку.

Вожатый также кричал на зевак, зашедших на рельсы, пугал их звоном медного колокола. На конечной остановке происходила рокировка: лошадей запрягали с другой стороны вагона, туда же устанавливали тормоз с колоколом. А затем – в обратный рейс.
 

Что сообщает табличка

 

Памятник «Конке» воссоздан по чертежам и является действительно уникальным. Надпись на информационной табличке гласит: «Здесь! Установлена модель-копия вагона Санкт-Петербургской „Конки“ образца 1872 – 1878 г.г. выпуска (в натуральную величину). Данная модель-копия построена, опираясь на оригинальные чертежи Путиловского завода, проектировавшего большинство российских „конок“».

Новые омнибусы и трамваи

 

Конно-железные дороги царствовали в столице империи до появления электричества. Затем конки начали «эволюционировать» в трамваи, а позднее – в автобусы.

Так, в 1880 году в Петербурге был представлен электрический трамвай. Изобретатель Фёдор Пироцкий сумел «двинуть» (как писали газеты) на электрической тяге вагон конки. Даже с 40 пассажирами он мог двигаться со скоростью «конской рыси».⠀

Изобретение испытывали весь сентябрь, но дальше дело почему-то не пошло. Зато конструкция Пироцкого легла в основу первого электрического трамвая, маршрут которого под Берлином открыла фирма инженера Вернера фон Сименса.

Фото: Wikipedia
 

Ещё одно знаковое событие произошло, когда в 1899 году русский инженер-изобретатель Ипполит Романов представлен проект первого электрического омнибуса. Его испытание прошло на улицах Петербурга в 1901 году. На этот раз пошли дальше – и в тот же год на заводе «Дукс» в Москве построили партию 10-местных электрических омнибусов.

Регулярное движение электрического трамвая в Северной столице было открыто в 1907 году. И хоть эпоха омнибусов постепенно уходила в прошлое, в городе на Неве ими активно пользовались вплоть до 1910-х годов. 

В Ленинграде конки действовали и во время войны, когда трамваи встали из-за отсутствия электричества: на них возили боеприпасы и раненых.

Строительство трамвайной развязки на Знаменской площади (после 1918 года –  Площадь Восстания), 1906 год. Фото: wikipedia.org
 

Невский проспект в Петербурге. Фото: citywalls.ru
 

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