В память о великом полководце: история музея Суворова на Кирочной

Александр Васильевич Суворов был одной из самых выдающихся фигур в истории российских войск. Национальный герой, не проигравший ни одного сражения, стал первым в России человеком, в честь которого построили мемориальный музей.

Его построили к 175-й годовщине со дня рождения Суворова. Но за век своего существования он работал на протяжении всего нескольких десятилетий.

Крепость в честь Суворова

Идея создания музея появилась ещё в конце XIX века, незадолго до 100-летия со дня смерти Суворова. Для этого была создана специальная комиссия, которая собирала деньги на возведение комплекса. Место для него выбирали долго, пока Преображенский полк не выделил бесплатно место на углу нынешней Кирочной и Таврической улиц.

Тогда же объявили неофициальный конкурс проектов. Например, архитектор Василий Свиньин предложил добавить во внешний вид будущего музея детали отечественной крепостной архитектуры. И хотя в итоге был выбран проект Александра фон Гогена, он использовал идеи своего коллеги, в том числе мозаики на фасаде здания.

Комплекс заложили в июне 1901 года. Его строили на протяжении трёх лет.

Фото: citywalls.ru

Мозаика семьи Зощенко

Музей выполнили в виде главной высокой башни, от которой в стороны идут две стены. Каждая из них заканчивается башнями поменьше. Центральную часть украшает большое витражное окно с Суворовым. На крыше располагается двуглавый орёл.

Левую и правую сторону фасада украшают мозаики «Переход Суворова через Альпы в 1799 году» и «Отъезд Суворова из Кончанского в поход 1799 года» соответственно. Автором первого эскиза был художник-баталист Алексей Попов, а второго – выпускник Академии художеств Николай Шабунин.

Мозаику по проекту Попова сделал Николай Масленников. «Переход через Альпы» изготовил Михаил Зощенко, отец писателя Михаила Зощенко.

«Гроб несут на руках художники – папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова». Эта картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зелёная ёлочка. Нижнюю ветку этой ёлочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой», – вспоминал Зощенко похороны своего отца в эпизоде «На кладбище» повести «Перед восходом солнца».

Фото: Instagram / @jadoreanglais, @tatochka_fmd

Недолгое существование

Торжественное открытие музея провели 13 ноября 1904 года по старому стилю, когда отмечали 175-летие со дня рождения Суворова. В честь окончания работ были выпущены памятные медали из серебра и бронзы. Их выдали за особый вклад в создания музея Суворова.

Часть коллекции составляли артефакты, которые передал император Николай II. Также в неё вошли предметы и материалы, которые присылали в Суворовскую комиссию, и другие ценности, в том числе награды и оружие.

Первым руководителем мемориального комплекса был Алексей Баиов, в те годы – подполковник, который позднее стал генерал-лейтенантом. Он возглавлял музей до 1915 года.

Когда началась Первая мировая война, экспонаты эвакуировали в другие города. Во время Гражданской войны в России коллекция сначала принадлежала белым, а затем перешла красным. В 1923 году артефакты перевезли в Москву, откуда их вернули на место.

1985 год. Фото: pastvu.com

Последствия войны

К тому времени власти решили, что открывать музей Суворова снова не стоит. Экспонаты сначала, в 1930 году, направили в Военный историко-бытовой музей. После они стали частью экспозиции Артиллерийского исторического музея на Петроградской стороне.

Полноценного музея Суворова не было на протяжении многих десятилетий. Его здание с середины 1920-х годов использовалось для аэромузея, который уже в конце следующего десятилетия переехал в здание Биржи.

В блокаду музей был закрыт. В годы войны он сильно пострадал, в него попала бомба. Востановили здание к 1951 году. Тогда оно вернулось к работе в качестве военно-исторического комплекса.

Разрушения после Великой Отечественной войны. Фото: pastvu.com

Музей оловянных солдатиков

Статус мемориального музея восстановили лишь в 1991 году. К тому времени здание уже три года находилось на десятилетней реставрации.

Специалисты восстанавливали интерьеры по старым фотографиям. В рамках работ подготовили масштабную экспозицию в честь Суворова. Первые гости музея увидели её 8 мая 1998 года.

С тех пор ремонт проводили пару раз. В 2004 году на главную башню музея установили фигуру орла, которая ранее была утрачена. Спустя ещё десять лет провели полноценную реконструкцию – восстановили металлическую ограду и другие элементы.

После реконструкции в комплексе открыли первый в России музей оловянных солдатиков. В её коллекции есть реконструкция последнего парада Российской императорской гвардии 1914 года на Марсовом поле.

Фото: Instagram / @leraeville, @marina_urmancheeva_s_peterburg