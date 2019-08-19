Память о подвиге: обелиск городу-герою Ленинграду на площади Восстания

Наверное, мало кто из жителей или гостей Петербурга не видел столб, установленный в центре площади Восстания. Но не сразу может быть понятно, что он символизирует. Подсказка содержится на здании, которое видно сразу при выходе из Московского вокзала. На гостинице «Октябрьская» красуется надпись «Город-герой Ленинград».

Обелиск был создан, чтобы увековечить звание Северной столицы, которая мужественно выдержала блокаду во время Великой Отечественной войны.

Впервые звание город-герой появилось в мае 1945 года, незадолго до официального окончания войны. Тогда власти СССР назвали так четыре города, отличившихся во время боевых действий, – Одессу, Севастополь, Сталинград и Ленинград.

Однако звание использовалось лишь в официальных документах. Как статус его утвердили в 1965 году, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне. После получения звания город награждался орденом Ленина, медалью «Золотая Звезда», грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Ещё одним знаком отличия был обелиск.

1985 год. Фото: vk.com/id5461669

Первые подобные монументы в городах-героях установили во второй половине 1970-х годов. Ленинграду пришлось ждать обелиска до середины следующего десятилетия.

Открытие памятного символа решили приурочить к 40-летию победу в Великой Отечественной войне. Изначально власти планировали поставить его на площади Мужества. Свой вариант предлагали первые секретари районных комитетов КПСС – все хотели видеть памятник на своей территории.

Однако затем было найдено новое место – перед Московским вокзалом. Ранее в центре площади Восстания стоял памятник Александру III, который перенесли во двор Михайловского дворца ещё до блокады, а затем там обустроили сквер.

Среди причин, по которым выбрали площадь Восстания, была необходимость перестроить это место города. Власти считали, что в центре напряженного транспортного потока сквер должен быть лишь декоративным, а размеры его требовалось сократить, чтобы облегчить ситуацию на дорогах. Также предполагалось, что «Ленинград начинается с площади Восстания».

Сентябрь 1995 года и приблизительно 1985-1987 гг. Фото: Павел Маркин / vk.com/markindekan; cccp.narod.ru/fo_goroda.html

Проект 36-метрового обелиска поручили разработать местным архитекторам Владимиру Лукьянову и Александру Алымову. «Обелиск станет той градостроительной вертикалью, которая даст новое звучание старинной площади, соберет воедино все окружающие её сооружения», – говорил Алымов.

Также работали четыре скульптора – Альберт Чаркин, Борис Петров, Валентин Свешников и Александр Виноградов. На работы при этом выделили не слишком большую сумму, чтобы монумент не получился более богатым, чем в Москве.

Памятник изготавливали из гранита, который добыли в карьере «Возрождение» под Выборгом. Из заготовки весом около двух тонн сделали обелиск и постамент весом 400 кг.

Окончательную версию пятигранного монумента украсили овальные горельефы. Они изображают важнейшие моменты в истории обороны Северной столицы в годы войны. Главным отличием ленинградского обелиска от других стало отсутствие текста указа о вручении медали «Золотая Звезда». Его не написали вопреки требованиям к обелискам.

Приблизительно 1985-1988 гг. Фото: pastvu.com

Открытие обелиска состоялось 8 мая 1985 года. В торжественной церемонии участвовал почетный караул, представители посольств, военнослужащие и различные известные персоны Ленинграда и Советского Союза. Среди них были Борис Пиотровский, директор Эрмитажа, и Герой Советского Союза Василий Харитонов. Церемония проходила под звуки оркестра Ленинградского военного округа. Он сыграл «Гимн Великому городу» и другие композиции.

Далеко не всем жителям Ленинграда понравился внешний вид обелиска и место, в котором его установили. В народе монумент называли «штык в горле Невского проспекта». Это лишь одно из прозвищ памятника. Его сравнивали с отвёрткой и напильником, есть и более грубые варианты имени.

С годами не раз поднимался вопрос о переносе обелиска. Речь заходила даже о возвращении на место памятника Александру III и проведении референдума, однако всё это осталось на уровне обсуждений.

В конце 2015 года монумент подожгли с помощью канистры с некоей горючей жидкостью. Памятник незначительно пострадал, а злоумышленника быстро задержали. В полиции сообщили, что мужчина сделал это, чтобы зачем-то привлечь к себе общественное внимание.

Фото: Instagram / @jazz4233, @anton_boroda