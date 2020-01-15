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От купеческого дома до гостиницы Эрмитажа: бывший ДК пищевиков на улице Правды

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© Фото: Instagram / @anna_richi_

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Во время Первой мировой в здании в Центральном районе Петербурга находился лазарет, а во второй половине XX века там выступали Высоцкий и Цой. Дом почти был разрушен, но его превратили в отель главного музея Северной столицы.

Район нынешней улицы Правды неподалёку от станции метро «Звенигородская» появился в начале XIX века. Одним из первых владельцев участка на месте, где сейчас расположен дом под номером 10, был купец Чичев. Позднее он принадлежал купцу I-й гильдии Ивану Лбову – приблизительно в начале 1830-х годов.

Первый план дома на участке был подготовлен в 1835 году. На чертеже было представлено трёхэтажное здание из нескольких частей, которые вместе выглядели как буква «П». Позднее был изготовлен второй план, на котором уточнялись некоторые детали, например, балкон. В итоге часть дома была готова в конце 1830-х годов.

Здание на протяжении следующих нескольких десятилетий пару раз перестраивали. Когда купец Лбов скончался, участок перешёл его жене, а затем – сыну. В 1889 году на короткий срок земля после покупки принадлежала дворянину Фёдору Крузе.

1914 год. Фото: vk.com/club10791950
 

Ближе к концу XIX века владельцем участка стал Илья Ларионов, отставному ротмистру. При нём появились различные постройки, а в основном доме прошёл капитальный ремонт. Помимо этого, Ларионов благоустроил сад.

Незадолго до его смерти домовладение купил генерал-адъютант обер-камергер Николай Воейков. По его решению главное здание перестроили – там появился ещё один этаж. Но в таком виде здание просуществовало короткий период, внести изменения захотели вдова Воейкова вместе с дочерью.

Они представили новый проект в городскую управу, однако реализован он не был, хоть и был утверждён. Предполагалось, что будет построен каменный дом с двором, вход в который будут ограждать две пары ворот.

Спустя некоторое время участок передали в ведение Управления железной дороги. Его руководство в 1912 году перестроило здание в Петроградский железнодорожный клуб. Архитектор Александр Голубков сделал перепланировку, а также расширил основное здание, чтобы обустроить в нём зал вместимостью 450 человек.

1937 год. Фото: pastvu.com
 

Когда началась Первая мировая война, в здании клуба открыли лазарет. Его назвали в честь великой княгини Татьяны Николаевны. В распоряжение императрицы Александры Фёдоровны здание перешло по решению совета старшин клуба. В то время сооружение не было симметричным. В середине 1920-х годов правая часть была построена частично – крыло доделали примерно через два десятилетия.

Лазарет закрыли после 1917 года. Некоторое время здание пустовало. Существовали планы приспособить помещения под жильё, но реализованы они так и не были. Лишь к середине 30-х годов здание передали профсоюзу работников пищевой промышленности Ленинграда.

Благодаря этому бывший железнодорожный клуб превратился в дом культуры. Реконструкцию провёл архитектор Василий Макашов. Открыли ДК к 20-летию Октябрьской революции.

В зале на 740 человек на протяжении более чем полувека проводили различные культурные мероприятия. Одним из первых был шахматный матч между Михаилом Ботвинником и Григорием Левенфишем за звание чемпиона СССР – победу одержал второй гроссмейстер.

В здании ДК работало небольшое кафе. Позднее оно превратилось в клуб для исполнителей авторской песни. В нём устраивали концерты Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и, например, Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя. В дворце культуры существовал и театр «Суббота», который сейчас работает на Звенигородской улице.

1995 год. Фото: Андрей Агафонов / citywalls.ru
 

ДК проработал 62 года. В 1999 году его закрыли на ремонт – как оказалось, навсегда.

Как это нередко происходило с историческими домами на рубеже XX-XXI веков, здание на улице Правды пришло в упадок. Ремонтом никто не занялся, дворец культуры облюбовали бездомные – и в начале 2000-х годов его признали аварийным.

Всего спустя пару лет бывший железнодорожный клуб оказался полностью заброшен. Таким он был и во время сильного пожара, случившегося в 2005 году.

Реконструкция началась спустя два года. Ей занималось ЗАО «Международная балтийская инвестиционная компания». Во время работ был частично снесена центральная часть здания. Когда ремонт завершился, там открылась официальная гостиница Эрмитажа.

Внешний облик бывшего ДК изменился, но основные элементы были сохранены. В пятизвёздочном отеле на шести этажах обустроены 126 номеров.
2006 год. Фото: cityscan.ru 
 

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