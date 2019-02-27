Александринский театр: Гоголь, Островский и Мейерхольд

Первый государственный публичный театр России в 2016 году отметил свое 260-летие. Он начал существовал по указу императрицы Елизаветы Петровны и с годами сохранил славу одного из лучших в стране.

Здесь работали главные мастера театра и впервые поставили «Горе от ума» Грибоедова и «Грозу» Островского. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает историю Александринки.

Обман архитектора

Еще до создания здания Александринского театра на площади Островского труппа выступала в здании на Васильевском острове – в том, где сейчас находится Академия художеств.

Знаменитое сооружение Карла Росси построили в 1832 году. Автором четырехконной колесницы со скульптурой Аполлона был Василий Демут-Малиновский, один из важнейших скульпторов той эпохи. Театр назвали в честь Александры Федоровны, супруги императора Николая I.

Изначально в зрительном зале не предполагалась обивка красного цвета. Росси считал, что она должна быть голубой, но против выступал император. Архитектору пришлось обмануть Николая – он сказал, что нужную ткань придется долго ждать, поэтому театр не получится открыть в срок. Позднее зал все-таки переделали по желанию императора.

Фото: А. Беземан; С. Прокудин-Горский

«Ревизор» и «Гроза»

В роскошном театре в 1836 году прошла премьера «Ревизора» по одноименной комедии Николая Гоголя. Писатель при этом активно участвовал в создании постановки. Следующей культовой постановкой стала «Гроза» Островского – ее показали в 1859 году.

«Публика ходит в театр смотреть хорошее исполнение хороших пьес, а не самую пьесу: пьесу можно и прочесть», – говорил драматург.

Всего в Александринке поставили почти 50 пьес Островского. Также на сцене показывали «Свадьбу Кречинского» Александра Сухово-Кобылина, «Смерть Иоанна Грозного» Алексея Толстого и «Бориса Годунова» Пушкина.

Фото: Илья Голанд / citywalls.ru

«Маскарад, но не Лермонтов»

Последним дореволюционным спектаклем стал «Маскарад» Всеволода Мейерхольда по пьесе Лермонтова. Работу, представленную в феврале 1917 года, считают одной из ключевых в карьере великого режиссера и педагога.

По словам актрисы Елизаветы Тиме, над «Маскарадом» работали на протяжении пяти лет, и артисты никогда не работали с таким увлечением.

«В день премьеры уже было небезопасно ходить по улицам. Наше возбужденное настроение еще больше усилилось, когда в фойе театра днем был убит случайно залетевшей пулей какой-то студент. И, тем не менее, премьера прошла благополучно; публика вызывала без конца исполнителей», – вспоминала Тиме.

Однако не все хорошо отнеслись к спектаклю. Например, в «Театральной газете» писали, что от постановки ожидали большего, «а то, что увидели, было маскарадом, но не Лермонтовым».

Фото: Instagram / @karisha_vk__, @leaf.fa

Блокада

Как и многие другие сооружения, Александринский театр лишился своего названия после Октябрьской революции. Его переименовали в Государственный театр драмы, а в 1937 году, к столетию со дня смерти Александра Пушкина, ему дали такое имя.

В годы блокады Ленинграда артистов эвакуировали в Новосибирск, они играли в театре «Красный факел». Сцена Александринского театра в эти годы тоже не пустовала. На ней выступали артисты Ленинградского театра музыкальной комедии – единственные актеры, которые остались работать в осажденном городе.

«Театр должен быть живым»

Последняя масштабная реконструкция театра завершилась в 2006 году, когда отмечалось 250-летие Александринки.

Важным событием в истории театра стало создание второй сцены. Она открылась в 2013 году на набережной реки Фонтанки – в нескольких минутах ходьбы до исторического здания.

Александринским театром с 2003 года руководит народный артист России Валерий Фокин. Осенью 2018 года он получил Европейскую театральную премию – одну из высших наград за сценическую деятельность.

«Театр должен быть живым. Не важно, сколько ему лет – пять, двести или пятьсот. Как только наступает успокоение – это конец. Опасность национального театра – превратиться в этнографический музей. Наша задача – избежать этого», – считает Фокин.

Фото: Instagram / @sidoroff_ivan, @elino4ka_seme4ka