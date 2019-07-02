Легенды и мифы: история Египетского моста

Порталы со сфинксами

Впервые мост, напротив которого сейчас находится гостиница «Азимут» (бывшая «Советская», которую ленинградцы называли «Антисоветской» из-за большого количества иностранных постояльцев), построили в 1826 году. Работы по проекту инженеров Вильгельма Треттера и Василия Христиановича, заняли год.

Идея для оформления моста была связана с модой на Древний Египет в первой четверти XIX века. На переправе стояли чугунные сфинксы, чьи головы держали шестигранные фонари. Также с обеих сторон моста возвышались порталы с колоннами, украшенные иероглифами.

При этом второй (после Пантелеймоновского) висячий мост через Фонтанку не сразу назвали Египетским. В период до 1836 года он назывался Новым цепным мостом, а затем – Египетским цепным мостом. Современное название появилось лишь в 1867 году.

Кстати, во время создания фигур сфинксом на заводе Берда сделали две пробные копии скульптур. Поначалу они были никому не нужны, но в начале XX века их владельцем стал купец Галактионов – мифических существ он поставил возле своего дома сначала на Верейской улице, после чего перенес их к зданию на Можайской улице. Сфинксов в 1930-х годах поставили в сквер по соседству, а спустя 30 лет по инициативе главы «Ленмосттреста» Петра Степнова их переместили к спуску набережной Малой Невки у Каменноостровского моста.

Фото: Франтишек Кратки / commons.wikimedia.org

Проклятье обманутой женщины

В народе у переправы было прозвище – «Поющий мост». Такое имя появилось из-за цепей, которые грохотали от проезжавших экипажей. В шутку поговаривали, что звуки похожи на погребальные мотивы.

В начале 1905 году на мосту случилось ЧП. Там 20 января проходили 11 саней с возницами и кавалерийский эскадрон. Переправа такой тяжести не выдержала.

Мост рухнул и практически все, кто на нем находились, упали в Фонтанку. Чудо – из людей никто не погиб, всех удалось вытащить на сушу. Только несколько человек пострадали, одна лошадь затонула, а еще две серьезно искалечились.

«Причина несчастья, как предполагают, раскачка моста кавалерией при не вполне прочной конструкции», – писали в газете «Новости дня». Горожане отмечали, что мост ремонтировали несколько раз за год до происшествия, поэтому им инцидент показался странным.

Ходила легенда, что в одном из соседних домов жила женщина, которую однажды обманул гвардейский офицер. Она 20 января увидела, как шли кавалеристы, и крикнула: «Чтоб вам, военным провалиться!». Но, конечно, никаких доказательств этому нет. Тем более что эксперты считают, что мост обрушился из-за чувствительности цепных переправ к динамическим нагрузкам и отсутствия качественной стали для создания цепей – то есть ничего сверхъестественного не произошло.

Мост в момент разрушения и временный мост, построенный после ЧП, снимки Карла Буллы. Фото: citywalls.ru; pastvu.com

Временный мост

Пока специалисты восстанавливали мост, рядом, где сейчас находится переулок Макаренко, построили временную переправу. Она была деревянной и просуществовала до середины 1950-х годов.

Мост закончили делать только в 1956 году, хотя проекты разрабатывали на протяжении нескольких десятилетий. Переправу возвели с помощью инженера Владимира Демченко и архитекторов Петра Арешева и Владимира Васильковского.

Новая версия моста значительно отличалась от старой. Архитекторы отказались от порталов и цепей, поэтому внешний вид стал более скромным. Сфинксы остались на месте, а компанию им составили обелиски с фонарями.

Фото: citywalls.ru

Последние десятителетия

Еще одно происшествие на мосту случилось в 1989 году. В постамент со сфинксом врезался автомобиль, из-за чего скульптура упала в Фонтанку.

Фигуру в скором времени достали из воды. Сфинкс, которому на тот момент исполнилось больше 160 лет, частично разбился. Специалистам пришлось восстанавливать скульптуру.

За последние десятилетия мост не ремонтировали. В первой половине 2000-х годов отреставрировали фонари, а в 2006 году – трех сфинксов. Декор покрыли золотой краской, чтобы мост продолжал радовать горожан своей красотой.

Фото: Instagram / @prya1707