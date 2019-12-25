Убийство революционера и «Последняя надежда»: семь фактов о Володарском мосте

В. Володарский

Мост на юге Петербурга называется в честь революционера В. Володарского. Это псевдоним Моисея Гольдштейна, поэтому расшифровки буквы В. нет.

Володарский был политиком и главным редактором «Красной газеты». Он прославился и тем, что отвечал за цензуру на северо-западе РСФСР и боролся с оппозиционными изданиями.

В 1918 году Володарского убили в Прямом переулке – неподалёку от места будущего моста. В память о революционере, похороненном на Марсовом поле, и было решено назвать переправу. Сейчас рядом с мостом также стоит скульптура Володарского.

Строительство моста. Фото: photoarchive.spb.ru

Вторая версия

Нынешний мост – совсем не тот, что был 80 лет назад. Первая конструкция с массивными арками, построенная в 1936 году, пришла в негодность к концу существования СССР.

Переправу несколько раз ремонтировали, но в середине 80-х годов во время проводки плавучего дока случилась авария. Тогда повредился разводной пролёт, поэту механизм стал часто давать сбои.

Реконструкция началась в 1988 году. Сначала был подготовлен временный мост-дублёр, а затем старую переправу почти полностью изменили.

Прежние опоры были сохранены, но их высота была увеличена на четыре метра. Постоянные пролёты и разводную часть заменили, арки убрали. Благодаря изменениям пропускная способность моста выросла в два раза.

1990-1991 гг. Фото: Владимир Валдин / skyscrapercity.com

Эстакада

В Петербурге трамваи двигаются по нескольким мостам, в том числе по Тучкову и по Гренадёрскому. Но только у Володарского есть трамвайная эстакада.

Отдельная транспортная линия расположена с левой стороны моста. Она проходит по Прямому проспекту и улице Матюшенко. Эстакада появилась после перестройки моста. Сейчас по маршруту ходят трамваи №7 и №27.

Трамваи

Хоть эстакаду и построили ближе к концу XX века, трамвайное движение началось сразу после открытия моста.

В 1930-е годы, когда переправу только построили, в Петербурге не было ни метро, ни моста Александра Невского. С юго-востока Ленинграда добраться в центр можно было лишь с помощью Большеохтинского моста.

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Трамваи на Володарском мосту позволили жителям города быстрее перемещаться по Северной столице.

Фото: commons.wikimedia.org

«Последняя надежда»

В народе за мостом давно закрепилось прозвище. Его нередко, особенно в прошлом до открытия КАД, называли «Последней надеждой».

В отличие от остальных мостов, которые соединяют центр Петербурга с правым берегом Невы, Володарский разводят два раза за ночь. У водителей и пешеходов есть шанс попасть на другую сторону в этот небольшой промежуток, а не ждать или пользоваться обходными путями.

Подсветка

До 2017 года Володарский мост был единственный на Неве, у которого не было художественной подсветки. Она появилась лишь в конце того года.

Включили подсветку 27 декабря. Художественное украшение моста состоит из 290 светодиодных прожекторов.

Сухогруз «Глория»

В октябре 2010 года в одну из опор Володарского моста врезалось судно. Сухогруз «Глория» столкнулся с переправой ночью.

Инцидент произошёл без серьезных последствий. Незначительно пострадал нос судна, на борту никто не пострадал.

Также легко отделалась и конструкция моста. Опора переправы не получила повреждений.

Фото: zaburdaev.ru