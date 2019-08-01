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«Какая будет погода поутру?»: история «Часов Лансере» – старинной метеостанции Петербурга

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Адрес: Малая Конюшенная ул., 5
© Фото: Instagram / @olga_2102_

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Сейчас, чтобы узнать погоду, достаточно заглянуть в телефон. Но раньше, если петербуржцу не хотелось ориентироваться «на глаз и мизинец», приходилось топать до уличного павильона с приборами. Один из таких сохранился в центре города.

«Вода також стоит, как выше упомянуто»

 

Постоянные наблюдения за погодой начались ещё до нашей эры. В Северной столице этим вопросом озадачились с момента её основания, при Петре I.

Император решил подойти к делу ответственно: по его приказу в 1715 году появился первый в России водомерный пост. Он находился на Неве у Петропавловской крепости. С поста велись гидрологические наблюдения – например, измеряли уровень воды.

В апреле 1722 года в Петербурге начались уже систематические наблюдения за погодой. Записи вел вице-адмирал Корнелиус Крюйс. 

Первые заметки выглядели как очерк без цифр и научной конкретики: «Апрель, 22, воскресенье. Поутру ветер норд-вест; вода також стоит, как выше упомянуто. Пасмурно и студёно… в полдни ветр малый норд-вест и дождь после полудня. Тихо и красный день до самого вечера». Позднее записи стали более подробными.

Самое важное для метеорологии того времени – накопление данных и опыта. Но как «на глаз и мизинец» эффективно измерять температуру, скорость ветра, давление? Как предсказать дождь, если не знать, что перед ним, например, может подняться ветер или понизиться давление?

Ещё в середине 18 века этими вопросами задался Михаил Ломоносов. Он даже предложил организовать сеть метеостанций с единой методикой наблюдений. Однако его идеи были реализованы значительно позже.

Настоящую и полноценную сеть метеонаблюдений начали создавать после открытия в апреле 1849 года Главной физической обсерватории в Петербурге (ныне Главная геофизическая обсерватория имени Александра Воейкова). Приказ отдал Николай I.

Фото: ranar.spb.ru
 

Первая публикация ГФО содержала данные о наблюдении ежедневного состояния погоды в различных пунктах, выпускалась под названием «Метеорологическое обозрение России».

Метеорологическое обозрение. Январь, 1924 года. Фото: lib.rgo.ru
 

Часы-барометр на Малой Конюшенной

 

Во второй половине 19 века на улицах города начали появляться метеостанции. По ним петербуржцы узнавали прогноз погоды.

Павильон на Малой Конюшенной улице установили в 1914 году. Его спроектировал русский архитектор Николай Лансере. Украшения в виде скульптур в античном стиле создал Василий Кузнецов.

Фото: Pikabu
 

Метеостанция умела измерять время, температуру, влажность воздуха и давление. Время показывали электрические часы фирмы Эриксона. За измерение давления отвечал барограф – самопишущий барометр. Для измерения температуры воздуха использовался термограф, также непрерывно регистрирующий показания. А влажность определял гигрометр.

Данные записывались на специальные ленты чернилами. По кривой измерений можно было оценить, как погода менялась в течение суток.

Барометр. Фото: Wikipedia
 

В Советское время сооружение перенесли из центра города, поставив на Елагином острове, в ЦПКиО имени Сергея Кирова. Вернули на место его только в 1997 году, по предложению сына Николая Лансере – архитектора А. Н. Лансере. Он же и работал над восстановлением павильона.

Почему павильон не работает? 

 

За метеостанцией нужно было постоянно следить: вовремя менять ленту, добавлять чернила, раз в сутки ключом заводить крутящийся барабан. Сейчас этим никто не занимается (да и зачем?).

В октябре 2018 года стало известно, что «Часы Лансере» будут реставрировать. Павильон закрыли строительными лесами и временным ограждением. Специалисты заменили стёкла, а также поставили новые механизмы. Теперь часы показывают время.

В витринах разместили стенды с информацией об истории метеостанции, а также образцы приборов, которые когда-то рассказывали жителям Северной столицы об атмосферном давлении и температуре воздуха.

Хоть температуру часы-барометр и не показывают, зато привлекают внимание пешеходов благодаря позолоченным барельефам и яркому окрасу. Они служат архитектурным достоянием Северной столицы, как и другие памятники на Малой Конюшенной улице, например, Гоголю и городовому.
Фото: Instagram / @pani_eleny
 

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