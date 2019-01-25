«Высокий, голова трясется, машет рукой, с бородавкой на щеке»: топ-8 самых громких реформ Петра I

Царем Петр Первый стал в 1682 году. Ему было 10 лет. Править самостоятельно он начал в 17 лет. Историки называют его «великим реформатором». Разбираемся, почему.

Указ «О запрещении каменного строительства по всей России, кроме Петербурга», 20 октября 1714 год

Петербург начали возводить в 1703 году. Кирпичных заводов тогда было мало, а хорошие каменщики были на вес золота. Этим указом Петр как раз и вынудил мастеров по обработке камня со всей России съезжаться в «город на болоте» и помогать строить его. Тех, кто не решался самостоятельно, свозили в Петербург насильно.

Все это было сделано для того, чтобы новая российская столица быстрее стала похожа на столицы других европейских городов.

Мечта Петра видеть город каменным до конца так и не осуществилась. Только центр города мог похвастаться кирпичными постройками. Самые ушлые горожане нашли способ, как обмануть царя: на стены свежепостроенных домов лепили тонкий слой глины и раскрашивали его «под кирпич». При быстрой езде подделку заметить было почти невозможно.

Однако порой нарисованный «кирпич» все же привлекал внимание Петра, и хитрецов строго карали. В любом случае оштукатуренные деревянные дома составляли в разных районах города от 30 до 70% застройки.

Кстати, штукатурка использовалась не только для того, чтобы ввести императора в заблуждение. Иногда она служила защитой от высокой влажности, к тому же повышала престиж и стоимость здания. Указ длился 27 лет.

Указ «О праздновании Нового года», 20 декабря 1699 год

В России летоисчисление велось от сотворения мира, а не от Рождества Христова. Этим указом Петр повелел перевести его на европейский манер, начиная с 1700 года. В соответствии с этим указом, Новый год переносился с 1 сентября на 1 января.

20 декабря люди и узнали, что через 11 дней у них Новый год. Более того, жили они теперь не в 7208 году, а в 1700-м.

Фото: my-ussr.ru

Указ «О величине трудового дня, штрафах и наказаниях для адмиралтейских рабочих», 31 мая 1708 год

Согласно этому указу, поздней весной, летом и ранней осенью трудовой день длился 16 часов. Начало работы было в 05:00. В течения дня разрешалось сделать два перерыва: в полдень отдыхали 1,5 часа, в 19:00 – 30 минут.

«Как ударит семь часов, отдыхать, не отпуская в домы полчаса и с полуосмого часа работать до вечернего пушечного с крепости выстрелу», – говорилось в указе.

Только вот из пушки стреляли представители руководящих чинов в разное время и по своему усмотрению. Обычно это случалось в 21:00. В зимнее время года трудовой день вовсе не регулировался: он начинался и заканчивался также по пушечному выстрелу. Опять же, на усмотрение начальства.

За малейшую провинность или опоздание мастеру грозил штраф или даже телесные наказания. За час прогула с людей высчитывали дневную плату, за день – недельную. Если о прогулах доносил фискал, ему платили четверть от этой суммы.

Этот указ стал первым документом трудового законодательства Российской империи, который постепенно стал общим для всех государственных предприятий.

Фото: histrf.ru

Указ «О бритии бород и усов всякого чина людям» и другие налоги, 29 августа 1698 год

«Я желаю преобразить светских козлов, то есть граждан, и духовенство, то есть монахов и попов. Первых, чтобы они без бород походили в добре на европейцев, а других, чтоб они, хотя с бородами, в церквах учили бы прихожан христианским добродетелям так, как видал и слыхал я учащих в Германии пасторов», – объяснил свой указ Петр. Император разрешил носить бороду только трем людям: московскому губернатору Тихону Стрешневу в силу хорошего к нему отношения, боярину Черкасскому из уважения к его преклонным годам и патриарху Адриану в силу его сана.

Запрет на ношение бород вызвал недовольство во всех слоях общества. Многие отказались выполнять его. «Босое рыло» шло вразрез с культурными традициями и религиозными нормами: церковь считала бритье бород грехом и не благословляла безбородых.

Штрафовать бородатых людей начали только в 1699 году. Подтверждением уплаты пошлины служил медный жетон – «бородовой знак». До наших дней сохранились три вида бородовых знаков 1699, 1705 и 1725 годов. На лицевой стороне изображалась борода и надпись «ДЕНГИ ВЗѦТЫ».

Экземпляр бородового знака 1699 года известен в единственном экземпляре, его можно найти в коллекции Эрмитажа Петербурге.

С годами знак претерпел несколько изменений: добавился двуглавый орел, появились разные варианты чеканки. Он начал использоваться в качестве платежного средства и стал называться «бородовой копейкой».

В 1715 году была введена единая пошлина для всех сословий – налог на православных бородачей и раскольников в размере 50 рублей в год. Бородачи должны были ходить в старомодных мундирах. Каждый, кто замечал их в другой одежде, мог донести начальству и получить половину штрафа, а также одежду в придачу. Если бородач не мог заплатить, его высылали на каторгу отрабатывать требуемую сумму.

Налог на бороду был введен из-за недостатка средств в казне в преддверии Северной войны. Пошлиной также были обложены бани, рыбная ловля, печные трубы, сапоги, дрова. Всего существовало до 30 разных налогов. Теперь они собирались не по дворам (ведь крестьяне тут же стали обносить одним забором несколько дворов), а по душам.

Солью, алкоголем, дегтем, мелом, рыбьим жиром теперь могло торговать только государство. Основной денежной единицей при Петре стала не деньга, а копейка. Вес и состав монет был изменен, а неразменный рубль перестал существовать. Казна стала больше в несколько раз, правда, за счет обнищания народа и ненадолго.

Позже дочь Петра Елизавета подтвердила указы о брадобритии, что вызвало в обществе неоднозначную оценку. Ломоносов в 1757 году даже написал оду запрещенному атрибуту – «Гимн бороде». Царица была в недоумении. Пошлину на бороду отменила Екатерина II в 1772 году, но с оговоркой: государственные чиновники, военные и придворные должны были оставлять лицо «босым».

Петр I стрижет бороды боярам. Автор: Дмитрий Белюкин, 1985 год

«Церковь – не государство»

Петр не слишком-то жаловал церковь. Например, именно по его указу медь с церковных колоколов была переплавлена на пушки. «Церковь не есть иное государство», – считал император.

По этой причине несколько его реформ были направлены на ослабление политического могущества церкви. До них лишь церковный суд мог разбирать дела духовенства (даже уголовные). До Петра никто не мог на это повлиять. Многие монахи считали царя антихристом, о чем не боялись говорить вслух и даже раздавали рукописные листовки в городах и деревнях.

Петр сделал так, что духовенство наравне с другими сословиями подчинялось общему для всех закону. В монастырях должны были жить только монахи, в богадельнях – только больные, всех остальных выселяли.

При этом Петр был терпим к другим конфессиям: иностранцы могли исповедовать свою веру, были разрешены браки христиан разных конфессий. «Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос», – говорил император. Он также ввел штрафы для тех, кто исповедовался реже раза в год или дурно вел себя в храме во время службы.

«Раб, а не холоп»

«Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству – сия то почесть свойственна царю» – говорил Петр I. Благодаря этой позиции в челобитных посланиях стало запрещено унижать себя подписями «Гришка» или «Митька». Необходимо было ставить свое полное имя.

Более того, проходя мимо царской резиденции, можно было не снимать шапку на морозе. Не полагалось падать на колени перед царем, а обращение «холоп» заменилось на «раб», что было в те времена не уничижительно и ассоциировалось с «раб Божий».

Освобожденные от крепостного права в 1861 году крестьяне подносят хлеб и соль Александру II. Из книги: «Школьная энциклопедия. История России 18-19 вв.»

«Учение – служба через силу»

Петр заставил народ учиться, основал новые школы, создал академию наук. Все дворяне и духовенство должны были получать образование. Успех их карьеры зависел от этого напрямую.

В каждой губернии должны были быть цифирные школы с бесплатным обучением для всех сословий. Такие школы обязательно снабжались букварями на славянском и латинском языках, а также азбуками, псалтирями, часословами и арифметиками.

Однако были и серьезные проблемы: «обучение» в школах было «службой»: учащиеся жили в казарме, а в классе сидел солдат с батогой, который мог по своему усмотрению бить детей. Более того, деятельность школ не была подкреплена финансами. Например, в 1711 году учащиеся Навигационной школы бежали практически в полном составе. Бежали, чтобы не умереть с голоду. Часть детей потом вернули к учебе, а часть уже никогда не нашли.

Другой пример – в 1724 году Петр устроил ревизию Морской академии. Выяснилось, что 85 человек 5 месяцев не посещают занятия, «не имея одежды». Обучение духовенства было принудительным, противившимся ему грозила военная служба и налоги, а тем, кто не окончил обучения, нельзя было вступить в брак (страшная вещь для дворянства с учетом важности продолжения рода).

Из-за принудительного характера и жестких методов обучения такие школы просуществовали недолго.

Фото: istoriarusi.ru

Отмена насильственного бракосочетания

Насильственная выдача замуж и женитьба были отменены тремя указами 1700, 1702 и 1724 годов. Вполне вероятно, что к такому решению побудил Петра его первый неудачный брак с Евдокией Лопухиной, навязанный ему родственниками.

Петр сделал так, чтобы обручение и венчание разделял шестинедельный период, «дабы жених и невеста могли распознать друг друга». Если же за это время «жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет», как бы на том ни настаивали родители, «в том быть свободе». С 1702 года невеста (а не только ее родственники) могла расторгнуть обручение и расстроить сговоренный брак, причем ни одна из сторон не имела права «о неустойке челом бить».

Незадолго до своей смерти, Петр дополнил церемонию бракосочетания новой формальностью: родители должны были клятвою подтвердить, что выдают дочерей замуж не «неволею». Однако вскоре после смерти Петра решение о «тяжком штрафовании» родителей, «детей своих к брачному сочетанию нудивших» и «брачивших без самопроизвольного их желания», довольно быстро забылось, и принудительные браки во всех (даже в дворянском) сословиях продолжали оставаться весьма распространенными, особенно когда планы родственников суженых были связаны с денежной выгодой.

Поскольку многие родители-дворяне тяготились опасностью штрафа за принуждение детей к браку, в 1775 году петровский указ отменили официально.

В любом случае благодаря этим указам браков «по любви» стало больше. Пусть и незначительно.